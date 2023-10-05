Унаи Эмери: «Я могу смириться с некоторыми ошибками ВАР. До его появления их было гораздо больше»

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Унаи Эмери видеоповторы Футбол

Унаи Эмери считает, что ВАР приносит пользу футболу.

Главный тренер «Астон Виллы» прокомментировал судейский скандал в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:1) – тогда судьи зафиксировали офсайд в эпизоде с голом Луиса Диаса. Арбитры, работавшие на ВАР, не вмешались, так как думали, что гол был засчитан. Судейский корпус Англии признал отмену гола ошибкой. 

«Раньше, когда у нас не было ВАР, было много ошибок – больше, чем сейчас. Сейчас я могу смириться с некоторыми ошибками ВАР. Это всего лишь несколько небольших ошибок.

Конечно, в матче «Ливерпуля» против «Тоттенхэма» была серьезная ошибка, но мы должны смириться, потому что раньше, без ВАР, их было гораздо больше.

Я послушал разговор между судьями, потому что это популярная тема, и они были обеспокоены своей ошибкой, но не смогли среагировать, потому что игра уже возобновилась. Это ошибка. Я принимаю это. Конечно, «Ливерпулю» будет сложнее это сделать.

Юргену [Клоппу] тоже будет сложнее, но я принимаю это. Я знаю, что до появления ВАР ошибок было больше, чем сейчас. Но нужно принять это, как и раньше, когда происходила ошибка. Так что нет, [переигровки не должно быть]. Нужно принять это, как раньше, когда у нас не было ВАР», – сказал Эмери

Опубликована запись ВАР-переговоров об ошибке при голе Диаса в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: «Спасибо, мужик» – «Дерьмо! Ох…»

Гарет Саутгейт: «Мне не нравится ВАР. Думаю, мы должны просто принимать решения судей»

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7 комментариев

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Павел Швецов
На самом деле так и есть. Раньше постоянно были ошибки, я уже молчу, что куча моментов просто не замечалась.
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Алексей Подволоцкий
Может быть раньше и больше было ошибок, но просто при наличии ВАР и видеоповтора совершать вообще как таковую ошибку это просто нонсенс. Ну просто условия не позволяют так ошибаться часто, или даже ошибаться вовсе
+3
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#SharkTeam
Раньше уебб левак свистнет и ниче не докажешь. Сейчас все равно лучше
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Алексей Подволоцкий
"Судьи были обеспокоены этой ошибкой"

А как в Ливере-то обеспокоены. И им не становится легче от беспокойства судей
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deadjoker
Тренеришка адекватен
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Блуждающий странник
Адекватный человек: ВАР включает в себя человеческий фактор, ошибки всегда были частью игру и останутся

Обитатели спортс: требуем переигровку! Плевать на прецедент, все куплено, а если этого очка не хватит до титула в конце сезона!!!!

Унаи как всегда адекватен и говорит по факту
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