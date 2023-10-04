Вратарь «МЮ» Онана получил худшую оценку за матч против «Галатасарая» от Goal – 2. У тен Хага – 5, у Хейлунда – 9

Теги Манчестер Юнайтед Руд ван Нистелрой Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Кристиан Эриксен Рафаэль Варан Каземиро Антони Марсьяль Бруну Фернандеш Софьян Амрабат Виктор Линделеф Андре Онана Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Диогу Далот Мэйсон Маунт Антони Аннибаль Межбри Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Футбол

Сайт Goal выставил оценки игрокам «МЮ» за матч с «Галатасараем».

Команда под руководством Эрика тен Хага уступила турецкому клубу (2:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Худшим игроком в составе «Манчестер Юнайтед» был признан вратарь Андре Онана – он получил оценку 2 по 10-балльной шкале. 

«Выглядел шатко и вселял в команду нервозность, а не уверенность – и до своей непростительной ошибки», – говорится в комментарии. 

Лучшим игроком назван 20-летний датский форвард Расмус Хейлунд, забивший оба гола команды. 

«Единственный положительный момент этого мучительного вечера, но он действительно впечатляющий. Его второй гол напомнил о Руде ван Нистелрое. Всю игру он был голоден и показывал рвение», – говорится в комментарии. 

Остальные игроки и главный тренер получили не выше 6 баллов. 

6 – Мэйсон Маунт, Кристиан Эриксен;

5 – Эрик тен Хаг, Алехандро Гарначо, Аннибаль Межбри, Каземиро, Маркус Рэшфорд;

4 – Диогу Далот, Рафаэль Варан, Софьян Амрабат, Бруну Фернандеш;

3 – Виктор Линделеф;

Без оценки – Антони, Антони Марсьяль.

Жуть «МЮ». Привоз Онана (подставил Каземиро), фэйл всей защиты – влетели «Галатасараю» дома

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35 комментариев

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Roman
Онана вообще-то получил вчера не два, а трешку
+68
-4
+64
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felix-sanchez
Интер провернул шикарную сделку, оставшись и с отличным вратарём и с деньгами.
+44
-3
+41
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Anatoly_B
Отправить Онана к психологу нужно, он после Баварии вообще плывет, такого не должно быть с вратарем такого уровня.
+14
0
+14
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Любезный Коссутий
Ответ №7
Амрабат получает 4 , но из за него 2 гола и забили, Далот получает 4 , виноват в первом голе, и потом очень много косячил.
Амрабат не защитник. это вообще не его позиция. если бы был доступен хотя бы Биссака, слева играл бы Далот, но никак не марокканец.
+9
0
+9
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Динар
Извините за оффтоп, но достала эта реклама БК Пари, случайно нажимаешь и сразу качается приложение, или добавьте вопрос стоит ли скачивать его или уберите, надоело ходить искать его и удалять каждый раз
+8
-1
+7
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Dmitry Kochnev
Ответ Anatoly_B
Отправить Онана к психологу нужно, он после Баварии вообще плывет, такого не должно быть с вратарем такого уровня.
Какого уровня?
+8
-2
+6
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Алекс
"Опять двойка" Ф.Решетников.1952г.,холст,масло.
+5
0
+5
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Tesej
Онана не казался надёжным даже в интере. Не так много он там сыграл. А Аякс, особенно тот топовый не совсем показатель. Это не Ханданович вообще. И Интер очень вовремя и четко его продал.
+4
0
+4
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2nq7wq95fh
Верните Рыбака, при нем хот бежали )
+3
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В поисках смысла
Ответ Tesej
Онана не казался надёжным даже в интере. Не так много он там сыграл. А Аякс, особенно тот топовый не совсем показатель. Это не Ханданович вообще. И Интер очень вовремя и четко его продал.
Онана вообще загадка. Косячил ещё в Аяксе, потом его взяли в Интер, где он сидел под Хандановичем, выстрелил в некоторых матчах и уже звезда.
+3
0
+3
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№7
Амрабат получает 4 , но из за него 2 гола и забили, Далот получает 4 , виноват в первом голе, и потом очень много косячил.
+5
-3
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Максим Черкашин
Ответ Dmitry Kochnev
Какого уровня?
Такого.:))))
+2
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Vikeif
Ответ felix-sanchez
Интер провернул шикарную сделку, оставшись и с отличным вратарём и с деньгами.
Интер мастер таких сделок) как и с Лукаку
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anshef
Я вот честно вообще не припоминаю черных топ- вратарей. Есть у кого варианты.
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Дон Трестино
Ответ anshef
Я вот честно вообще не припоминаю черных топ- вратарей. Есть у кого варианты.
Дида
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Сергей Лимонников
Ответ mjjppgj497
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на афоне будто рекламы нет
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Maasd4m
Вот стоило платить такие деньги за вратаря тогда?
Ну не нравился тен Хагу де Хеа, так можно было бы Хендерсона в ворота поставить. И деньги сохранили бы, и результат был бы не хуже.
Потому что куда уж хуже?!
+1
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bibendum
онэне
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Cristiano Ronaldo
Ответ 2nq7wq95fh
Верните Рыбака, при нем хот бежали )
При Сульшере и топов выносили, ПСЖ, Манчестер Сити, по сути он лучший тренер, после ухода САФА.
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Streetbor
Осень наступила пошли оценки)) все как раньше .
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Вондроушова
Ответ velosipedin
онана может подслеповатый просто?
А де Хеа? Может, в Манчестере нет салонов оптики и офтальмологов?
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Ar4es
Ответ Сергей Лимонников
на афоне будто рекламы нет
На Афоне все святые
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Youzhny23
так бывает , когда жалость проявляешь к умирающим с голоду африканцам , и приглашаешь их в профессиональный спорт
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Алексей Михайлов
а Тен Хаг тоже играл?
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avcgloronalduMU
марсьяль как откормленный хочу, вечно надутый
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