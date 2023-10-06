Анзор Кавазашвили: «Европа деградирует в населении с отпечатком Африки и Южной Америки. А в странах, бывших под игом англосаксов или французов, люди стали развиваться»

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия сборная Камеруна по футболу Анзор Кавазашвили Андре Онана Футбол

Анзор Кавазашви лисчитает, что Европа деградирует в населении.

Экс-вратарь сборной СССР, «Спартака» и бывший член комитета по этике высказался об игре вратаря сборной Камеруна Андре Онана перед матчем со сборной России.

– Не хуже ли вратари сборной России голкипера Андре Онана из сборной Камеруна?

– Я никогда не будут сравнивать наших вратарей с каким-нибудь другим вратарем из другой страны. Я смотрю на наших вратарей с позиции силы. Не надо сравнивать. Мы обычно, когда сравниваем, например, с европейскими футболистами, то сравнение не в нашу пользу. 

– Удивлены, что африканец стал основным вратарем в «Манчестер Юнайтед»?

– Это не имеет никакого значения. В тех странах, которые были под колониальным игом англосаксов или французов и так далее, люди стали развиваться в лучшую сторону.

В их населении рождаются очень совершенные дети, пластические. Если их в детстве и юношестве кормят, то из них получаются мощные и здоровые люди. Это касается и девочек, и мальчиков. 

Посмотрите на сборную Франции 30 лет назад. Там были одни белокожие футболисты. Посмотрите на то, что сейчас. Это бывшие жители различных африканских стран.

Видите, как получается. Европа деградирует в населении с отпечатком Африки и Южной Америки, – сказал Кавазашвили.

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20 комментариев

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Аркадий Черепашкин
Это было мнение известного антрополога и ни разу не расиста Анзорчика
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Dinamik1
Лет 50 назад я слышал что Запад загнивает.Видно загнил теперь стал деградировать.
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Аркадий Черепашкин
2 пункта бинго насчитал: англосаксы и деградация Европы
+20
-4
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igls54
Еще один геополитик нашелся
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Люблю выпить
Европа деградирует Америка скоро загнётся доллар рухнет))
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ramoncarlos
«Я никогда не будут сравнивать наших вратарей с каким-нибудь другим вратарем из другой страны. Я смотрю на наших вратарей с позиции силы. Не надо сравнивать. Мы обычно, когда сравниваем, например, с европейскими футболистами, то сравнение не в нашу пользу»

Прочитал два раза, все равно ничего не понял. Это называют шизофазией?
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ivan Morozov 20
Ответ Аркадий Черепашкин
Это было мнение известного антрополога и ни разу не расиста Анзорчика
не расист, почему у тебя на аве расисткий клуб?
корабль - символ работорговли
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Bul.Bul
Сразу видно: член комитета по этике
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Антонио Мартынов
Россия тогда стало быть деградирует с отпечатком грузина? Этого конкретного
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Andrey Andreev
У деда крыша поехала
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Cruel Snake
Вы тоже заметили, что как только он перестал быть членом комитета по этике, из речи исчезли бесконечный мат и оскорбления. Иронично
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DeltaForce
Все страны Запада загнивают,только одна Россия развивается бгг)
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Акира_1
Как же мы любим смотреть, что происходит где-то на Западе, а не у нас
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Назар Игорь
"Население с отпечатком Африки и Южной Америки"??
Переведите, пожалуйста, на общеупотребительный язык.
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Hong Kil
Ожидание: людей заменят роботы! Реальность: людей заменили негры!
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