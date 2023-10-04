Тен Хаг про 2:3 с «Галатасараем»: «Мы совершаем психологические ошибки, недопустимые на таком уровне. «МЮ» дважды вел в счете и контролировал игру, мы все ожидаем большего»
Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Галатасарая».
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» со счетом 2:3.
«Психологические ошибки, которые мы совершаем, недопустимы на этом уровне. Вас накажут. Это трудно контролировать. Это касается нас всех. Мы дважды вели в счете и контролировали ход игры. Мы все ожидаем большего.
Расмус [Хейлунд] забил два отличных гола. Мы довольны этим, но, конечно, мы не выиграли этот матч. Он может быть по-настоящему доволен своими голами».
О решении Рэшфорда отдать мяч Бруну Фернандешу, а не пробить
«Это зависит от Маркуса. В такой момент он должен принять решение», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью TNT Sports.
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Если это не прогресс то что?
Все остальное…
У меня одного ощущение, что и Оле, и Эрику ответы на прессконференции писал и пишет клуб, и один и тот же человек? Одни и те же фразы
Не заслужил малец такого наказания, как игра за нынешний Юнайтед.