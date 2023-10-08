Гвардиола о 0:1 с «Арсеналом»: «Равная игра, гол – благодаря рикошету. У «Сити» 2 поражения подряд в АПЛ, но мы знаем, что нужно делать»
Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» на равных играл с «Арсеналом» (0:1).
«Мы здорово начали матч, создали два или три момента. А «Арсенал» очень хорошо начал второй тайм, нашел нужный ритм. Игра была равной, гол забит благодаря рикошету. Соперник победил, поздравляю его.
Мы старались. У обеих команд моментов было не так уж много. Обе команды, думаю, с успехом высоко прессинговали. Мы проиграли матч из-за одного действия.
Мы проиграли «Вулверхэмптону» в прошлом туре, и теперь у нас два поражения подряд. Впереди пауза на матчи сборных, и я надеюсь, что по возвращении все игроки будут здоровы. После этого мы продолжим работу. Мы точно знаем, что нам надо делать, и мы это сделаем.
Мы не можем отрицать, что отсутствие Родри влияет на нас. Мы выпустили футболистов, способных контролировать мяч при помощи передач, но «Арсенал» агрессивно играет во всех зонах», – сказал главный тренер «Ман Сити» в эфире Sky Sports.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А так игра напряжённая, не скучная, но конечно огня и искр не хватало.
Арсенал выглядел более цельно, а во 2 тайме - ощущение, что больше хотел победить.
Могу ошибаться, смотрел только второй тайм, может в первом Сити и возил Арсенал, не знаю