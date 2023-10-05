Унаи Эмери: «Я могу смириться с некоторыми ошибками ВАР. До его появления их было гораздо больше»

Унаи Эмери считает, что ВАР приносит пользу футболу.

Главный тренер « » прокомментировал судейский скандал в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:1) – тогда судьи зафиксировали офсайд в эпизоде с голом Луиса Диаса. Арбитры, работавшие на ВАР, не вмешались, так как думали, что гол был засчитан. Судейский корпус Англии признал отмену гола ошибкой.

«Раньше, когда у нас не было ВАР, было много ошибок – больше, чем сейчас. Сейчас я могу смириться с некоторыми ошибками ВАР. Это всего лишь несколько небольших ошибок.

Конечно, в матче « » против «Тоттенхэма» была серьезная ошибка, но мы должны смириться, потому что раньше, без ВАР, их было гораздо больше.

Я послушал разговор между судьями, потому что это популярная тема, и они были обеспокоены своей ошибкой, но не смогли среагировать, потому что игра уже возобновилась. Это ошибка. Я принимаю это. Конечно, «Ливерпулю» будет сложнее это сделать.

[Клоппу] тоже будет сложнее, но я принимаю это. Я знаю, что до появления ВАР ошибок было больше, чем сейчас. Но нужно принять это, как и раньше, когда происходила ошибка. Так что нет, [переигровки не должно быть]. Нужно принять это, как раньше, когда у нас не было ВАР», – сказал .

Опубликована запись ВАР-переговоров об ошибке при голе Диаса в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: «Спасибо, мужик» – «Дерьмо! Ох…»

Гарет Саутгейт: «Мне не нравится ВАР. Думаю, мы должны просто принимать решения судей»

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