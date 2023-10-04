Вратарь «МЮ» Онана получил худшую оценку за матч против «Галатасарая» от Goal – 2. У тен Хага – 5, у Хейлунда – 9

Сайт Goal выставил оценки игрокам «МЮ» за матч с «Галатасараем».

Команда под руководством Эрика тен Хага уступила турецкому клубу (2:3) в матче 2-го тура группового этапа .

Худшим игроком в составе « » был признан вратарь – он получил оценку 2 по 10-балльной шкале.

«Выглядел шатко и вселял в команду нервозность, а не уверенность – и до своей непростительной ошибки», – говорится в комментарии.

Лучшим игроком назван 20-летний датский форвард , забивший оба гола команды.

«Единственный положительный момент этого мучительного вечера, но он действительно впечатляющий. Его второй гол напомнил о Руде ван Нистелрое. Всю игру он был голоден и показывал рвение», – говорится в комментарии.

Остальные игроки и главный тренер получили не выше 6 баллов.

6 – Мэйсон Маунт, Кристиан Эриксен;

5 – Эрик тен Хаг, Алехандро Гарначо, Аннибаль Межбри, Каземиро, Маркус Рэшфорд;

4 – Диогу Далот, Рафаэль Варан, Софьян Амрабат, Бруну Фернандеш;

3 – Виктор Линделеф;

Без оценки – Антони, Антони Марсьяль.

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