Генич и Нагучев прокомментируют игру «Спартак» – ЦСКА на «Матч ТВ»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия телевидение Константин Генич Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Назначены комментаторы на игру «Спартака» и ЦСКА, которую покажет «Матч ТВ».

Матч 11-го тура Мир РПЛ прокомментируют Константин Генич и Роман Нагучев.

В эфире телеканала «Матч ТВ» покажут еще две игры 11-го тура – «Краснодар» – «Ростов» и «Пари НН» – «Крылья Советов». Все остальные матчи тура можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».

Игра «Спартака» и ЦСКА состоится 8 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

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12 комментариев

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Aleksey Yashin
Ждём от Генича "Нападающие Спартака не могут забить ЦСКА с левой ноги и головой с 14-й по 19-ю минуту на протяжении 7 сезонов"
+19
-1
+18
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Ебздрогыч
Спасибо, что хотя бы не Черданцев
+6
-3
+3
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dudufufu
Беларусь 5.
+3
-1
+2
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дитя лимита
ладно, без звука так без звука..
+1
0
+1
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ЛыСъ
Ответ Aleksey Yashin
Ждём от Генича "Нападающие Спартака не могут забить ЦСКА с левой ноги и головой с 14-й по 19-ю минуту на протяжении 7 сезонов"
Да не только он, в последнее время комментаторы просто ####### (утомили) статистикой, матч идет уже 15-20 минут, в они все перечисляют разнообразные выкладки.
У спортса половина ленты такими "новостями" тоже забита, между интервью мостового и мусором из медиалиги.
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Алексей Петров
Отличная новость , еще бы Черданцева на бровку, ваапще люто было бы!!!
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Слончик
Комментаторы матч тв до того, как начинают считать себя звездами, сравнительно терпимы.
Но самоназначенные гуру уверены, что люди футбол смотрят ради них.
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N-6 AlexanderX
Один будет комментировать, а другой периодически рассказывать истории о том, как папа разрешил ему поехать в Германию и он познакомился там с прекрасными барышнями. А потом оказалось, что это прекрасные ребята. Слава Богу, успею только на вторую половину, и то не факт.
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ericssons
Генич-Журавель(у поля) более менее. А Нагучева просто комментатор для количества. Тем возмутительнее кстати был его соло-перформанс про Дзюбу.
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