Роналду, Феликс, Канселу, Бруну, Жота и Бернарду – в составе сборной Португалии на матчи со Словакией и Боснией

Теги Бавария Рома Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Порту Бенфика Спортинг Брага Руй Патрисиу Барселона сборная Словакии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Вулверхэмптон Аль-Хилаль Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Данилу Перейра Жоау Канселу Жозе Са Отавио Рикарду Орта Рафаэл Геррейру Бруну Фернандеш Бернарду Силва Диогу Жота Жоау Пальинья Рубен Невеш Нелсон Семеду Рубен Диаш Диогу Кошта Диогу Далот Жоау Феликс Рафаэл Леау Педру Нету Витинья Гонсалу Рамуш Тоте Гомеш Гонсалу Инасиу Антониу Силва Жоау Невеш Футбол

Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес вызвал 26 футболистов на октябрьские матчи отбора Евро-2024 против Словакии и Боснии и Герцеговины.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жоау Канселу («Барселона»), Рафаэл Геррейру («Бавария»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Жоау Невеш («Бенфика»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»).

Нападающие: Рикарду Орта («Брага»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рафаэл Леау («Милан»), Жоау Феликс («Барселона»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Нету («Вулверхэмптон»).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сандыбек Хусаинов
самый сильный состав в Европе
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Форца Португалия
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Удачи Роне!
Ждём 125-й гол за сборную
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Direct free kick
Форца Португалия
👍👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эден Азар
За что вызывают руй патрисиу? Давно уже ненадёжен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Сандыбек Хусаинов
самый сильный состав в Европе
+++👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Марго Робби
У Далота видимо очень большие связи в мире футбола, иначе я не пойму как эта бездарь попадает в основу МЮ и вызывается в сборную
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс
У португальцев 7 напов,у испанцев 7 напов,у немцев,англичан,французов тоже6-7 нападающих.Может Валерию Георгиевичу увеличить свою квоту с 1-3 человек,хотя бы до 5?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Niko [Ars]
Ответ Эден Азар
За что вызывают руй патрисиу? Давно уже ненадёжен
он на позиции Габулова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Алекс
У португальцев 7 напов,у испанцев 7 напов,у немцев,англичан,французов тоже6-7 нападающих.Может Валерию Георгиевичу увеличить свою квоту с 1-3 человек,хотя бы до 5?
когда нет турнирной мотивации, то разумнее привлекать молодежь, которая является по сути кандидатами в кандидаты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий