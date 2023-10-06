Пети о ЧМ в 6 странах: «Нонсенс. ФИФА наплевать на все, кроме желания урвать еще больше денег. Вы вообще думаете об окружающей среде? А о болельщиках? Как же игроки?»

Теги Сборная Франции по футболу ФИФА Эммануэль Пети ЧМ-2030 Футбол

Эммануэль Пети раскритиковал идею проведения чемпионата мира на трех континентах.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира.

«ФИФА в очередной раз упустила хорошую возможность блеснуть интеллектом. У меня сложилось впечатление, что это некая структура, стоящая над миром, которая проводит свое время, делая то, что ей хочется, нисколько не заботясь о мире, в котором она сегодня живет.

Когда информация [о ЧМ в шести странах] появилась в прессе, я подумал, что это шутка. Серьезно?! В наши дни на нас оказывается сильное давление, на нас показывают пальцем, что мы не бережем окружающую среду, что мы поступаем неправильно...

Вы вообще думаете об окружающей среде? Думаете ли вы о болельщиках? Следить за своей сборной уже очень дорого...

Для меня это нонсенс. Все это идет вразрез с тем миром, в котором мы сегодня живем. Укрепляет представление, которое у меня сложилось о ФИФА. Эта структура живет в налоговой гавани и находится вне подозрений, ей наплевать на все, что делается в мире, кроме желания урвать еще больше денег.

А как же футболисты? Разница во времени, с которой придется иметь дело, поездки, логистика... Я очень удивлен, что никто из политиков не выступает против этого.

Может быть, в какой-то момент игроки тоже объявят бойкот и скажут: «Хватит издеваться», – сказал экс-игрок сборной Франции.

ЧМ-2030 в шести странах – издевательство

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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igls54
Какое-то сборище неадекватов окопалось в ФИФА
+8
0
+8
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Nikita Filippov
Ответ Любезный Коссутий
в чем опасность для окружающей среды - чет недопонял
В перелетах необязательных
+1
0
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Про окружающую среду Матье Фламини спросите
0
0
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Любезный Коссутий
в чем опасность для окружающей среды - чет недопонял
+2
-2
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Николаэ Чаушеску
По-моему , достаточно даже беглой поверхностной оценки деятельности Инфантино на должности главы ФИФА и станет понятно что его заботит лишь один аспект - финансовый. Бытует мнение что с момента ухода Блаттера ситуация с вопросами проведения турниров и контролем за организацией их качества откатилась на 30 лет назад. Да здесь дело не только в таких иррационаотных решениях как ЧМ в 6 странах. Давайте будем честны: кому в принципе, окромя воротил ФИФА, интересно расширение формата мундиаля ? Или , к примеру , к УЕФА вопрос - нужна ли кому-то условная Лига Конференций , исключая локальных болельщиков клубов-уяастников ? Это лишь вершины айсберга.
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GasKonec
Надеюсь и на 6 континентах? Чего мелочиться то)
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NIK7478
Да и действительно,ЧМ аж на трех континентах - это перебор!
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Очевидное невероятное
канатную дорогу до всех континентов провести!
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Crestbook
Ответ Владимир Владимирович
Наоборот классно, невероятный чемпионат мира будет, где в честь столетия фифа Уругвай как первый её чемпион откроет матч открытия, дальше аргентинцы радуют свою публику аж тремя матчами, так же как и Парагвай, бразильцев отцепили, они недавно проводили целый чемпионат, и весьма не идеально. В это время на других континентах кипят свои страсти, в Европе, а так же Африке, где хозяйничает Марокко. Дай Бог нам дожить до того времени, с удовольствием посмотрим этот необыкновенный ЧМ. Браво 🙌.
Вот только команды-соперники южноамериканских сборных и все их болельщики (!) должны будут слетать сначала в Южную Америку, потом в Европу. Это и очень дорого и приличный дополнительный углеродный след. Экология, ау!
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Павел павел
Ответ Владимир Владимирович
Наоборот классно, невероятный чемпионат мира будет, где в честь столетия фифа Уругвай как первый её чемпион откроет матч открытия, дальше аргентинцы радуют свою публику аж тремя матчами, так же как и Парагвай, бразильцев отцепили, они недавно проводили целый чемпионат, и весьма не идеально. В это время на других континентах кипят свои страсти, в Европе, а так же Африке, где хозяйничает Марокко. Дай Бог нам дожить до того времени, с удовольствием посмотрим этот необыкновенный ЧМ. Браво 🙌.
осо.ннно в Парагвае играть. красота полная
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Jan Paskel
Ответ Crestbook
Вот только команды-соперники южноамериканских сборных и все их болельщики (!) должны будут слетать сначала в Южную Америку, потом в Европу. Это и очень дорого и приличный дополнительный углеродный след. Экология, ау!
так там местные набьбт трибуны, это ж очевидно
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Ksandvankneshas
Ответ Любезный Коссутий
в чем опасность для окружающей среды - чет недопонял
Много перелётов между СА и Европой, наверное
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xxJeTxx
Ответ Любезный Коссутий
в чем опасность для окружающей среды - чет недопонял
В перелетах
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