Мартино о том, что фанаты «Чикаго» требовали выхода Месси: «Странно, что тренер должен объяснять болельщикам соперника, почему лучший игрок мира не играет»

Теги МЛС Чикаго Файр Лионель Месси болельщики Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино удивился, что болельщики соперников требуют выхода Лионеля Месси.

«Интер Майами» потерпел поражение от «Чикаго Файр» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата МЛС. Месси не играл из-за травмы. 

«Я понимаю ожидания в Чикаго, как и в других местах, но когда игрок не в состоянии играть, он не может играть.

Мы не можем заставить его играть при любых обстоятельствах. Я думаю, что это очень странно в контексте мирового футбола, что тренер должен объяснять болельщикам соперника, почему лучший игрок в мире не играет.

Эти ситуации возникают только потому, что речь идет именно о нем и потому, что мы находимся здесь, в Соединенных Штатах. Ни в каком другом месте болельщики хозяев не беспокоились бы, если бы не играл лучший игрок команды соперника», – сказал главный тренер «Интер Майами». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Интеру надо было не зарабатывать на билетах, а конкретно сказать, что у Лео надрыв икроножной и он не будет играть какое то время.
Скалони это озвучил еще во время сбора , Интер же молчал, не хотел потерять кассу.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
зрители пришли посмотреть на шоу, а шоу не пришел.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<=Ubriaco_Belloccio=>
Цены на билеты конкретно на эту игру были раз в 5-10 дороже, чем обычно. Конечно у купивших билеты массовый психоз, ведь они не болельщики клуба Чикаго, а те самые любители придти на хайповое мероприятие и из-за которых цены и становятся такими дикими.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Domian
Интеру надо было не зарабатывать на билетах, а конкретно сказать, что у Лео надрыв икроножной и он не будет играть какое то время. Скалони это озвучил еще во время сбора , Интер же молчал, не хотел потерять кассу.
Интер зарабатывает на билетах приезжая в гости? Это как.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Groznyi2024
-Тренер, а почему не играет лучший футболист мира? -Потому что у него завтра матч с Абхой
Это ты уже про лучшее дерево мира)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Ярик01
Гостевая команда зарабатывает на билетах? )
На атрибутике к примеру)
Посмотри на трибуны во вчерашнем матче, там все в футболках Месси.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Геннадий Тимченко
Твиттер не читаю - Путин запретил... и тебе не советую, а то можешь попасть под иностранное влияние и счета все Минюст арестует💯
Я конечно живя в Германии очень расстроился)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Геннадий Тимченко
куда он приезжал - в булочной вроде с кем-то обнимался писали... открой статистику матча: нет не его ни среди полевых, ни среди запасных... для сборной здоров, а как за клуб играть - травма у него🤡
Не истери, твоему кринжу это уже не поможет, он исторически теперь пыль под ногами Лео.

Я тебе писал не имея ввиду Чикаго, я про ситуацию в целом.
Травма у Месси месяц, но Интер ничего не сообщил ибо им надо зарабатывать.
Имя Лео самое продаваемое в мире, каждый его приезд с Интером в трендах на 1 месте.
Вот поэтому Интер применил тактику молчания - цитата Атлетик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Domian
Ну они не сообщают будет Месси играть или нет. Народ надеется, скупает билеты. Лео приезжает, но сидит в запасе. Sold out есть, вуа ля.
Гостевая команда зарабатывает на билетах? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Domian
https://twitter.com/AlbicelesteTalk/status/1710003280451878934?s=19 Кстати, это для тебя. Представляю что ты испытал в тот момент.
Твиттер не читаю - Путин запретил... и тебе не советую, а то можешь попасть под иностранное влияние и счета все Минюст арестует💯
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Domian
Чемпион Мира не поехал только в Чикаго. Остальные матчи он был с командой, в тот же Нью - Йорк ездил.
так про Чикаго и статья... ты сам себя вывел на чистую воду🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Domian
Приезжал, глаза разуй.
куда он приезжал - в булочной вроде с кем-то обнимался писали... открой статистику матча: нет не его ни среди полевых, ни среди запасных... для сборной здоров, а как за клуб играть - травма у него🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Domian
Интеру надо было не зарабатывать на билетах, а конкретно сказать, что у Лео надрыв икроножной и он не будет играть какое то время. Скалони это озвучил еще во время сбора , Интер же молчал, не хотел потерять кассу.
Надрыв икроножной Месси получил на тренировке в сборной, усугубил в матче с Эквадором, потом еще Мартино его вы регулярке МЛС зачем то выпустил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Месси наверное в шоке в какую дыру перешёл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марсель Объелся
Я знаю пару человек, которые купили билет на игру Интера в Шарлотт, как только Месси перешел в Майами. Что-то они уже не так воодушевлены, к тому же Месси искусственные газоны не почитает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
В Штатах главное - шоу,и этому подчинено все. Футбол там - это в первую очередь энтертейнмент,и лишь потом - спорт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ovsyankin
Биллингем, вроде во вторник в Неаполе играл, я смотрел
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий