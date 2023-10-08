«Интер Майами» Месси не вышел в плей-офф МЛС
Команда Лионеля Месси не смогла пробиться в плей-офф в МЛС.
«Интер Майами» сегодня потерпел поражение от «Цинциннати» (0:1) в очередном матче регулярного чемпионата. 36-летний форвард вышел на замену на 55-й минуте – при счете 0:0.
«Интеру» осталось провести всего два матча в рамках регулярного чемпионата. Команда занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции, имея 33 очка. «Майами» лишился математических шансов догнать клубы, претендующие на участие в матче за уайлд-кард – последнюю путевку в плей-офф, которая будет разыграна в противостоянии команд с 8-го и 9-го мест.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Месси не терял мяч перед штрафной (Буся да) и не отбивал на игрока соперника удар
Он норм взбодрил интер когда вышел но физики у них уже не было бегать и гадили они прилично всей командой
Альнасер после перехода Кринжа:
второе место
Интер до перехода Месси: последнее место
Интер после перехода Месси:
на строчку вышу
тот у кого есть мозги поймёт