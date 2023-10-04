Тен Хаг про 2:3 с «Галатасараем»: «Мы совершаем психологические ошибки, недопустимые на таком уровне. «МЮ» дважды вел в счете и контролировал игру, мы все ожидаем большего»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Расмус Хейлунд Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Галатасарая».

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» со счетом 2:3.

«Психологические ошибки, которые мы совершаем, недопустимы на этом уровне. Вас накажут. Это трудно контролировать. Это касается нас всех. Мы дважды вели в счете и контролировали ход игры. Мы все ожидаем большего.

Расмус [Хейлунд] забил два отличных гола. Мы довольны этим, но, конечно, мы не выиграли этот матч. Он может быть по-настоящему доволен своими голами».

О решении Рэшфорда отдать мяч Бруну Фернандешу, а не пробить

«Это зависит от Маркуса. В такой момент он должен принять решение», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью TNT Sports.

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72 комментария

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Кислый Марсик
Я очень устал ребята. Пожалуйста перестаньте над нами насмехаться. Спасибо
+34
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+34
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аdidаs
Первая психологическая ошибка Тен Хага это выпереть Роналду. Наверно одного из немногих, кто переживал за результат и за клуб в целом
+38
-11
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Отец Абду
Ответ Кислый Марсик
Я очень устал ребята. Пожалуйста перестаньте над нами насмехаться. Спасибо
Жаль, что при Тен Хага потратили 500 млн евро, чтобы находится на 4-месте из 4 команд в ЛЧ...
+22
-1
+21
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invincible
Он не управляет ситуацией. Думаю ему осталось недолго
+18
-1
+17
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фк кабинет
Мы фанаты МЮ ожидаем большего.Когда тебя выкинут из команды с твоими корешами Онаннкой,Антони и другими игроками Эдервизе.
+17
-1
+16
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Veles3101
я понял, а Магавер то хитрец. Он сразу понял что проще будет Тен Хага пересидеть, а не уходить из команды
+13
0
+13
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Diego 95
Как болельщик Интера,хочу сказать огромное спасибо МЮ,за покупку Онаны)
+13
-1
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corazón blanco
Только после прошлого поражения Тен Хаг сказал, что пора сделать Олд Траффорд крепостью. Пока только песочная получается.
+12
-1
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Ебздрогыч
МЮ нужен психолог? Может все-таки нужен тренер?
+12
-3
+9
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stif 95
Че он там контролировал ? В каком месте ?
+5
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Кислый Марсик
Ответ Blaumerc
попытаюсь тебя поддержать немного. На самом деле проиграть Галатасараю не так уж и позорно, как преподносят здесь в комментах. Галатасарай крепкая и сильная команда, которая всегда преподносит сюрпризы в ЛЧ. Они проходили группу с Ювентусом, выкинув их из группы. Они обыгрывали Мадрид в плэй офф, хоть и не прошли дальше. не удивлюсь если Сарай и с Баварией зацепит очки дома, а потом влетят Копенгагену. Надеюсь успокоил немного. последний абзац лучше не читай. (на самомо деле проиграть дома Сараю зашквар, извини но такова реальность)
Откровенно говоря меня не волнует конкретная игра. Мне уже плевать кому и где они проиграют. Я просто устал что не могу наслаждаться футболом смотря матчи любимой команды. Смотря игру условного Фулхэма, я получаю удовольствие от банальной тактики тренера. Единственный проблеск за 10 лет был контратакующий футбол Сульшера.
+5
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
В первом матче ЛЧ МЮ пропустил 4 гола, сегодня 3.
Если это не прогресс то что?
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Дороф
Ответ madaev
🤡
С этим персонажем разговор короткий: репорт за спам
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AlexBayern
Ответ Богдан Бондарчук
Мне кажется, 10Хаагу нужно дать время. Потенциал у него не хуже того же Гвардиолы. Очень прагматичный и развитый человек с нестандартным видением рисунка игры. Легче всего критиковать. Думаю сезон-два и Манчестер снова станет красным.
Самое смешное я даже не понимаю тонкая ли это ирония или реальные мысли человека.
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Today I feel Qatari
Ответ Иван Иванов
Навряд ли. С Баварией неплохо сыграли. Сегодня было удаление. В АПЛ всё более-менее терпимо. Так что точно не завтра.
Поражений больше чем побед. Ну да приемлимо после очередных полмиллиарда спущенных в трубу трансферных денег
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llolishe
Мы подарили голы как и в матче с Баварией-добавил Тен Хааг
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ta-tosha
Хэйлунда - жаль.
Все остальное…
У меня одного ощущение, что и Оле, и Эрику ответы на прессконференции писал и пишет клуб, и один и тот же человек? Одни и те же фразы
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Today I feel Qatari
Ну я лично ожидаю твоей отставки завтра утром
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The world champion 1998
Будь мужиком - подай в отставку!
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Промах Мораты
Во что превратились топ клубы апл 🤦
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John Doe
Ответ Кислый Марсик
Откровенно говоря меня не волнует конкретная игра. Мне уже плевать кому и где они проиграют. Я просто устал что не могу наслаждаться футболом смотря матчи любимой команды. Смотря игру условного Фулхэма, я получаю удовольствие от банальной тактики тренера. Единственный проблеск за 10 лет был контратакующий футбол Сульшера.
*обнимает*
+2
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Дороф
Руководство МЮ должно продать Хёйлунда в ближайшее ТО.
Не заслужил малец такого наказания, как игра за нынешний Юнайтед.
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Alex_V69
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Онана: Мы все ожидаем большего от Тен Хага.
Тен Хаг: Мы все Онана!
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FortMinor
тьфу на тебя Тен Хаг
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VictorVallecano
Ответ Oleg
Вспомни как Тухель был против, что бы кринжа Челси подписал🤣 А с Баварией вообще комедия была, видимо Мендеш настолько достал Мюнхен, что Кан вышел с публичным заявлением что кринж не вписывается в их политику🤣
Жесть, насколько сильно у тебя горит от Роналду :)
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