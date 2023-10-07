Работающий в Израиле Уваров об атаке ХАМАС: «Жертв будет много, Израиль так просто ничего не отдаст. Ситуация очень тяжелая, такого в истории страны еще не было»
Александр Уваров высказался о событиях в Израиле на фоне вторжения сил ХАМАС.
«Ситуация в стране очень тяжелая. За все время, пока я жил в Израиле, никогда такого не было.
Совершенно неизвестно, что будет и как это отразится на футболе. Пришло сообщение от клуба, что у нас уже отменили завтрашнюю тренировку. Сейчас я за границей и не знаю, смогу ли прилететь обратно.
Есть много пострадавших, погибших и заложников. Это началось в шесть утра. Мои дети там, и мы на постоянной связи.
Надеюсь, это решится быстро, но жертв будет много. Израиль так просто ничего не отдаст, и после выступления премьер-министра стало ясно, что это война. Такого еще в истории страны не было, поэтому я очень обеспокоен.
Сейчас будет собираться армия, и на данный момент ситуация очень напряженная. В стране военная обстановка», – сказал экс-голкипер сборной СССР, работающий тренером вратарей «Маккаби» Тель-Авив U19.
Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура. Погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники
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Усрула уже сказала, что "Такого не должно быть в 21 веке и Палестину срочно приглашаем в ЕС"?
Генштаб сидит в небоскребе и ждёт прилёта?
Уже херачит по жилым кварталам в Газе.
Палестинцы евреям не братья.