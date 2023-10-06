Златан о Саудовской Аравии: «Надо завершать карьеру на большой сцене, но некоторые заработали недостаточно денег»

Златан Ибрагимович объяснил, почему отказался ехать в Саудовскую Аравию.

В последнем сезоне в «Милане» шведский форвард из-за травм провел всего 4 матча и забил 1 гол.

«Я думаю, что люди, достигшие определенного уровня, должны завершать карьеру на большой сцене.

У меня было предложение из Китая, из Саудовской Аравии. Дело в том, чего ты хочешь, какие у тебя цели.

Тебя должны запомнить за твой талант, а не за то, сколько ты заработал. То, ради чего мы тренируемся каждый день, за что получаем признание, – это талант, и за него нас помнят.

Нельзя спуститься на более низкий уровень и завершить свою карьеру не так, как проводил ее. Но некоторым игрокам нужны возможности заработать много денег, потому что они заработали недостаточно», – сказал бывший нападающий « », « », « », « », «Барселоны» и « » в интервью .

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