Генич и Нагучев прокомментируют игру «Спартак» – ЦСКА на «Матч ТВ»

Назначены комментаторы на игру «Спартака» и ЦСКА, которую покажет «Матч ТВ».

Матч 11-го тура Мир прокомментируют и .

В эфире телеканала « » покажут еще две игры 11-го тура – «Краснодар» – «Ростов» и «Пари НН» – «Крылья Советов». Все остальные матчи тура можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».

Игра «Спартака» и состоится 8 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

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