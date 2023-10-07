Работающий в Израиле Уваров об атаке ХАМАС: «Жертв будет много, Израиль так просто ничего не отдаст. Ситуация очень тяжелая, такого в истории страны еще не было»

Александр Уваров высказался о событиях в Израиле на фоне вторжения сил ХАМАС.

«Ситуация в стране очень тяжелая. За все время, пока я жил в Израиле, никогда такого не было.

Совершенно неизвестно, что будет и как это отразится на футболе. Пришло сообщение от клуба, что у нас уже отменили завтрашнюю тренировку. Сейчас я за границей и не знаю, смогу ли прилететь обратно.

Есть много пострадавших, погибших и заложников. Это началось в шесть утра. Мои дети там, и мы на постоянной связи.

Надеюсь, это решится быстро, но жертв будет много. Израиль так просто ничего не отдаст, и после выступления премьер-министра стало ясно, что это война. Такого еще в истории страны не было, поэтому я очень обеспокоен.

Сейчас будет собираться армия, и на данный момент ситуация очень напряженная. В стране военная обстановка», – сказал экс-голкипер сборной СССР, работающий тренером вратарей « » Тель-Авив U19.

Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура. Погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники

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