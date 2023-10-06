Пети о ЧМ в 6 странах: «Нонсенс. ФИФА наплевать на все, кроме желания урвать еще больше денег. Вы вообще думаете об окружающей среде? А о болельщиках? Как же игроки?»

Эммануэль Пети раскритиковал идею проведения чемпионата мира на трех континентах.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира.

«ФИФА в очередной раз упустила хорошую возможность блеснуть интеллектом. У меня сложилось впечатление, что это некая структура, стоящая над миром, которая проводит свое время, делая то, что ей хочется, нисколько не заботясь о мире, в котором она сегодня живет.

Когда информация [о ЧМ в шести странах] появилась в прессе, я подумал, что это шутка. Серьезно?! В наши дни на нас оказывается сильное давление, на нас показывают пальцем, что мы не бережем окружающую среду, что мы поступаем неправильно...

Вы вообще думаете об окружающей среде? Думаете ли вы о болельщиках? Следить за своей сборной уже очень дорого...

Для меня это нонсенс. Все это идет вразрез с тем миром, в котором мы сегодня живем. Укрепляет представление, которое у меня сложилось о ФИФА. Эта структура живет в налоговой гавани и находится вне подозрений, ей наплевать на все, что делается в мире, кроме желания урвать еще больше денег.

А как же футболисты? Разница во времени, с которой придется иметь дело, поездки, логистика... Я очень удивлен, что никто из политиков не выступает против этого.

Может быть, в какой-то момент игроки тоже объявят бойкот и скажут: «Хватит издеваться», – сказал экс-игрок сборной Франции.

ЧМ-2030 в шести странах – издевательство

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