Месси сможет сыграть за «Интер Майами» против «Цинциннати» 8 октября (The Miami Herald)

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу травмы Интер Майами Цинциннати Футбол

Стало известно, когда Лионель Месси вернется в строй после травмы.

36-летний форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины из-за повреждения ноги пропустил четвертую игру подряд и пятую из шести последних.

По данным The Miami Herald, Месси вернется в строй к домашнему матчу регулярного чемпионата МЛС против «Цинциннати».

Игра состоится 8 октября, начало – в 02:30 по московскому времени.

Лионель забил гол и отдал 2 ассиста в 4 неполных матчах в МЛС. Его статистика – здесь.

Месси собрал полный стадион в Чикаго – и не приехал. Зрителям возместят немного денег 🤯

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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2vdhrvmmzf
Как и заявляли хейтеры, отсиделся в лазарете против мощнейших клубов специально (мощнейшие клубы это которые вне зоны плей офф) и выходит набивать стату против каких то слабаков (Цинцинатти на первом месте с огромным отрывом)
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Станислав Л
Ответ xQcoW
Старый пешеход поможет в опорной зоне и с левыми пенками
у Месси уже есть трофей, у роналду - нет
+6
0
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avcgloronalduMU
толку то, им в плей офф не отобраться, плюс из Цинциннати хлопнет
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charly001
Объяснили Лео что надо уже и сыграть как бы , болельщики уже бунтуют
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Johnie
Поможет ли возвращение?

Мало матчей осталось, с Чикаго (прямым конкурентом за плейофф) провалились.

Но надежда умирает последней. Было бы здорово увидеть Месси в плейофф
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Zed_patriot
Попрошу принести извинения за те комменты под новостью о вызове Месси в сборную
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Ромарио
Поднимите ему веки, приведите Вия!!!!-))) Хотя нет, амеры не поймут. Выпускайте Кракена-))
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локо чемпик
последний шанс цепануться за ПО
удачи 🍀
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ML26
Ответ 2vdhrvmmzf
Как и заявляли хейтеры, отсиделся в лазарете против мощнейших клубов специально (мощнейшие клубы это которые вне зоны плей офф) и выходит набивать стату против каких то слабаков (Цинцинатти на первом месте с огромным отрывом)
Ты реально млс смотришь? Какой у тебя часовой пояс?
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