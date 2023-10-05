Анзор Кавазашвили: «У нас нет сборной России – одно название. Уровень футбола в стране ужасный»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили поделился мнением об уровне российского футбола.

«У нас нет сборной команды России – одно название. Нет футболистов, про которых можно сказать, что они соответствуют национальной команде, что они являются членами сборной. Кого бы в сборную не вызывали сейчас, все равно бесполезно даже классного игрока называть членом национальной команды России.

Обратите внимание на все последние товарищеские матчи, которые играла наша сборная. Посмотрите на уровень игры наших футболистов. А еще посмотрите на высказывания всех ветеранов отечественного футбола. Все говорят, что нашим ребятам надо уезжать за рубеж, в Европу, чтобы они там научились играть. Все потому, что уровень российского футбола ужасный.

Что говорить про сборную, если уровень футбола у нас низкий», – сказал бывший вратарь сборной СССР и «Спартака». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Анзор, алло, только что помощник Путина Левитин дал комментарий о том, что у нас высочайший уровень, и УЕФА без нас загнётся.
Ну-ка быстро переобуваться, бывший член комитета по этике! Ишь чего, ужасный уровень у нас.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavelaznaurov
Первый раз за последние 10 лет сказал правду
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПравдоРуб
Это он пока слова помощника Путина не читал. Как прочтет, поменяет свое мнение
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антонио Мартынов
И при этом он постоянно рассказывал, что они нам не нужны и тому подобное)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Ну и?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Дед последнее время видимо таблетки не пропускает. Уже 2 или 3е интервью адекватное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ ash918
так у нас и страны нет. одно название. у нас и эксперты уровня кавазашвили, что уж там
Да и гражданин вы так себе, одно название.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий