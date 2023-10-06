Анчелотти считает, что финал ЧМ-2030 должен пройти на «Бернабеу»: «Он станет лучшим стадионом мира»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Бернабеу ЧМ-2030 стадионы Футбол

Карло Анчелотти считает, что финал ЧМ-2030 нужно провести на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира.

«Финал чемпионата мира должен быть сыгран в Мадриде, потому что Мадрид – столица Испании.

И он должен быть проведен на «Бернабеу», потому что «Бернабеу» станет лучшим стадионом в мире [после реконструкции]. Просто потому, что это так», – сказал тренер «Реала».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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20 комментариев

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F|||R
Ответ GuruFutbola
Кому нужен зачуханный серый мадрид, когда у Барсы будет самый инновационный и вместительный стадион через год)
Не факт, что самой Барсы через год будет.)
+25
-6
+19
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Ovsyankin
На стадионе Факела в Воронеже, с комментариями Нагучева
+11
-2
+9
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vzi
Ответ GuruFutbola
Кому нужен зачуханный серый мадрид, когда у Барсы будет самый инновационный и вместительный стадион через год)
Новость про Мадрид - а ты тут как тут!
+5
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+5
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vzi
Ответ человек-муравей человек-физрук
мля. местные настоящие мадридисты пишут что Бернабеу лучший стадион мира. хотя не были вообще не на одном
Я был. И на Бернабеу, и на Камп Ноу. И что ты мне теперь скажешь? А?
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vzi
Ответ человек-муравей человек-физрук
скажу молодец что географию не прогуливаешь
Географию я и правда не прогуливал 25 лет назад.
А вот в 2012 мне повезло побывать на обеих играх Суперкубка Испании между Мадридом и Барселоной.
А ты, видимо, так и будешь эти стадионы только по ТВ видеть. :)
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кабан галльский
Хезы, я мб чего не понимаю, но было бы логично отдать полуфиналы Аргентине и Уругваю, а финал отдать Сентенарио. А групповой этап пусть проводят Испания, Португалия и Марокко.
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Pb-SE
Ответ benjamin92
Будет судейский скандал, левое удаление и Роналду забьёт с пенки
Думаешь, Португалия дойдет до финала?
0
0
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Pb-SE
Ответ vzi
Географию я и правда не прогуливал 25 лет назад. А вот в 2012 мне повезло побывать на обеих играх Суперкубка Испании между Мадридом и Барселоной. А ты, видимо, так и будешь эти стадионы только по ТВ видеть. :)
Судя по профилю, Вам 123 года. Вы в 98 лет не прогуливали географию?
0
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