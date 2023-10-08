«Интер Майами» Месси не вышел в плей-офф МЛС

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Команда Лионеля Месси не смогла пробиться в плей-офф в МЛС.

«Интер Майами» сегодня потерпел поражение от «Цинциннати» (0:1) в очередном матче регулярного чемпионата. 36-летний форвард вышел на замену на 55-й минуте – при счете 0:0.

«Интеру» осталось провести всего два матча в рамках регулярного чемпионата. Команда занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции, имея 33 очка. «Майами» лишился математических шансов догнать клубы, претендующие на участие в матче за уайлд-кард – последнюю путевку в плей-офф, которая будет разыграна в противостоянии команд с 8-го и 9-го мест.

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13 комментариев

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Арыч Фаворитик
То что они кубок взяли это фантастика конечно. Ну и хламари там в обороне конечно
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vwzx8mx5vh
Ответ Геннадий Тимченко
ну пока Месси на поле не было, была ничья... выпустили и всё - продули всухую 🤢
Иди аль наср смотри и радуйся

Месси не терял мяч перед штрафной (Буся да) и не отбивал на игрока соперника удар

Он норм взбодрил интер когда вышел но физики у них уже не было бегать и гадили они прилично всей командой
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Квадратное личико
Ответ Геннадий Тимченко
ну пока Месси на поле не было, была ничья... выпустили и всё - продули всухую 🤢
Ну пока Роналды не было в Аль-Насре, команда шла на первом месте в чемпионате. Пришла Роналда - тут же опустились на второе и выше с тех пор не поднимались. Или это другое, понимать надо, да?
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Фанат Лионеля Месси
Месси нужно возвращаться в Январе в Барселону на полгода ради "последнего танца"
+4
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Zed_patriot
как же Месси классно поступил с тем мальчиком после матча, респект легенде
+1
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Zed_patriot
затащить команду с последнего места в плей-офф было не возможно
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Zed_patriot
Альнасер до перехода Кринжа: первое место
Альнасер после перехода Кринжа:
второе место

Интер до перехода Месси: последнее место
Интер после перехода Месси:
на строчку вышу

тот у кого есть мозги поймёт
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