Златан о Саудовской Аравии: «Надо завершать карьеру на большой сцене, но некоторые заработали недостаточно денег»

Теги ПСЖ Интер Милан Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Златан Ибрагимович объяснил, почему отказался ехать в Саудовскую Аравию.

В последнем сезоне в «Милане» шведский форвард из-за травм провел всего 4 матча и забил 1 гол.

«Я думаю, что люди, достигшие определенного уровня, должны завершать карьеру на большой сцене.

У меня было предложение из Китая, из Саудовской Аравии. Дело в том, чего ты хочешь, какие у тебя цели.

Тебя должны запомнить за твой талант, а не за то, сколько ты заработал. То, ради чего мы тренируемся каждый день, за что получаем признание, – это талант, и за него нас помнят.

Нельзя спуститься на более низкий уровень и завершить свою карьеру не так, как проводил ее. Но некоторым игрокам нужны возможности заработать много денег, потому что они заработали недостаточно», – сказал бывший нападающий «Ювентуса», «Интера», «Милана», «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в интервью Пирсу Моргану.

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29 комментариев

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Temo Sokhadze
А почему не поиграть пару лет и заработать ещё несколько лямов, не вижу в этом ничего плохого, если честно. Да и, по факту, если бы Милан его не вернул, сам бы закончил в МЛС
+20
-3
+17
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Zed_patriot
Ответ Artem Piatkov
Говорит Златан, который после неудачного второго сезона в МЮ (5 матчей - 1 гол) свалил в МЛС :)) По сути та же история что и у Роналду, только первого восхваляют, а второго обгрызли со всех сторон Только Златану повезло, что Милан вернул его, а вот Реал Роналду даже свободным агентом возвращать не захотел (как оказалось зря, замены Роналду сейчас нет)
и заслуживает польностью всё сказанное о себе, хотя бы из-за таких слов: "У меня три Золотых мяча, а Хави сейчас, по-моему, играет в Катаре. Не знаю даже, продолжает ли он играть до сих пор"
Высокомерный мерзотный персонаж
+18
-8
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Edwin_Hubble
Ответ Zed_patriot
унизил Кринжа получается
Посмотрел бы я на него, отказывающему арабам за 200 лям в год
+12
-3
+9
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Martin Naceri
А МЛС это конечно высший уровень
+10
-4
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Artem Piatkov
Говорит Златан, который после неудачного второго сезона в МЮ (5 матчей - 1 гол) свалил в МЛС :))

По сути та же история что и у Роналду, только первого восхваляют, а второго обгрызли со всех сторон

