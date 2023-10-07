Бруну Фернандеш: «Это «МЮ». Даже если ты выиграл 10 матчей подряд, но затем проиграл один, это уже кризис»

Бруну Фернандеш высказался о результатах «Манчестер Юнайтед».

В субботу «МЮ» одержал волевую победу над «Брентфордом» (2:1).

«Это «Манчестер Юнайтед». Даже если вы выиграли десять матчей подряд и проиграли один, это сразу же кризис.

У нас нет тех результатов и очков, которых хотелось бы, но главное – вернуть концентрацию после перерыва на сборные», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».

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