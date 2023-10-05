Аналитики соперников «МЮ» считают выбор позиции Онана его слабым местом. Ирокам говорят пораньше бить по его воротам

Соперники «Манчестер Юнайтед» нашли слабость Андре Онана при выборе позиции.

По данным The Telegraph, слабость при выборе позиции выявили аналитики соперников «МЮ», которые готовились к матчам с «Юнайтед».

27-летний голкипер слишком глубоко вжимается в свою штрафную, когда «МЮ» не владеет мячом. По словам источника, игрокам соперников говорили, чтобы они пораньше били по воротам Онана, поскольку когда он стоит близко к воротам, то фактически увеличивает площадь ворот для соперника.

Онана часто выходит вперед, чтобы сыграть ногами в стадии владения «МЮ», но его отход назад к линии своих ворот рассматривается как слабое место, которым может воспользоваться соперник.

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