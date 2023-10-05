Месси и Бускетс номинированы на приз лучшему новичку МЛС, Альба – лучшему защитнику

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Лионель Месси номинирован на приз лучшему новичку МЛС.

На награду могут претендовать футболисты, ранее имевшие профессиональный опыт и дебютировавшие в МЛС в 2023 году.

В список номинантов попали: Патрик Агьеманг («Шарлотт»), Монсеф Бакрар («Нью-Йорк Сити»), Матеуш Богуш («Лос-Анджелес»), Тайлер БойдЛос-Анджелес Гэлакси»), Серджи Бускетс («Интер Майами»), Алонсо Коэльо («Торонто»), Даниэл де Соуза («Сан-Хосе Эрткуэйкс»), Эмека Энели («Реал Солт Лейк»), ЭвандерПортленд Тимберс»), Георгиос Якумакис («Атланта Юнайтед»), Митя Иленич («Нью-Йорк Сити»), Бернард Камунго («Даллас»), Матеуш Клих («Ди Си Юнайтед»), Эдуард Левен («Сент-Луис Сити»), Лионель Месси («Интер Майами»), Йерсон Москера («Цинциннати»), Эндрю Прайветт («Шарлотт»), Неманя Радоя («Спортинг Канзас Сити»), Даниэль Росеро («Спортинг Канзас Сити»);

Рафаэл Сантос («Орландо»), Сэм Серридж («Нэшвилл»), Эрик Святченко («Хьюстон Динамо»), Йохей Такаока («Ванкувер Уайткэпс»), Дагур Тоурхалльссон («Орландо Сити»), Брайан Вера («Реал Солт Лэйк»). 

Кроме того, защитник «Интер Майами» Жорди Альба номинирован на приз лучшему игроку обороны.

Победители будут определены по итогу голосования действующих игроков МЛС, тренеров, технических директоров и генеральных менеджеров клубов, а также представителей СМИ. 

Голосование начнется 10 октября и завершится 23-го. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

20 комментариев

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kosterin_777
Ответ Domian
А сколько матчей должен провести игрок, который пришел пару месяцев назад и уже успел последнюю команду лиги привести к трофею?
А причём тут трофей, который не относится к чемпионату?
+9
-2
+7
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Гамарджоба Генацвале
Разговор с фанатом Месси:
- Однозначно, Месси лучший новичок МЛС!
- Почему?
-18.12.2022г.
- Как этот относится к МЛС?
- 18.12.2022г.
- Ясно. До свидания!
- Подождите, 18.12.2022г, 18.12.2022г, 18.12.2022г.......
- Пошел на ###!
+13
-7
+6
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Wiley Fox
От такой номинации бускетс упал и смотрел через ладошки
+1
-1
0
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