«Интер Майами» Месси не вышел в плей-офф МЛС

Команда Лионеля Месси не смогла пробиться в плей-офф в МЛС.

« » сегодня потерпел поражение от «Цинциннати» (0:1) в очередном матче регулярного чемпионата. 36-летний форвард вышел на замену на 55-й минуте – при счете 0:0.

«Интеру» осталось провести всего два матча в рамках регулярного чемпионата. Команда занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции, имея 33 очка. «Майами» лишился математических шансов догнать клубы, претендующие на участие в матче за уайлд-кард – последнюю путевку в плей-офф, которая будет разыграна в противостоянии команд с 8-го и 9-го мест.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию