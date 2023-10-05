Аналитики соперников «МЮ» считают выбор позиции Онана его слабым местом. Ирокам говорят пораньше бить по его воротам

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Андре Онана Футбол

Соперники «Манчестер Юнайтед» нашли слабость Андре Онана при выборе позиции.

По данным The Telegraph, слабость при выборе позиции выявили аналитики соперников «МЮ», которые готовились к матчам с «Юнайтед».

27-летний голкипер слишком глубоко вжимается в свою штрафную, когда «МЮ» не владеет мячом. По словам источника, игрокам соперников говорили, чтобы они пораньше били по воротам Онана, поскольку когда он стоит близко к воротам, то фактически увеличивает площадь ворот для соперника.

Онана часто выходит вперед, чтобы сыграть ногами в стадии владения «МЮ», но его отход назад к линии своих ворот рассматривается как слабое место, которым может воспользоваться соперник.

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11 комментариев

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ПравдоРуб
Тут любой может стать аналитиком соперников МЮ
+6
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+6
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Стахович
Зато ногами как современно играет)
+1
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Поклонник Заремы
МЮ сейчас больше подходит название ФК Онана. Отражает их игру как раз
+1
-1
0
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Mario14
Лучше бы сильные качества у него нашли🤣
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Stretford End
Ответ Under
а какие тут слабые места? бегает медленно?
про то что тут написано.
0
0
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