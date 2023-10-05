Розе о ЧМ в 6 странах: «Однажды мы будем играть на Эвересте, потому что сможем продавать это»

Марко Розе раскритиковал идею проведения чемпионата мира на трех континентах.

Вчера стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира.

«Мое первое ощущение таково: ребятам придется хорошо полетать туда-сюда. У меня много вопросов.

Мы крутим, крутим и крутим, придумываем что-то еще, и что-то особенное, и что-то другое. И в какой-то момент мы будем играть на горе Эверест, потому что сможем сделать там футбольное поле и сможем продавать это.

Я думаю, всегда было хорошо, когда страна – может быть, две – с нетерпением ждала чемпионата мира, превращала его в праздник, его можно было организовать и проводить на небольших расстояниях, чего, вероятно, больше не будет.

Похоже, мы еще не закончили с перекручиванием формата», – сказал главный тренер « ».

Матчи ЧМ-2030 примут 11 стадионов в Испании, 3 – в Португалии и 1 – в Марокко (COPE)

Аргентина, Уругвай и Парагвай не получат мест на ЧМ-2030 автоматически как хозяева. Они будут участвовать в отборе

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