Тен Хаг про 2:3 с «Галатасараем»: «Мы совершаем психологические ошибки, недопустимые на таком уровне. «МЮ» дважды вел в счете и контролировал игру, мы все ожидаем большего»

Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Галатасарая».

В матче 2-го тура группового этапа чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» со счетом 2:3.

«Психологические ошибки, которые мы совершаем, недопустимы на этом уровне. Вас накажут. Это трудно контролировать. Это касается нас всех. Мы дважды вели в счете и контролировали ход игры. Мы все ожидаем большего.

[Хейлунд] забил два отличных гола. Мы довольны этим, но, конечно, мы не выиграли этот матч. Он может быть по-настоящему доволен своими голами».

О решении Рэшфорда отдать мяч , а не пробить

«Это зависит от . В такой момент он должен принять решение», – сказал главный тренер « » в интервью TNT Sports.

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