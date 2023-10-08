У «Ман Сити» 4 удара в игре с «Арсеналом», последний – на 58-й. При Пепе такого в АПЛ еще не было

«Манчестер Сити» ни разу не пробил по воротам «Арсенала» в последние полчаса.

Команда Пепа Гвардиолы уступила «канонирам» со счетом 0:1 в 8-м туре АПЛ.

«Горожане» нанесли всего 4 удара, причем последний был на 58-й минуте. В чемпионате Англии при испанском тренере (то есть с 2016 года) такое произошло впервые.

«Арсенал» впервые с 2015 года выиграл у «Ман Сити» в АПЛ. У «горожан» было 12 побед подряд

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