Мартино о том, что фанаты «Чикаго» требовали выхода Месси: «Странно, что тренер должен объяснять болельщикам соперника, почему лучший игрок мира не играет»
Херардо Мартино удивился, что болельщики соперников требуют выхода Лионеля Месси.
«Интер Майами» потерпел поражение от «Чикаго Файр» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата МЛС. Месси не играл из-за травмы.
«Я понимаю ожидания в Чикаго, как и в других местах, но когда игрок не в состоянии играть, он не может играть.
Мы не можем заставить его играть при любых обстоятельствах. Я думаю, что это очень странно в контексте мирового футбола, что тренер должен объяснять болельщикам соперника, почему лучший игрок в мире не играет.
Эти ситуации возникают только потому, что речь идет именно о нем и потому, что мы находимся здесь, в Соединенных Штатах. Ни в каком другом месте болельщики хозяев не беспокоились бы, если бы не играл лучший игрок команды соперника», – сказал главный тренер «Интер Майами».
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Скалони это озвучил еще во время сбора , Интер же молчал, не хотел потерять кассу.
Посмотри на трибуны во вчерашнем матче, там все в футболках Месси.
Я тебе писал не имея ввиду Чикаго, я про ситуацию в целом.
Травма у Месси месяц, но Интер ничего не сообщил ибо им надо зарабатывать.
Имя Лео самое продаваемое в мире, каждый его приезд с Интером в трендах на 1 месте.
Вот поэтому Интер применил тактику молчания - цитата Атлетик.