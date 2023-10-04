Вратарь «МЮ» Онана получил худшую оценку за матч против «Галатасарая» от Goal – 2. У тен Хага – 5, у Хейлунда – 9
Сайт Goal выставил оценки игрокам «МЮ» за матч с «Галатасараем».
Команда под руководством Эрика тен Хага уступила турецкому клубу (2:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Худшим игроком в составе «Манчестер Юнайтед» был признан вратарь Андре Онана – он получил оценку 2 по 10-балльной шкале.
«Выглядел шатко и вселял в команду нервозность, а не уверенность – и до своей непростительной ошибки», – говорится в комментарии.
Лучшим игроком назван 20-летний датский форвард Расмус Хейлунд, забивший оба гола команды.
«Единственный положительный момент этого мучительного вечера, но он действительно впечатляющий. Его второй гол напомнил о Руде ван Нистелрое. Всю игру он был голоден и показывал рвение», – говорится в комментарии.
Остальные игроки и главный тренер получили не выше 6 баллов.
6 – Мэйсон Маунт, Кристиан Эриксен;
5 – Эрик тен Хаг, Алехандро Гарначо, Аннибаль Межбри, Каземиро, Маркус Рэшфорд;
4 – Диогу Далот, Рафаэль Варан, Софьян Амрабат, Бруну Фернандеш;
3 – Виктор Линделеф;
Без оценки – Антони, Антони Марсьяль.
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Ну не нравился тен Хагу де Хеа, так можно было бы Хендерсона в ворота поставить. И деньги сохранили бы, и результат был бы не хуже.
Потому что куда уж хуже?!