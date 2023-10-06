Ибрагимович о моральной дилемме в Саудовской Аравии: «Ее нет. Футбол объединяет людей. Кто осудит вас через 5-10 лет, когда у вас будет богатая и благополучная жизнь?»
Златан Ибрагимович не видит моральной дилеммы для игроков в Саудовской Аравии.
– Слушайте, где бы вы ни играли, футбол – это футбол. Футбол объединяет людей. Это наша общая мечта. Для профессионального футболиста, пока ты играешь, этого достаточно.
Чемпионат Саудовской Аравии растет, МЛС растет. В Китае был пик [популярности футбола], не знаю, почему ситуация там изменилась.
– Но есть же вопросы морали?
– Нет. Мы совершаем поступки ради себя и семьи. Кто будет судить вас через пять-десять лет, когда у вас будет богатая и благополучная жизнь?
Ничего не делается бесплатно. Вы не работаете бесплатно, я не работаю бесплатно. Мне не нужны деньги, но я очень дорого стою, – сказал бывший нападающий «Ювентуса», «Интера», «Милана», «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в интервью Пирсу Моргану.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Я болею 20 лет за этот клуб, а значит он мне должен. Такой бред постоянно читаешь на спортсе и других ресурсах.