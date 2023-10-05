Аргентина, Уругвай и Парагвай не получат мест на ЧМ-2030 автоматически как хозяева. Они будут участвовать в отборе

Аргентина, Уругвай и Парагвай не получат места на ЧМ-2030 автоматически.

Напомним, вчера совет ФИФА решил провести чемпионат мира в 2030 году в 6 странах – , Испании, Португалии, , Парагвае и Марокко. В Южной Америке пройдут первые три матча – Аргентина, Уругвай и Парагвай проведут свои первые игры турнира на домашних полях.

Однако, как сообщает журналист Гастон Эдул, южноамериканские страны не получат автоматическое право на участие в ЧМ как хозяева турнира. Аргентина, Уругвай и примут участие в отборе на турнир.

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