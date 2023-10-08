Выступающий в Израиле экс-игрок «Реала» Родригес: «В стране война, Израиль не ожидал нападения. Боюсь за семью, попробуем уехать»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хапоэль Тель-Авив высшая лига Израиль Хосе Родригес Политика Футбол

Экс-игрок «Реала» Хосе Родригес рассказал о ситуации в Израиле.

«Мы немного напуганы, потому что всего пять минут назад нам пришлось снова идти в убежище. С шести утра мы заходим, выходим, заходим и выходим. Мы устали, ночью страх нарастает.

Я к этому вполне привык, потому что уже 4 года здесь. Но как объяснить моим детям, что происходит? Сейчас ситуация сложнее, на улицах нет людей, и, как сказал премьер-министр, в стране идет война.

Вечером у нас должна была быть игра, все было нормально, а в шесть утра жена разбудила меня. Она была очень напугана, потому что услышала сигнал тревоги. С тех пор я вечно обновляю ленту в твиттере, видел фотографии и видео.

Израиль не ожидал [нападения], в отличие от предыдущих ситуаций. Я человек, который ничего обычно не боится. Но если быть реалистом, на этот раз есть небольшой страх, особенно за семью. Обычно «Железному куполу» (израильская система ПРО – Sports.ru) удается сбить почти все ракеты, но на этот раз была еще и наземная атака, и есть страх, что они придут к вам в дом.

К сожалению, в данный момент покинуть Израиль невозможно. Мы пытались улететь в Испанию, но Iberia отменила все рейсы в Израиль и из Израиля. Завтра попробуем уехать другим способом. Попробуем полететь в Стамбул, а оттуда долететь до Барселоны», – сказал экс-игрок «Реала», ныне выступающий за «Хапоэль Тель-Авив», в интервью El Chiringuito.

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148 комментариев

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Антон Фалафель
Много конечно легенд было о несокрушимом мосаде, амане и цахале. А реально ребята дижко обделались перед боевиками в шлёпках.
+130
-47
+83
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Фут.Боль
Ответ Абдул Абакаев
быстро спортс подвязал актуалочку к спорту
Поэтому вы зашли именно на эту ветку и оставили свой коммент. Значит спортс все сделал правильно.
+92
-16
+76
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Абдул Абакаев
быстро спортс подвязал актуалочку к спорту
+90
-22
+68
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Андрей Балабаев
Интересно, фифа разрешит в одностороннем порядке приостанавливать контракты и переходить в клубы из других стран без компенсации? 🤔
+63
-10
+53
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Nico Boi
Ответ Антон Фалафель
Много конечно легенд было о несокрушимом мосаде, амане и цахале. А реально ребята дижко обделались перед боевиками в шлёпках.
странно что с такой развитой агентской сетью проворонили нападение, все таки вряд ли оно было подготовлено за пару часов, это недели тренировок.
+48
-1
+47
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ARIGAMI ARIGAMI
Мира во всем мире.
+51
-14
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Н.Ф.
Ответ Алекс
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Максим Галкин принял болгарское гражданство по бывшему мужу своей жены.
©
+48
-11
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Борис _____
Ответ leon01
Израиль расслабился и забыл, что соседями являются не Швейцария и бельгия, но кровожадные упыри. Обладая всеми технологиями, современным оружием и действительно боеспособной армией и супер разведкой, ничего не может поделать с дыркой в заборе! !
Только нужно дополнить: "кровожадные упыри, которых Израиль согнал с их собственных земель и потом ещё десятки лет убивал, всячески поддерживая их кровожадность".
+48
-15
+33
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luu
Ответ dimitrii63
Галкин куда теперь двинет, да ещё и со старушкой
На Тайвань
+35
-7
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Камбоджа Иванов
Сегодня в голове сидит лишь один вопрос - если бы ХАМАС зашёл в Израиль не с 15-ю внедорожниками, 2-мя велосипедами на парашютах и парой сотен бородачей с автоматами, а с танками, истребителями и подготовленной пехотой, то за сколько бы они перебили этих израильских распиаренных клоунов?

