Месси номинирован на приз самому ценному игроку МЛС. У Лео 4 матча в лиге, 2 из них – неполные, Бускетс тоже номинирован – их двоих выдвинул «Интер Майами»

Теги МЛС Коламбус Крю Ди Си Юнайтед Канзас-Сити Нью-Инглэнд Революшн ФК Даллас Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу рейтинги Сиэтл Саундерс Серджи Бускетс Сан-Хосе Эрткуэйкс Кристиан Бентеке Ванкувер Уайткэпс Филадельфия Юнион Роман Бюрки Алан Пулидо Монреаль Импэкт Эктор Эррера Хани Мухтар Георгиос Якумакис Штефан Фрай Орландо Сити Карлес Хиль Эрик Томми Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Сити Райан Голд Андре Блэйк Дени Буанга Лусиано Акоста Кристиан Эспиноса Кароль Свидерски Интер Майами Лос-Анджелес Эмануэль Рейносо Джордан Моррис Артур Лима Китон Паркс Атланта Юнайтед Кучо Эрнандес Хесус Феррейра Рики Пуч Хулиан Карранса Факундо Торрес Матье Шуэнье Тьяго Альмада Цинциннати Сантьяго Родригес Молина ФК Нэшвилл Жонатан Сируаз Шарлотт Сент-Луис Сити Футбол

Лионель Месси номинирован на приз лучшему игроку сезона МЛС.

Североамериканская лига объявила имена 30 номинантов на приз самому ценному футболисту регулярного сезона-2023.

В список вошли: Лусиано АкостаЦинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Артур Лима («Хьюстон Динамо»), Кристиан БентекеДи Си Юнайтед»), Андре Блэйк («Филадельфия Юнион»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Роман Бюрки («Сент-Луис Сити»), Серджи Бускетс («Интер Майами»), Хулиан Карранса («Филадельфия Юнион»), Матье Шуэнье («Монреаль Импэкт»), Кристиан Эспиноса («Сан-Хосе Эрткуэйкс»), Хесус Феррейра («Даллас»), Штефан Фрай («Сиэтл Саундерс»); Райан Голд («Ванкувер Уайткэпс»), Георгиос Якумакис («Атланта Юнайтед»), Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Лионель Месси («Интер Майами»), Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Китон Паркс («Нью-Йорк Сити»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Алан Пулидо («Спортинг Канзас Сити»), Эмануэль Рейносо («Миннесота»), Сантьяго Родригес Молина («Нью-Йорк Сити»), Жонатан Сируаз («Монреаль Импэкт»), Кароль Свидерски («Шарлотт»), Эрик Томми («Спортинг Канзас Сити»), Факундо Торрес («Орландо Сити»). 

Отметим, что Месси и Бускетс перешли в «Интер Майами» этим летом. Аргентинец провел в лиге 4 матча (2 из них – неполные) из 31, на счету испанца 8 игр (7 – в старте) в МЛС.

Каждый клуб самостоятельно определяет игроков, которых выдвигает на приз самому ценному игроку сезона. Претендовать на награду могут максимум два игрока из одной команды. 

Победитель будет определен по итогу голосования действующих игроков МЛС, тренеров, технических директоров и генеральных менеджеров клубов, а также представителей СМИ. 

Голосование начнется 10 октября и завершится 23-го. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

81 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ddddan 2
Выбрать Хани мунтара с 20+голами?
Не, лучше Месси с 1 голом
+85
-7
+78
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Metalloid
Немного про объективность в США )
+56
-9
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Месси уже стал синонимом кринжа)Всю карьеру его преследуют липовые награды и трофеи.Прикиньте,если он ещё получит ЗМ за недельный судейский турнир сборных?Такое позорище,что фу)
+81
-42
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Evil Within
Да коронуйте его уже с золотым кубком Кока-Колы всей секте на радость, и цирк можно сворачивать. Все с этим "серьезным" чемпионатом понятно.
+34
-9
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
и здесь его пропихивают)
+30
-7
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LokoMasteR
смешно, особенно включение Лео
+27
-5
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Мессифилы все еще уверены что млс топ лига
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dzenga 1
МЕССИанство это уже чутка поднадоело! Давайте признаем его сверхчеловеком и все награды в мире поднесем!?
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эрнандес Эрнандес
Они даже в плей-офф не вышли… какая ценность? 😁
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Ответ Domian
Комментарий скрыт
Результат-то есть, только к розыгрышу МЛС он не имеет никакого отношения)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Елистратов
Представляете, люди играли весь сезон, пыхтели и старались. Пришла легенда и за 1 полноценную игру получила номинацию на игрока регулярки. Вот смех да и только. С золотыми мячами ровно то же самое. Их, как и у Роналду, надо было укорачивать в 2 раза, а не создавать возведение в культ. Футбол не должен быть только про воссоздание образа Бога. Куда лучше, если получит долгожданную награду Холланд в этом сезоне, работавший весь сезон, чем Месси, который сыграл только с охоткой в одном турнире.
Но его пихают и пихают в любые номинации. После карьеры тоже продолжат номинировать на ЗМ его за то, что в каком-то благотворительном матче среди старперов забил 2 гола. И я не оспариваю его гениальность, лишь говорю, что 2 гениальных матча за сезон и пара ярких вспышек, после длительного хождения пешком, - этого недостаточно. Пик Месси был до 30 лет, когда он носился каждую игру с мячом и был превосходен.
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Это какой-то кринж уже. Месси затащил кубок, но в МЛС он минимально отметился, какая еще номинация? То же касается и Бускетса, Интер не поднялся к плей-офф в итоге. Если б рванули к нему хотя бы и залетели - можно было обсуждать.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Лапин
если еще хоть 1 матч сыграют, то признают лучшим игроком в истории млс
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Такой цирк)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Лучший игрок МЛС примерно тоже самое как лучший работник Макдональдса.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Ответ Domian
Фанаты Месси на эту новость особо внимания и не обратили. Как видишь тут истерика у адептов аль насры. А мы после 18.12.2022 на вас смотрим сверху вниз.
Дружок, неужели ты веришь, что любой, кто заходит сюда посмеяться, является фанатом Роналду?)

Спешу огорчить тебя и твое слабоумие, я пришел сюда просто погыгать что с одних, что с других)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xQcoW
Не знал, что за пешеходство призы дают.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Ответ The Evil Within
Да коронуйте его уже с золотым кубком Кока-Колы всей секте на радость, и цирк можно сворачивать. Все с этим "серьезным" чемпионатом понятно.
у него кстати уже имеется кубок Кока-Колы 🤣
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Фут.Боль
Надеюсь, не получит) Иначе просто шапито будет.
Надеюсь получит. Ведь Месси олицетворяет цирк с наградами.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Полный абсурд. Не удивлюсь если дадут малышу эту левую награду, как и ЗМ
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Ожидаемо, это же США, шоу)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Ответ Стахович
Месси уже стал синонимом кринжа)Всю карьеру его преследуют липовые награды и трофеи.Прикиньте,если он ещё получит ЗМ за недельный судейский турнир сборных?Такое позорище,что фу)
Тебя за этот коммент осудить могут за жестокость по отношению к детям
+15
-10
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Талиска и Ромариньо > Месси)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
выдвижение на приз это желание хоть как-нибудь заманить пешего на поле, ведь после поцелуя с мужиком у Месси обострились травмы, которые позволяют играть только за сборную, но не за клуб 🤣🤣🤣
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Что ещё ожидать от сотой по силе лиге мира)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий