Розе о ЧМ в 6 странах: «Однажды мы будем играть на Эвересте, потому что сможем продавать это»

Теги бундеслига Германия Марко Розе бизнес ЧМ-2030 РБ Лейпциг календарь Футбол

Марко Розе раскритиковал идею проведения чемпионата мира на трех континентах.

Вчера стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира.

«Мое первое ощущение таково: ребятам придется хорошо полетать туда-сюда. У меня много вопросов. 

Мы крутим, крутим и крутим, придумываем что-то еще, и что-то особенное, и что-то другое. И в какой-то момент мы будем играть на горе Эверест, потому что сможем сделать там футбольное поле и сможем продавать это. 

Я думаю, всегда было хорошо, когда страна – может быть, две – с нетерпением ждала чемпионата мира, превращала его в праздник, его можно было организовать и проводить на небольших расстояниях, чего, вероятно, больше не будет. 

Похоже, мы еще не закончили с перекручиванием формата», – сказал главный тренер «Лейпцига». 

Матчи ЧМ-2030 примут 11 стадионов в Испании, 3 – в Португалии и 1 – в Марокко (COPE)

Аргентина, Уругвай и Парагвай не получат мест на ЧМ-2030 автоматически как хозяева. Они будут участвовать в отборе

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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13 комментариев

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Дмитрий Мищенко
Розе читает комментарии спортса
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Леван Мкртчян
Эверест и Джамалунгма подадут общую заявку , а игроков к месту проведения матча будут доставлять шерпы
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Тиджани Бабангида
Придумывали-придумывали и выдумали полную фигню…
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Антон Киселёв
Если к тому времени Эверест не утонет в мусоре
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bulldozer
Когда там уже ЧМ в Антарктиде?
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Artem Ka
Ответ Gravdaar Iyaad
До тех пор, пока пипл хавает то, что им предлагают, это будет продолжаться виной всему сами люди, покупающие билеты на ЧМ в Катаре зимой и т д
А надо было дома сидеть?))
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