В марте прошлого года был разрушен миф про "одну из лучших армий мира", вчера про другую армию, с "лучшими спецслужбами мира". Интересно, какова вероятность, что армия США - это такое же распиаренное днище, на которой (как везде) просто пилится бабло?
+45
-21
+24
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Донован хозяин НБА
Ответ Антон Фалафель
Много конечно легенд было о несокрушимом мосаде, амане и цахале. А реально ребята дижко обделались перед боевиками в шлёпках.
И что, мосад и армия Израиля рухнули?
Да, проворонили. Да, получили оплеуху. Вот только в ответку Хамас сотрут с лица земли. Стоило оно того для палестинцев?
+41
-17
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Артур Кундас
Ответ Андрей Балабаев
Интересно, фифа разрешит в одностороннем порядке приостанавливать контракты и переходить в клубы из других стран без компенсации? 🤔
Кому? Палестине?)
+22
-4
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fRsk
Ответ Камбоджа Иванов
Сегодня в голове сидит лишь один вопрос - если бы ХАМАС зашёл в Израиль не с 15-ю внедорожниками, 2-мя велосипедами на парашютах и парой сотен бородачей с автоматами, а с танками, истребителями и подготовленной пехотой, то за сколько бы они перебили этих израильских распиаренных клоунов? В марте прошлого года был разрушен миф про "одну из лучших армий мира", вчера про другую армию, с "лучшими спецслужбами мира". Интересно, какова вероятность, что армия США - это такое же распиаренное днище, на которой (как везде) просто пилится бабло?
Так в 2020 году талибы ссаными тряпками гнали первую армию мира. 3 года всего прошло, а вы уже забыли.
+21
-9
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Галкин куда теперь двинет, да ещё и со старушкой
+44
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wonderwall
Ответ Борис _____
Только нужно дополнить: "кровожадные упыри, которых Израиль согнал с их собственных земель и потом ещё десятки лет убивал, всячески поддерживая их кровожадность".
Кстати да) Израиль прям таким белым и пушистым выставляют,хотя они живут на их землях,причём которые отжали в 49 кажется году,хотя,там предлагали в ООН разделить спорные земли
Они друг друга стоят
+12
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zotov_l88
Ответ Камбоджа Иванов
Сегодня в голове сидит лишь один вопрос - если бы ХАМАС зашёл в Израиль не с 15-ю внедорожниками, 2-мя велосипедами на парашютах и парой сотен бородачей с автоматами, а с танками, истребителями и подготовленной пехотой, то за сколько бы они перебили этих израильских распиаренных клоунов? В марте прошлого года был разрушен миф про "одну из лучших армий мира", вчера про другую армию, с "лучшими спецслужбами мира". Интересно, какова вероятность, что армия США - это такое же распиаренное днище, на которой (как везде) просто пилится бабло?
Вероятность близка к 100%, потому что для этого нужны реальные боевые действия, а не учения или бомбежка мирняк
+12
-2
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Артур Сергеевич
Ответ Андрей Балабаев
Интересно, фифа разрешит в одностороннем порядке приостанавливать контракты и переходить в клубы из других стран без компенсации? 🤔
Думаю, что Сектор Газа вряд ли состоит в ФИФА.
+14
-4
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Гамарджоба Генацвале
Ответ лицемерный гнус
Сначала на палестину и на те страны, которые поставляли им оружие, а потом можно думать и про санкции на Израиль.
А Израиль типа белый и пушистый в этом конфликте?
+20
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Under
Ответ Danil Radio
Как только в мире начнется хаос Израйл сотрут с лица земли, все соседи за него возьмутся скопом и людей которые уезжают туда на ПМЖ слегка не понимаю.
если во всём мире начнётся хаос, не всё ли равно, где жить?
+11
-2
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Дороф
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мира во всем мире.
Мир невозможен без войны, просто потому что есть те, кто от любой войны гребёт огромные бабосы.
+14
-5
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Under
Ответ Абдул Абакаев
быстро спортс подвязал актуалочку к спорту
полтора дня, какое быстро
+9
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Carlton Palmer
Крупный провал Моссада, конечно.
+8
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Ильнур Хасанов
Ответ Russ Ivan
А где же хвалёный Железный Купол, могучие ЦАХАЛ и хренова куча бесподобных спецслужб? А ведь ещё и танк Меркава самый лучший в мире и не горит от слова совсем...
Меркава от гранаты с дрона легко сгорел. Так что лучший танк в одночасье потерял репутацию.
+10
-4
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interested
Хвалёная разведка и "лучшая в мире" охрана границ были легко обведены вокруг пальца.
+11
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fbd
Ответ Антон Фалафель
Много конечно легенд было о несокрушимом мосаде, амане и цахале. А реально ребята дижко обделались перед боевиками в шлёпках.
А кто-то сокрушил цахал? Они тупо не ожидали нападения и потеряли несколько КПП и сколько-то военных, сейчас пришли в себя и закатывают этот хамас в песок. Вот Моссад обделался по полной, это да.
+13
-7
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