Златан о Саудовской Аравии: «Надо завершать карьеру на большой сцене, но некоторые заработали недостаточно денег»
Златан Ибрагимович объяснил, почему отказался ехать в Саудовскую Аравию.
В последнем сезоне в «Милане» шведский форвард из-за травм провел всего 4 матча и забил 1 гол.
«Я думаю, что люди, достигшие определенного уровня, должны завершать карьеру на большой сцене.
У меня было предложение из Китая, из Саудовской Аравии. Дело в том, чего ты хочешь, какие у тебя цели.
Тебя должны запомнить за твой талант, а не за то, сколько ты заработал. То, ради чего мы тренируемся каждый день, за что получаем признание, – это талант, и за него нас помнят.
Нельзя спуститься на более низкий уровень и завершить свою карьеру не так, как проводил ее. Но некоторым игрокам нужны возможности заработать много денег, потому что они заработали недостаточно», – сказал бывший нападающий «Ювентуса», «Интера», «Милана», «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в интервью Пирсу Моргану.
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Высокомерный мерзотный персонаж
По сути та же история что и у Роналду, только первого восхваляют, а второго обгрызли со всех сторон
Только Златану повезло, что Милан вернул его, а вот Реал Роналду даже свободным агентом возвращать не захотел (как оказалось зря, замены Роналду сейчас нет)
Поэтому КриРо штампует голы в пустыне и как бы кто себя не утешал, в Европе он никому уже не нужен.
Он и так велик, что доиграл на таком уровне 18 лет без пауз, но всегда кажется, что он мог оставаться полезным и в 40 лет, изменись он в нужный момент. Но не захотел. Его право, но, повторюсь, поэтому он не в ПСЖ или Баварии, Сити или Реале, а в СА.
Да,сейчас времена меняются...Сауд.Аравия,до этого ехали все в Америку играть.
Чтобы тут не говорил,деньги все любят! И таких примеров куча.
К сожалению сам Златан закончил карьеру не на яркой ноте,ему помешала травма.Да,его можно и стоит уважать,что он сделал для клубов! Но когда так говорит о других,будто какая-то зависть в душе у него,что то время его ушло и здоровье стало барахлить!