Аргентина, Уругвай и Парагвай не получат мест на ЧМ-2030 автоматически как хозяева. Они будут участвовать в отборе

Теги Сборная Аргентины по футболу ФИФА сборная Парагвая по футболу Сборная Уругвая по футболу ЧМ-2030 Конфедерация футбола Южной Америки Футбол

Аргентина, Уругвай и Парагвай не получат места на ЧМ-2030 автоматически.

Напомним, вчера совет ФИФА решил провести чемпионат мира в 2030 году в 6 странахАргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке пройдут первые три матча – Аргентина, Уругвай и Парагвай проведут свои первые игры турнира на домашних полях.

Однако, как сообщает журналист Гастон Эдул, южноамериканские страны не получат автоматическое право на участие в ЧМ как хозяева турнира. Аргентина, Уругвай и Парагвай примут участие в отборе на турнир.

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Вот будет жара, если матч открытия в Монтовидео в честь столетия чемпионатов мира, а Уругвай не отберется
+13
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Three Days Grace
ради чистого символизма какая-то сборная должна сыграть матч в ЮА, а потом лететь через океан, например в Мадрид, и играть против команды, которая готовилась к матчу в Испании
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кuraakula belov
Парагвай вполне может не выйти, забавно будет матч в Асунсьоне смотреться тогда
+9
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Владимир Самсонов
Бред полный
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Блуждающий странник
Ответ Ебздрогыч
Вот будет жара, если матч открытия в Монтовидео в честь столетия чемпионатов мира, а Уругвай не отберется
Там сейчас слотов больше в ЮА отбирается. С очень большой вероятностью Уругвай отберется, поколение неплохое у них
+2
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Сикарио
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LaffyTaffy
Во время чм куча мигрантов с Африки воспользуются открытыми границами Испании и Португалии и через Марокко ринутся в Европу
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Заборостроитель
Хорошо, а то я думал только Венесуэлы не будет на ЧМ30😅
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Артур Ганненко
Ответ Hitgoe Himgob
Совсем отлично, а то разнылись тут вчера многие. Началось все оттуда, спустя 100 лет начнут также там. Спокойно отыграют группы и полетят на 1/8. Перелет и перелет. Для команд это не станет проблемой. Тем более климатически разницы почти не будет
Там отыграют только первый матч, а не всю группу
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Hitgoe Himgob
Ответ Артур Ганненко
Там отыграют только первый матч, а не всю группу
Тем более
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Бронислав Каминский
Ответ Ебздрогыч
Вот будет жара, если матч открытия в Монтовидео в честь столетия чемпионатов мира, а Уругвай не отберется
Маловероятно,но в теории возможно.Последний раз они вроде в 2006 году не смогли отобраться
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Hitgoe Himgob
Ответ кuraakula belov
Парагвай вполне может не выйти, забавно будет матч в Асунсьоне смотреться тогда
Все равно биток будет, что с Парагваем что без
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