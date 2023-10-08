Гвардиола о 0:1 с «Арсеналом»: «Равная игра, гол – благодаря рикошету. У «Сити» 2 поражения подряд в АПЛ, но мы знаем, что нужно делать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Родри Футбол

Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» на равных играл с «Арсеналом» (0:1).

«Мы здорово начали матч, создали два или три момента. А «Арсенал» очень хорошо начал второй тайм, нашел нужный ритм. Игра была равной, гол забит благодаря рикошету. Соперник победил, поздравляю его.

Мы старались. У обеих команд моментов было не так уж много. Обе команды, думаю, с успехом высоко прессинговали. Мы проиграли матч из-за одного действия.

Мы проиграли «Вулверхэмптону» в прошлом туре, и теперь у нас два поражения подряд. Впереди пауза на матчи сборных, и я надеюсь, что по возвращении все игроки будут здоровы. После этого мы продолжим работу. Мы точно знаем, что нам надо делать, и мы это сделаем.

Мы не можем отрицать, что отсутствие Родри влияет на нас. Мы выпустили футболистов, способных контролировать мяч при помощи передач, но «Арсенал» агрессивно играет во всех зонах», – сказал главный тренер «Ман Сити» в эфире Sky Sports.

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35 комментариев

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kaka10
Багаж Марка Хьюза и эффект Робиньо закончился
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Roman
Осенью всегда команды Пепа тяжело идут, зато после нового года не остановишь
+24
-8
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Алексей Сметанин
Ковачич должен был красную получать,после второго фола в голеностоп
+12
0
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Гриша
Арсенал красавцы
+9
-3
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Арман Мартиросян
Ответ Алексей Сметанин
Ковачич должен был красную получать,после второго фола в голеностоп
После первого фола должен был получить.
+6
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Stanislav Cherchesov
Видно что Пеп на полном расслабоне работает после победы в лч.
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Алексей Сметанин
Ответ Арман Мартиросян
После первого фола должен был получить.
Согласен..но какие то странные двойные стандарты)))
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Хитон
Майкл Оливер конечно хорош, но он не ровня Родри. Нужно заменять кем-то другим. Оливер не справился)
+10
-7
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Spartakus1984
но мы знаем, что нужно делать(с) потратить в ТО миллионов 300.
300+
+6
-3
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Mr.Bean
Удивило, что Грилиш не вышел. Мог бы оживить игру у горожан.
А так игра напряжённая, не скучная, но конечно огня и искр не хватало.
Арсенал выглядел более цельно, а во 2 тайме - ощущение, что больше хотел победить.
+2
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BolxoB
Ответ Spartakus1984
но мы знаем, что нужно делать(с) потратить в ТО миллионов 300.
как же тупо звучит, учитывая доминирование Сити
+1
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Snid
Ответ Kircha v Yambulatovo
Знаем что делать, надо больше подмазывать судей и мы работаем в этом направлении.
Все знают, что Пеп будет делать 😁
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Александр Устинов
Очень плохая игра. Нет моментов. Просто контроль мяча и то перестало получаться. Нельзя продавать топовых футболистов, и покупать нуньшев, бобов, и всякую требуху
+2
-2
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Yri Yrov
а в голове у него один Ливерпуль
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Хызыр
Хотелось бы посмотреть на доминацию Гвардиолы при нейтральном судействе, сегодня даже с 12м игроком в черном не вывез.
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DimaArsenal
Ответ Spartakus1984
но мы знаем, что нужно делать(с) потратить в ТО миллионов 300.
можно купить тракториста ))
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ta-tosha
Как по мне - проблема была не в опорной зоне, а в продвижении мяча на последнюю треть. Отсутствие КДБ.
Могу ошибаться, смотрел только второй тайм, может в первом Сити и возил Арсенал, не знаю
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zzzeeerrrooo
Ответ ta-tosha
Как по мне - проблема была не в опорной зоне, а в продвижении мяча на последнюю треть. Отсутствие КДБ. Могу ошибаться, смотрел только второй тайм, может в первом Сити и возил Арсенал, не знаю
За продвижение в Сити отвечает Грилиш , у него лучший показатель в АПЛ в прошлом сезоне
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hustla story
Ответ Born is the King
Блевотный матч. Игра была равна, играли 2 .. так сказать
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DZHANiK
Ответ Snid
Все знают, что Пеп будет делать 😁
Стараться побеждать дальше.
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TDB
Ответ kaka10
Багаж Марка Хьюза и эффект Робиньо закончился
А Крэйг Беллами? Он же раннее тащил МСити
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Bashibuzuck
Ответ kaka10
Багаж Марка Хьюза и эффект Робиньо закончился
А чё у него в багаже?😳Неужели то, о чем я подумал?😁
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zzzeeerrrooo
Ответ Roman
Осенью всегда команды Пепа тяжело идут, зато после нового года не остановишь
Отрезками играют , следующий спад должен быть в декабре - январе
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Игорь Горшков
Делать надо так же, больше поражений, лучше.
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Антон Орехов
Плакать?
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