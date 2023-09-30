Мерсон об «МЮ»: «Не видно модели игры, все медленно. Если что-то получается, то получается. Вот так выглядит их игра»
Пол Мерсон критически высказался о качестве игры «Манчестер Юнайтед».
Команда тренера Эрика тен Хага проиграла «Кристал Пэлас» (0:1) в матче АПЛ.
«Смотришь матч «Манчестер Юнайтед» и просто не видишь модель игры. Если что-то получается, то оно получается. Вот так выглядит их игра.
Если посмотреть, как играют «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», то у них прослеживается своя модель игры.
В «Манчестер Юнайтед» же надеются на то, что Маркус Рэшфорд что-то сделает. И если он сделает, то они могут забить гол.
В «Манчестер Юнайтед» все слишком медленно. Они позволяют соперникам войти в игру, хотя «МЮ» должен стремиться атаковать в первые 20 минут. Но ничего подобного нет.
Считаю, что Маунт и Фернандеш выглядят немного растерянными и не понимают, как им двигаться. Они оказывали давление, но вратарь «Пэлас» Джонстон не так много раз вступал в игру», – сказал бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
С Мерсоном трудно не согласиться, все очень медленно и без какой-либо мысли.
Но это АПЛ
Рэшфорд что-то полезное последний раз делал еще в прошлом сезоне.
Бруну иногда что-то накреативить может, на Эриксона порой озарение снисходит, да и только. Может Маунт добавит мысли еще.
Но это не модель, это индивидуальные качества отдельных игроков. Системы нет!