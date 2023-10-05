Месси номинирован на приз самому ценному игроку МЛС. У Лео 4 матча в лиге, 2 из них – неполные, Бускетс тоже номинирован – их двоих выдвинул «Интер Майами»

Лионель Месси номинирован на приз лучшему игроку сезона МЛС.

Североамериканская лига объявила имена 30 номинантов на приз самому ценному футболисту регулярного сезона-2023.

В список вошли: (« »), («Атланта Юнайтед»), («Хьюстон Динамо»), (« »), («Филадельфия Юнион»), («Лос-Анджелес»), («Сент-Луис Сити»), («Интер Майами»), Хулиан Карранса («Филадельфия Юнион»), Матье Шуэнье («Монреаль Импэкт»), Кристиан Эспиноса («Сан-Хосе Эрткуэйкс»), Хесус Феррейра («Даллас»), Штефан Фрай («Сиэтл Саундерс»); Райан Голд («Ванкувер Уайткэпс»), Георгиос Якумакис («Атланта Юнайтед»), Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Лионель Месси («Интер Майами»), Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Китон Паркс («Нью-Йорк Сити»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Алан Пулидо («Спортинг Канзас Сити»), Эмануэль Рейносо («Миннесота»), Сантьяго Родригес Молина («Нью-Йорк Сити»), Жонатан Сируаз («Монреаль Импэкт»), Кароль Свидерски («Шарлотт»), Эрик Томми («Спортинг Канзас Сити»), Факундо Торрес («Орландо Сити»).

Отметим, что Месси и Бускетс перешли в «Интер Майами» этим летом. Аргентинец провел в лиге 4 матча (2 из них – неполные) из 31, на счету испанца 8 игр (7 – в старте) в МЛС.

Каждый клуб самостоятельно определяет игроков, которых выдвигает на приз самому ценному игроку сезона. Претендовать на награду могут максимум два игрока из одной команды.

Победитель будет определен по итогу голосования действующих игроков МЛС, тренеров, технических директоров и генеральных менеджеров клубов, а также представителей СМИ.

Голосование начнется 10 октября и завершится 23-го.

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