Бруну Фернандеш: «Это «МЮ». Даже если ты выиграл 10 матчей подряд, но затем проиграл один, это уже кризис»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш высказался о результатах «Манчестер Юнайтед».

В субботу «МЮ» одержал волевую победу над «Брентфордом» (2:1).

«Это «Манчестер Юнайтед». Даже если вы выиграли десять матчей подряд и проиграли один, это сразу же кризис.

У нас нет тех результатов и очков, которых хотелось бы, но главное – вернуть концентрацию после перерыва на сборные», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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Someone from Internet
Так вы и не выиграли 10 матчей подряд. О чём он?)
+20
0
+20
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Гамаль Хайдаров
пацаны реально уверены в том что они топ клуб…
+14
-3
+11
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ZZRM
Это МЮ после сэра Алекса. Даже если ты 10й в таблице после 8 туров, все равно ты растешь, вот вот встанешь с колен и начнёшь всех уничтожать
+6
0
+6
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Маулен Габбасов
Португальский Дзюба
+3
0
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arspurs9
Мне кажется, или МЮ на 10-м месте в АПЛ и на 4-м с 0 очков в ЛЧ? О каких 10 подряд он говорит?
+2
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+2
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deadjoker
Стетхэма начитался?
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Джони Две Куртки
там новый конфликт походу намечается если Каземиро кислянет после интервью ЭТХ)

на вопрос - почему вы заменили Каземиро?
ответ был ЭТХ- я хотел больше футбола)))
+1
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Артур Артур
У парня крышу сорвало после отскока?
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Eduard Rastryopin
Если была построенная игра несколько пражений простили бы,но пока что все тот же бардак,как в обороне так и в нападении.
0
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llolishe
Комментарий удален пользователем
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Abu Ibrahim
Ответ Someone from Internet
Так вы и не выиграли 10 матчей подряд. О чём он?)
Тен Хаг после отскока от аутсайдера : «мы горды что мы МЮ».
+1
-1
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Леван Сиукаев
Ответ Маулен Габбасов
Португальский Дзюба
Португальский Хави
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