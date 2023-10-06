Ибрагимович о моральной дилемме в Саудовской Аравии: «Ее нет. Футбол объединяет людей. Кто осудит вас через 5-10 лет, когда у вас будет богатая и благополучная жизнь?»

Златан Ибрагимович не видит моральной дилеммы для игроков в Саудовской Аравии.

– Слушайте, где бы вы ни играли, футбол – это футбол. Футбол объединяет людей. Это наша общая мечта. Для профессионального футболиста, пока ты играешь, этого достаточно.

Чемпионат Саудовской Аравии растет, растет. В Китае был пик [популярности футбола], не знаю, почему ситуация там изменилась.

– Но есть же вопросы морали?

– Нет. Мы совершаем поступки ради себя и семьи. Кто будет судить вас через пять-десять лет, когда у вас будет богатая и благополучная жизнь?

Ничего не делается бесплатно. Вы не работаете бесплатно, я не работаю бесплатно. Мне не нужны деньги, но я очень дорого стою, – сказал бывший нападающий « », « », « », « », «Барселоны» и « » в интервью .

Игра: проверьте свою футбольную орфографию