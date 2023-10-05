Месси и Бускетс номинированы на приз лучшему новичку МЛС, Альба – лучшему защитнику

Лионель Месси номинирован на приз лучшему новичку МЛС.

На награду могут претендовать футболисты, ранее имевшие профессиональный опыт и дебютировавшие в МЛС в 2023 году.

В список номинантов попали: Патрик Агьеманг («Шарлотт»), Монсеф Бакрар («Нью-Йорк Сити»), («Лос-Анджелес»), (« »), («Интер Майами»), Алонсо Коэльо (« »), Даниэл де Соуза (« »), Эмека Энели (« »), (« »), Георгиос Якумакис («Атланта Юнайтед»), Митя Иленич (« »), Бернард Камунго («Даллас»), Матеуш Клих («Ди Си Юнайтед»), Эдуард Левен («Сент-Луис Сити»), Лионель Месси («Интер Майами»), Йерсон Москера («Цинциннати»), Эндрю Прайветт («Шарлотт»), Неманя Радоя («Спортинг Канзас Сити»), Даниэль Росеро («Спортинг Канзас Сити»);

Рафаэл Сантос («Орландо»), Сэм Серридж («Нэшвилл»), Эрик Святченко («Хьюстон Динамо»), Йохей Такаока («Ванкувер Уайткэпс»), Дагур Тоурхалльссон («Орландо Сити»), Брайан Вера («Реал Солт Лэйк»).

Кроме того, защитник «Интер Майами» Жорди Альба номинирован на приз лучшему игроку обороны.

Победители будут определены по итогу голосования действующих игроков МЛС, тренеров, технических директоров и генеральных менеджеров клубов, а также представителей СМИ.

Голосование начнется 10 октября и завершится 23-го.

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