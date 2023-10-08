У «Ман Сити» 4 удара в игре с «Арсеналом», последний – на 58-й. При Пепе такого в АПЛ еще не было
«Манчестер Сити» ни разу не пробил по воротам «Арсенала» в последние полчаса.
Команда Пепа Гвардиолы уступила «канонирам» со счетом 0:1 в 8-м туре АПЛ.
«Горожане» нанесли всего 4 удара, причем последний был на 58-й минуте. В чемпионате Англии при испанском тренере (то есть с 2016 года) такое произошло впервые.
«Арсенал» впервые с 2015 года выиграл у «Ман Сити» в АПЛ. У «горожан» было 12 побед подряд
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Арсенал так уверено играл, чего давно не было. Съели почти все поле. Очень приятно и заслужено.
Опять опозорил футбол своей бесполезностью?