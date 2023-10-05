Бускетс о Месси: «Лучший игрок мира. Он забивает, ассистирует, может решить исход матча одним действием. Мы стараемся максимально использовать это преимущество»

Теги МЛС Лионель Месси Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Серджи Бускетс высказался о состоянии Лионеля Месси и Жорди Альбы.

Оба игрока пропустили последние матчи «Интер Майами» из-за травм. Сегодня команда потерпела поражение от «Чикаго Файр» в регулярном чемпионате МЛС (1:4).

«Я надеюсь, что они смогут вернуться как можно скорее. Лео практически близок к возвращению, Жорди нужно немного больше времени.

В конце концов, они должны быть здоровы, чтобы помочь нам, потому что они очень важные игроки, и мы нуждаемся в них. Но это должно произойти без форсирования, потому что иначе мы потеряем их снова.

В индивидуальном плане он [Месси] лучший игрок в мире, он делает все, что в его силах. Он забивает голы, отдает голевые передачи, под него подстраиваются другие команды. Наличие игрока с такими качествами придает вам уверенности. Одним действием он может решить исход матча, и мы стараемся максимально использовать это преимущество. Его отсутствие дорого нам обходится. 

Ясно, что первый, кто хочет быть на поле и играть, – это Лео. Вторые – это партнеры по команде из «Интер Майами». Мы знаем, насколько он важен для нас. Жаль, но в мире футбола нельзя контролировать травмы», – сказал Бускетс

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16 комментариев

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Великий Алонсо
Все что он перечислил Месси делал 10 лет назад, сейчас это просто старый пешеход, который максимум может пас поперёк дать, чего уж там, Месси даже в Интер Майами не лучший. Бускетс и Альба сильнее как футболисты и находятся в лучшей форме, Бускетс это сказал еле удерживая свой смех, лишь бы только не обидеть нашего Лео.
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Фут.Боль
Его отсутствие действительно очень дорого обходится Интеру.
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vik444
Ответ Роман
Месси это мотор любой команды, который эффективней как забивала, чем Роналду. Причём намного. А ведь это так. Месси с "приклеенным" к ногам мячом и развернутый к воротам соперника - это страшная сила. Это знают все. Поэтому и стараются не допускать получения им мяча. Месси - Величайший из всех, кто играл в футбол. Его игра радует глаз. При этом неважно забивает он или нет. Месси - это суть футбола.
Не может быть. Да ты что. Уроки сделал ?
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Блуждающий странник
Ответ Великий Алонсо
Все что он перечислил Месси делал 10 лет назад, сейчас это просто старый пешеход, который максимум может пас поперёк дать, чего уж там, Месси даже в Интер Майами не лучший. Бускетс и Альба сильнее как футболисты и находятся в лучшей форме, Бускетс это сказал еле удерживая свой смех, лишь бы только не обидеть нашего Лео.
Да Бускетс и Альба в разы сильнее. Месси нет и одни победы на поле, а с ним проигрывали только. Хотя твои комменты ради рофла можно только лайкать, сообщение про "красивый" орган Дзюбы до сих пор перед глазами...
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Алибек Багаутдинов
Ответ Великий Алонсо
Все что он перечислил Месси делал 10 лет назад, сейчас это просто старый пешеход, который максимум может пас поперёк дать, чего уж там, Месси даже в Интер Майами не лучший. Бускетс и Альба сильнее как футболисты и находятся в лучшей форме, Бускетс это сказал еле удерживая свой смех, лишь бы только не обидеть нашего Лео.
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vik444
Ответ Messi228007SHREK
да, у него 5 по футболу, в отличии от тебя 2-чника 🥰
Если человек пишет маленькими буквами, без употребления заглавных в начале предложения буквами – это может говорить о психическом отклонении, которое выражается в принижении или боязни самого себя, или в подсознательном неприятии других как личности.
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