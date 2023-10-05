Мартино о том, что фанаты «Чикаго» требовали выхода Месси: «Странно, что тренер должен объяснять болельщикам соперника, почему лучший игрок мира не играет»

Херардо Мартино удивился, что болельщики соперников требуют выхода Лионеля Месси.

«Интер Майами» потерпел поражение от « » со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата . Месси не играл из-за травмы.

«Я понимаю ожидания в Чикаго, как и в других местах, но когда игрок не в состоянии играть, он не может играть.

Мы не можем заставить его играть при любых обстоятельствах. Я думаю, что это очень странно в контексте мирового футбола, что тренер должен объяснять болельщикам соперника, почему лучший игрок в мире не играет.

Эти ситуации возникают только потому, что речь идет именно о нем и потому, что мы находимся здесь, в Соединенных Штатах. Ни в каком другом месте болельщики хозяев не беспокоились бы, если бы не играл лучший игрок команды соперника», – сказал главный тренер « ».

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