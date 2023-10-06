Месси сможет сыграть за «Интер Майами» против «Цинциннати» 8 октября (The Miami Herald)
Стало известно, когда Лионель Месси вернется в строй после травмы.
36-летний форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины из-за повреждения ноги пропустил четвертую игру подряд и пятую из шести последних.
По данным The Miami Herald, Месси вернется в строй к домашнему матчу регулярного чемпионата МЛС против «Цинциннати».
Игра состоится 8 октября, начало – в 02:30 по московскому времени.
Лионель забил гол и отдал 2 ассиста в 4 неполных матчах в МЛС. Его статистика – здесь.
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Мало матчей осталось, с Чикаго (прямым конкурентом за плейофф) провалились.
Но надежда умирает последней. Было бы здорово увидеть Месси в плейофф
удачи 🍀