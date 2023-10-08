Экс-игрок «Реала» Хосе Родригес рассказал о ситуации в Израиле.

«Мы немного напуганы, потому что всего пять минут назад нам пришлось снова идти в убежище. С шести утра мы заходим, выходим, заходим и выходим. Мы устали, ночью страх нарастает.

Я к этому вполне привык, потому что уже 4 года здесь. Но как объяснить моим детям, что происходит? Сейчас ситуация сложнее, на улицах нет людей, и, как сказал премьер-министр, в стране идет война.

Вечером у нас должна была быть игра, все было нормально, а в шесть утра жена разбудила меня. Она была очень напугана, потому что услышала сигнал тревоги. С тех пор я вечно обновляю ленту в твиттере, видел фотографии и видео.

Израиль не ожидал [нападения], в отличие от предыдущих ситуаций. Я человек, который ничего обычно не боится. Но если быть реалистом, на этот раз есть небольшой страх, особенно за семью. Обычно «Железному куполу» (израильская система ПРО – Sports.ru) удается сбить почти все ракеты, но на этот раз была еще и наземная атака, и есть страх, что они придут к вам в дом.

К сожалению, в данный момент покинуть Израиль невозможно. Мы пытались улететь в Испанию, но Iberia отменила все рейсы в Израиль и из Израиля. Завтра попробуем уехать другим способом. Попробуем полететь в Стамбул, а оттуда долететь до Барселоны», – сказал экс-игрок «Реала», ныне выступающий за «Хапоэль Тель-Авив», в интервью El Chiringuito.

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