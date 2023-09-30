Мерсон об «МЮ»: «Не видно модели игры, все медленно. Если что-то получается, то получается. Вот так выглядит их игра»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Пол Мерсон Сэм Джонстон Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Мэйсон Маунт Футбол

Пол Мерсон критически высказался о качестве игры «Манчестер Юнайтед».

Команда тренера Эрика тен Хага проиграла «Кристал Пэлас» (0:1) в матче АПЛ.

«Смотришь матч «Манчестер Юнайтед» и просто не видишь модель игры. Если что-то получается, то оно получается. Вот так выглядит их игра.

Если посмотреть, как играют «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», то у них прослеживается своя модель игры.

В «Манчестер Юнайтед» же надеются на то, что Маркус Рэшфорд что-то сделает. И если он сделает, то они могут забить гол.

В «Манчестер Юнайтед» все слишком медленно. Они позволяют соперникам войти в игру, хотя «МЮ» должен стремиться атаковать в первые 20 минут. Но ничего подобного нет.

Считаю, что Маунт и Фернандеш выглядят немного растерянными и не понимают, как им двигаться. Они оказывали давление, но вратарь «Пэлас» Джонстон не так много раз вступал в игру», – сказал бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон.

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9 комментариев

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Nickolay Lyskov
"Вот так это выглядит их игра" - славься, великий Гугл-переводчик!
С Мерсоном трудно не согласиться, все очень медленно и без какой-либо мысли.
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milky way
Рыба гниёт с головы. Не лучшее руководство всю последнюю декаду делает не лучшие решения - начиная с подбора тренеров, заканчивая трансферной политикой.
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damondiamond
есть одна тактика - передача между центральными защитниками, потом пас на опорника и тот резко запускает мяч в атаку, если так не получается, то защитники пасуют между собой, пока не получится наша тактика
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llolishe
Ответ Nickolay Lyskov
"Вот так это выглядит их игра" - славься, великий Гугл-переводчик! С Мерсоном трудно не согласиться, все очень медленно и без какой-либо мысли.
Ну Тен Хааг думал что покупки Каземиры хватит
Но это АПЛ
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Богдан Бондарчук
Кто бы что не говорил, а МЮ Фергюсона времен праймового Руни с Тевесом были сильнейшими. Даже нынешний Сити им не ровня.
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Martin Naceri
Это все Роналду виноват
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Maasd4m
Да никто не видит модели игры МЮ, потому что ее нет!
Рэшфорд что-то полезное последний раз делал еще в прошлом сезоне.
Бруну иногда что-то накреативить может, на Эриксона порой озарение снисходит, да и только. Может Маунт добавит мысли еще.
Но это не модель, это индивидуальные качества отдельных игроков. Системы нет!
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Under
Ответ Богдан Бондарчук
Кто бы что не говорил, а МЮ Фергюсона времен праймового Руни с Тевесом были сильнейшими. Даже нынешний Сити им не ровня.
праймовый Руни был в сезоне 2009-10, Тевес тогда уже перекрасился
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