Ибрагимович о моральной дилемме в Саудовской Аравии: «Ее нет. Футбол объединяет людей. Кто осудит вас через 5-10 лет, когда у вас будет богатая и благополучная жизнь?»

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Златан Ибрагимович не видит моральной дилеммы для игроков в Саудовской Аравии.

– Слушайте, где бы вы ни играли, футбол – это футбол. Футбол объединяет людей. Это наша общая мечта. Для профессионального футболиста, пока ты играешь, этого достаточно.

Чемпионат Саудовской Аравии растет, МЛС растет. В Китае был пик [популярности футбола], не знаю, почему ситуация там изменилась.

– Но есть же вопросы морали?

– Нет. Мы совершаем поступки ради себя и семьи. Кто будет судить вас через пять-десять лет, когда у вас будет богатая и благополучная жизнь?

Ничего не делается бесплатно. Вы не работаете бесплатно, я не работаю бесплатно. Мне не нужны деньги, но я очень дорого стою, – сказал бывший нападающий «Ювентуса», «Интера», «Милана», «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в интервью Пирсу Моргану.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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25 комментариев

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Le Tallec
Хороший ответ, кстати.
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Shumi-jr
Ответ Uriy walmart
В Китае был пик [популярности футбола], не знаю, почему ситуация там изменилась Казалось бы бог, а таких вещей не знает
Бог не опускается так низко, что бы выяснять что там с футболом в Китае )
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Marcus-light
Эта моральная диллема для тех, у кого никогда не было такого выбора. Я не думаю, что программист Гугл откажется от контракта в "Рога и Копыта" в пять раз больше просто потому что там он потеряет 2-3 года жизни. Обычно, если от такого и отказываешься, то только потому что условия жизни там не очень, а у тебя семья.
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Fazy10
очень дорогой
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leon01
Если подытожить, то деньги не пахнут
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Александр Кузичкин
О каких вопросах морали говорит интервьюер вообще? Типо перейти играть за деньги,никому не причиняя вред-это теперь плохой поступок? Странные они какие-то
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Инженер Управляющий
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Скажите, а чем, собственно, Ибрагимович отличается от Мостового, кроме того что получше в футбол играл?
Мостовой Царь, а Ибра Бог, ну чего как маленький?)
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Nick Dovgo
Хорошо зарабатываешь, берешь те флаги, которые тебе дают. а потом рассказываешь о том, что ты из рабочего класса
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Chyngyz Orozaliev
пофиг на морали, деньги не пахнут, Джеррард и Хендерсон не дадут соврать
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добрый грек
Ясно мылит, ясно говорит.
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доктор Ливси
Ну, а что не так? Златан хотя бы не лицемерит и не строит из себя борцуна за все хорошее против всего плохого
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Блуждающий странник
Буквально пару часов назад читал новость, что Златан раскритиковал уехавших в Саудовскую Аравию
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Роман
Идеальный вариант - уйти вовремя. Пока тебя не ушли. А если валишь туда потому, что ты уже давно никому не нужен - осадочек остаётся. И очень неприятный. Обычно такое происходит с теми, кто не хочет мириться с действительностью и не умеет смотреть на себя со стороны.
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United_LP
Морали давно нет. Есть только каждый сам за себя.
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Алексей Подволоцкий
Ну действительно в этом что-то есть. Когда на другой работе предлагают выше ЗП, конечно же, все пойдут туда
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Agent Smith
Ну и в чем он не прав?⚽️
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Тухель
Ответ Тиджани Бабангида
Моральная дилемма существует если не говорить прямо что футбол для футболиста - это просто работа. Без этих вот «футбол объединяет», «футбол - это мечта» и прочего красивого словоблудия….
Так это тоже часть их работы, если бы большая часть футбольных фанатов не было бы поехавшими подростками (и возраст тут не важен, а важно мышление), то футболисты этого не говорили. Футболист не попал по воротам тонна дерьма на него вывалилась, перешел в топ клуб на большую зарплату и даже за тебя отвалили кучу денег, то ты легко в глазах поехавших фанатов прошлого клуба можешь быть предателем и каким то врагом. Фанаты по всему миру чего то там требуют, притом есть например фанаты АПЛ в России и подавляющее большинство из них не принесла ни копейки АПЛ, ну ок может трансляции и покупали, но сейчас то не приносят, но чего то все равно требуют.
Я болею 20 лет за этот клуб, а значит он мне должен. Такой бред постоянно читаешь на спортсе и других ресурсах.
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Dooomer
Ответ Блуждающий странник
Буквально пару часов назад читал новость, что Златан раскритиковал уехавших в Саудовскую Аравию
Не, он говорил, что УХОДИТЬ надо вовремя, намекая на Кринжа
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