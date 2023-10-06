Роналду, Феликс, Канселу, Бруну, Жота и Бернарду – в составе сборной Португалии на матчи со Словакией и Боснией
Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес вызвал 26 футболистов на октябрьские матчи отбора Евро-2024 против Словакии и Боснии и Герцеговины.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жоау Канселу («Барселона»), Рафаэл Геррейру («Бавария»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Жоау Невеш («Бенфика»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»).
Нападающие: Рикарду Орта («Брага»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рафаэл Леау («Милан»), Жоау Феликс («Барселона»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Нету («Вулверхэмптон»).
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