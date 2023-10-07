Работающий в Израиле Уваров об атаке ХАМАС: «Жертв будет много, Израиль так просто ничего не отдаст. Ситуация очень тяжелая, такого в истории страны еще не было»

Теги высшая лига Израиль Александр Уваров Маккаби Тель-Авив Политика Футбол

Александр Уваров высказался о событиях в Израиле на фоне вторжения сил ХАМАС.

«Ситуация в стране очень тяжелая. За все время, пока я жил в Израиле, никогда такого не было.

Совершенно неизвестно, что будет и как это отразится на футболе. Пришло сообщение от клуба, что у нас уже отменили завтрашнюю тренировку. Сейчас я за границей и не знаю, смогу ли прилететь обратно.

Есть много пострадавших, погибших и заложников. Это началось в шесть утра. Мои дети там, и мы на постоянной связи.

Надеюсь, это решится быстро, но жертв будет много. Израиль так просто ничего не отдаст, и после выступления премьер-министра стало ясно, что это война. Такого еще в истории страны не было, поэтому я очень обеспокоен.

Сейчас будет собираться армия, и на данный момент ситуация очень напряженная. В стране военная обстановка», – сказал экс-голкипер сборной СССР, работающий тренером вратарей «Маккаби» Тель-Авив U19.

Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура. Погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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75 комментариев

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Газонокосильщик Хави
Ну наконец-то погнали. Долго искали как написать на нашем любимом политическом сайте. А то приходилось разбавлять каким-то футболом
+59
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leppyanen
Ответ Artem Piatkov
Израиль за бомбардировку жилых районов и кварталов Газы исключат из футбола? Усрула уже сказала, что "Такого не должно быть в 21 веке и Палестину срочно приглашаем в ЕС"?
Это другое
+59
-16
+43
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Artem Piatkov
Израиль за бомбардировку жилых районов и кварталов Газы исключат из футбола?

Усрула уже сказала, что "Такого не должно быть в 21 веке и Палестину срочно приглашаем в ЕС"?
+62
-32
+30
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ХавиГави_Паратрупер
Быстренько закрываем тему Карабаха и приглашаем израелеведов в комментарии🙌
+32
-6
+26
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Volgogradets
В России всегда любили Сектор Газа, Хой бы не дал соврать
+18
-3
+15
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savik-A.M.
Ответ Назар Игорь
Комментарий скрыт
ни прямо сейчас в телеге смотрел у Варламова как ракетами сносят многоэтажки , явно там генштаб ХАМАСа наверное находится ?
+14
-3
+11
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Н.Ф.
Пугачёва, Галкин, Макаревич и Слепаков срочно покидают Израиль, ибо не желают жить в стране, воюющей со своими соседями.
+24
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soldat2212
Ответ Назар Игорь
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Конечно. Лидеры хамас же глупые и сидят в зданиях. Да ещё в самых высоких в районе. Очнись. Там везде достаточно умные люди, что бы сидеть под землёй. Никто не будет под ракетами сидеть
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Гамарджоба Генацвале
В комментах у Дудя многие хотели видеть Пугачёву и Галкина. Самое время взять интервью.
+9
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Borizkin
Ответ savik-A.M.
ни прямо сейчас в телеге смотрел у Варламова как ракетами сносят многоэтажки , явно там генштаб ХАМАСа наверное находится ?
Ага.
Генштаб сидит в небоскребе и ждёт прилёта?
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Cyle Rayner
Ответ Назар Игорь
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звучит очень знакомо
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Антон Фалафель
В каком месте тут спорт? В парапланах на которых прилетело палестинское ВДВ?
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#SharkTeam
Ответ Евгений Цыбулин
Сейчас Израиль оторвется на этих,Средневековых баранах!И то,Израиль еще в порядке вещей отвечает-могли за пару часов Палестину с землей сравнять,чего Палестина и добивалась много лет!
если видосы с их спецназом правдивы, то хз)
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Sirius26
Ответ Edgars Skaubits
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Ну как бы Евреи приехали,отжали чужие дома и ты считаешь их правыми? Какие бы небыли дикари арабы,но это к ним подселили евреев после первой мировой и евреи захватили почти всю территорию...
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раскаявшийся жиробас
Ответ Real_v_dushe
Да, евреи - это цивилизация, а хамас - это палестинский игил
а евреи цилилизованно отжали земли у своих соседей в 1967, правильно понимаю, без каких-либо санкций?)
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Кокич
Израиль в белых перчатках воевать не будет.
Уже херачит по жилым кварталам в Газе.
Палестинцы евреям не братья.
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Volgogradets
Ответ Edgars Skaubits
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сейчас бы лабасу об уровне интеллекта рассуждать
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savik-A.M.
Ответ Edgars Skaubits
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и как они их поддерживают , можно поподробнее?
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Блуждающий странник
Ответ Не уверен!!
А сборная Палестины что у нас там? Уже остранены?
У Палестины ближайший официальный матч против Ливана. Интересно будет ли сборная Ливана бойкотировать игру, что-то мне подсказывает нет зная об их отоншениях с Израилем. Там в Ливане все от радости прыгают
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ДнепрЧемпион1983
Израиль Украине свои ПВО и купол отдали? Почему ракеты прошли?
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Sirius26
Ответ Назар Игорь
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Ага,особенно сегодня когда сносили многоэтажки) Конечно военные объекты именно там все находятся)
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Заяцволк
Слушайте, вроде как и интересно, но что-то лень вникать, гуглить и т.п. Расскажите, за кого болеть надо ? У нас в стране так-то и недавний президент (2008 - 2012) еврей, и главный пропагандист еврей, и на телевидении вся власть у евреев, да и президент как-то под вопросом на самом деле, вполне вероятно по косвенным намёкам, что и он такой же - получается. надо за Израиль болеть, они типа друзья наши ? Или не так всё ?
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gukmamop
Ответ savik-A.M.
и как они их поддерживают , можно поподробнее?
ну что вы так, сегодня суббота, методичку не дописали
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Дмитрий
Ответ Gravdaar Iyaad
Комментарий удален модератором
Кто контролирует территорию, тот ее и называет, как желает. Увы
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Guillermo
Ответ ДнепрЧемпион1983
Израиль Украине свои ПВО и купол отдали? Почему ракеты прошли?
Там мужик с шуруповёртом до танка дошёл, а вы про ракеты
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