Бускетс о Месси: «Лучший игрок мира. Он забивает, ассистирует, может решить исход матча одним действием. Мы стараемся максимально использовать это преимущество»

Серджи Бускетс высказался о состоянии Лионеля Месси и Жорди Альбы.

Оба игрока пропустили последние матчи «Интер Майами» из-за травм. Сегодня команда потерпела поражение от «Чикаго Файр» в регулярном чемпионате (1:4).

«Я надеюсь, что они смогут вернуться как можно скорее. Лео практически близок к возвращению, Жорди нужно немного больше времени.

В конце концов, они должны быть здоровы, чтобы помочь нам, потому что они очень важные игроки, и мы нуждаемся в них. Но это должно произойти без форсирования, потому что иначе мы потеряем их снова.

В индивидуальном плане он [ ] лучший игрок в мире, он делает все, что в его силах. Он забивает голы, отдает голевые передачи, под него подстраиваются другие команды. Наличие игрока с такими качествами придает вам уверенности. Одним действием он может решить исход матча, и мы стараемся максимально использовать это преимущество. Его отсутствие дорого нам обходится.

Ясно, что первый, кто хочет быть на поле и играть, – это Лео. Вторые – это партнеры по команде из « ». Мы знаем, насколько он важен для нас. Жаль, но в мире футбола нельзя контролировать травмы», – сказал .

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