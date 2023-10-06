Анчелотти считает, что финал ЧМ-2030 должен пройти на «Бернабеу»: «Он станет лучшим стадионом мира»
Карло Анчелотти считает, что финал ЧМ-2030 нужно провести на «Сантьяго Бернабеу».
Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира.
«Финал чемпионата мира должен быть сыгран в Мадриде, потому что Мадрид – столица Испании.
И он должен быть проведен на «Бернабеу», потому что «Бернабеу» станет лучшим стадионом в мире [после реконструкции]. Просто потому, что это так», – сказал тренер «Реала».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А вот в 2012 мне повезло побывать на обеих играх Суперкубка Испании между Мадридом и Барселоной.
А ты, видимо, так и будешь эти стадионы только по ТВ видеть. :)