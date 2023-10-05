Генич и Нагучев прокомментируют игру «Спартак» – ЦСКА на «Матч ТВ»
Назначены комментаторы на игру «Спартака» и ЦСКА, которую покажет «Матч ТВ».
Матч 11-го тура Мир РПЛ прокомментируют Константин Генич и Роман Нагучев.
В эфире телеканала «Матч ТВ» покажут еще две игры 11-го тура – «Краснодар» – «Ростов» и «Пари НН» – «Крылья Советов». Все остальные матчи тура можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».
Игра «Спартака» и ЦСКА состоится 8 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.
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У спортса половина ленты такими "новостями" тоже забита, между интервью мостового и мусором из медиалиги.
Но самоназначенные гуру уверены, что люди футбол смотрят ради них.