У «Ман Сити» 4 удара в игре с «Арсеналом», последний – на 58-й. При Пепе такого в АПЛ еще не было

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» ни разу не пробил по воротам «Арсенала» в последние полчаса.

Команда Пепа Гвардиолы уступила «канонирам» со счетом 0:1 в 8-м туре АПЛ.

«Горожане» нанесли всего 4 удара, причем последний был на 58-й минуте. В чемпионате Англии при испанском тренере (то есть с 2016 года) такое произошло впервые.

«Арсенал» впервые с 2015 года выиграл у «Ман Сити» в АПЛ. У «горожан» было 12 побед подряд

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18 комментариев

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кроссовер Айверсона
Деклан Райс, потрясающий игрок. Каждого фунта стоит
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Mykytka
На удивление Сити был совсем никакой. Кроме пары опасных моментов вначале игры, ничего больше не было.
Арсенал так уверено играл, чего давно не было. Съели почти все поле. Очень приятно и заслужено.
+5
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Н.Ф.
Просто попали под доминаторов. Бывает.
+4
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Алексей Даценко
Пеп:"при мне такой ##₽## не было"
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-1
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Mark-Ali Hamilton
Мартинелли! Первый гол сезона ! И какой ведь важный! Красава!
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Тралл из Питера
«Ученик превзошел учителя», надо бы Пепу еще свой портрет подарить Артете
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Владимир Владимирович
Гюндоган был в самой лучшей форме за всю свою карьеру, и его умудрились продать, так же Марез был достаточно хорош для ещё пару лет в Сити, их продали и взяли Доку и Ковачича списанного, отсюда и провалы
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Universal1000
Ой, а где был Холанд?
Опять опозорил футбол своей бесполезностью?
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Максим Яблонский
На флангах в атаке ширину создавали у Сити Гвардиол и Уокер. а точнее, не лезть вперед при атаках и сдерживать соперника. Гвардиола приехал с мыслью сдерживать соперника только (гостевой Гвардиола в ЛЧ): и сами не играли, и Арсеналу не позволили ничего, отсюда такой тошнотворный для просмотра матч. Ну, вот рикошетный гол можно интерпретировать как наказание за трусость
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chernika from S-Pb
Решил, называется, ставочку сделать
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lerno
Ещё красную карточку ....ах да это не Ливерпуль...а то красная прямая ещё в первом тайме было бы...тут другие стандарты
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Konstar
Салиба - хозяин Холланда
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ecopromo
Ответ <~Inter~>
матч максимально скучный и с голом Арсеналу сильно повезло. Матч по всем показателям был ничейным и всё решила удача в концовке
арсенал явно больше хотел выиграть. Учитывая историю встреч последних лет, то даже 0-0 было бы в пользу арсенала, не дали шансов МС
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