Только Златану повезло, что Милан вернул его, а вот Реал Роналду даже свободным агентом возвращать не захотел (как оказалось зря, замены Роналду сейчас нет)
+22
-16
+6
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titov-and-trubach
Ответ Artem Piatkov
Говорит Златан, который после неудачного второго сезона в МЮ (5 матчей - 1 гол) свалил в МЛС :)) По сути та же история что и у Роналду, только первого восхваляют, а второго обгрызли со всех сторон Только Златану повезло, что Милан вернул его, а вот Реал Роналду даже свободным агентом возвращать не захотел (как оказалось зря, замены Роналду сейчас нет)
Неудачный сезон был из-за разрыва крестов, когда все думали, что он вообще карьеру завершит. И Златан явно просил меньше зп, чем Роналду и использовать его проще. Если бы Криштиану поменял свою манеру игры, начал делать ставку, скажем, на игру в подыгрыше, исполнение стандартов и все это уложил бы в 10-12 млн евро в год - ты думаешь Реал бы от него отказался? Но покупать конкурента Бензема за 30 млн в год, который будет играть только наконечника в штрафной - это странно. На тот момент Бенз еще играл в Реале и был действующим обладателем ЗМ и пользы от него было, конечно, больше.
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Hella black
🤣 Златан целый день не даёт покоя клубничным
+3
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Zed_patriot
Все понимают, что Кринж именно продался шейхам с потрахами, мог бы заканчивать в родном Спортинге, или поднимать футбол на Мадейре, но извините 300 лямов дороже... Нет пределу человеческой м...
+6
-4
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Дмитрий Тягушев
Ответ Artem Piatkov
Говорит Златан, который после неудачного второго сезона в МЮ (5 матчей - 1 гол) свалил в МЛС :)) По сути та же история что и у Роналду, только первого восхваляют, а второго обгрызли со всех сторон Только Златану повезло, что Милан вернул его, а вот Реал Роналду даже свободным агентом возвращать не захотел (как оказалось зря, замены Роналду сейчас нет)
Сказал фанат Роналду
+3
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Zed_patriot
Ответ ddddan 2
Все понимают, что месси именно продался американцам с потрахами, мог бы заканчивать в родной барселоне, или поднимать футбол на в росарио, но извините контракт с эпл и диснеем дороже... Нет пределу человеческой м... Все понимают, что Кринж именно продался шейхам с потрахами, мог бы заканчивать в родном Спортинге, или поднимать футбол на Мадейре, но извините 300 лямов дороже... Нет пределу человеческой м... у них одинаковые ситуации
Месси хотел в Барсу, но президент отказал, а на счёт Аргентины Лео ещё поиграет там, сейчас ему всего 35
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Andrey Andreev
Ответ Слончик
Не факт, что серия А сейчас сильнее саудовской лиги.
Саудовская Аравия - это что-то на уровне нижней половины РПЛ
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иц а мен
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Ответ Artem Piatkov
Говорит Златан, который после неудачного второго сезона в МЮ (5 матчей - 1 гол) свалил в МЛС :)) По сути та же история что и у Роналду, только первого восхваляют, а второго обгрызли со всех сторон Только Златану повезло, что Милан вернул его, а вот Реал Роналду даже свободным агентом возвращать не захотел (как оказалось зря, замены Роналду сейчас нет)
млс на три головы сильнее СА
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titov-and-trubach
Мне реально жаль, что Роналду завершит карьеру в СА, но он сам в этом виноват на 100%. Все было в его руках, но он упустил момент, когда его физика просела, а компенсировать ее оказалось нечем: штрафные забросил, дриблинг тоже, в подыгрыше играть не хотел. И самое главное, что продолжал просить астрономические суммы, давно не являясь игроком на 30-40 млн в год. Больше десятка игроков на его позиции, получая меньше, приносили больше пользы. Маркетинг важен, но для клубов в Европе было важно еще и какую-то отдачу получить, а с этим стало сложно.
Поэтому КриРо штампует голы в пустыне и как бы кто себя не утешал, в Европе он никому уже не нужен.
Он и так велик, что доиграл на таком уровне 18 лет без пауз, но всегда кажется, что он мог оставаться полезным и в 40 лет, изменись он в нужный момент. Но не захотел. Его право, но, повторюсь, поэтому он не в ПСЖ или Баварии, Сити или Реале, а в СА.
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Andrey Andreev
Злататн лучший
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Zed_patriot
Ответ Martin Naceri
А МЛС это конечно высший уровень
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Inter93
Тут он не прав.Он же поехал в США,за теми же деньгами!
Да,сейчас времена меняются...Сауд.Аравия,до этого ехали все в Америку играть.
Чтобы тут не говорил,деньги все любят! И таких примеров куча.
К сожалению сам Златан закончил карьеру не на яркой ноте,ему помешала травма.Да,его можно и стоит уважать,что он сделал для клубов! Но когда так говорит о других,будто какая-то зависть в душе у него,что то время его ушло и здоровье стало барахлить!
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Дима
Ибра хоть и строит из себя правильного взрослого, но в словах все равно всегда обида звучит.
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Zed_patriot
МЛС >>> вахабит-лига это признал сам Златан
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Vladimir Kotelevskiy
Правильно. Как круто его проводили в Милане.
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Слончик
Ответ Andrey Andreev
Саудовская Аравия - это что-то на уровне нижней половины РПЛ
Я как-то смотрел азиатскую ЛЧ, корейцы и японцы играли, это тоска конечно. Но и смотришь состав итальянских грандов - там списанные ветераны Апл, какие-то неудачники, ноунеймы. Убери Леао, Лаутаро, что останется?
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Fuck Yu
Пирс плакал, когда это слушал.
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