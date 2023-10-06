Анзор Кавазашвили: «Европа деградирует в населении с отпечатком Африки и Южной Америки. А в странах, бывших под игом англосаксов или французов, люди стали развиваться»
Анзор Кавазашви лисчитает, что Европа деградирует в населении.
Экс-вратарь сборной СССР, «Спартака» и бывший член комитета по этике высказался об игре вратаря сборной Камеруна Андре Онана перед матчем со сборной России.
– Не хуже ли вратари сборной России голкипера Андре Онана из сборной Камеруна?
– Я никогда не будут сравнивать наших вратарей с каким-нибудь другим вратарем из другой страны. Я смотрю на наших вратарей с позиции силы. Не надо сравнивать. Мы обычно, когда сравниваем, например, с европейскими футболистами, то сравнение не в нашу пользу.
– Удивлены, что африканец стал основным вратарем в «Манчестер Юнайтед»?
– Это не имеет никакого значения. В тех странах, которые были под колониальным игом англосаксов или французов и так далее, люди стали развиваться в лучшую сторону.
В их населении рождаются очень совершенные дети, пластические. Если их в детстве и юношестве кормят, то из них получаются мощные и здоровые люди. Это касается и девочек, и мальчиков.
Посмотрите на сборную Франции 30 лет назад. Там были одни белокожие футболисты. Посмотрите на то, что сейчас. Это бывшие жители различных африканских стран.
Видите, как получается. Европа деградирует в населении с отпечатком Африки и Южной Америки, – сказал Кавазашвили.
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