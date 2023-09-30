Мерсон об «МЮ»: «Не видно модели игры, все медленно. Если что-то получается, то получается. Вот так выглядит их игра»

Пол Мерсон критически высказался о качестве игры «Манчестер Юнайтед».

Команда тренера Эрика тен Хага проиграла «Кристал Пэлас» (0:1) в матче .

«Смотришь матч « » и просто не видишь модель игры. Если что-то получается, то оно получается. Вот так выглядит их игра.

Если посмотреть, как играют «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», то у них прослеживается своя модель игры.

В «Манчестер Юнайтед» же надеются на то, что что-то сделает. И если он сделает, то они могут забить гол.

В «Манчестер Юнайтед» все слишком медленно. Они позволяют соперникам войти в игру, хотя «МЮ» должен стремиться атаковать в первые 20 минут. Но ничего подобного нет.

Считаю, что Маунт и Фернандеш выглядят немного растерянными и не понимают, как им двигаться. Они оказывали давление, но вратарь «Пэлас» Джонстон не так много раз вступал в игру», – сказал бывший игрок «Арсенала» .

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