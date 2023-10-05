Гарет Саутгейт: «Мне не нравится ВАР. Думаю, мы должны просто принимать решения судей»

Теги сборная Нидерландов по футболу Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия судьи Джесси Лингард видеоповторы Лига наций УЕФА Футбол

Гарет Саутгейт признался, что ему не нравится технология ВАР.

Главный тренер сборной Англии вспомнил эпизод с отменой гола Джесси Лингарда в ворота Нидерландов в полуфинале Лиги наций-2019. Англичане проиграли тот матч со счетом 1:3. 

«Я не был сторонником этого. И мой первый опыт в этом... Мы все еще не уверены, был ли гол Джесси Лингарда, после которого мы вылетели из полуфинала, забит по правилам или нет.

Мне не нравится [ВАР]. Я думаю, мы должны просто принимать решения судей.

Но я также знаю, что мы вряд ли вернемся в мир, где у нас нет технологий как части процесса принятия решений. Они никогда не могли решить все проблемы, и я не думаю, что вообще есть какое-то решение, которое позволит достичь этого», – сказал Саутгейт

Опубликована запись ВАР-переговоров об ошибке при голе Диаса в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: «Спасибо, мужик» – «Дерьмо! Ох…»

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19 комментариев

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Михо
Вар не идеален, но с ним лучше. Сколько ошибок было исправлено, не сосчитать. Технология будет совершенствоваться, в теннисе тоже не всем нравился хокай сначала, сейчас трудно представить игру без него
+19
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+19
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Иван Лапин
а мне не нравится Саутгейт. Как же с ним позорно играет сборная
+10
-3
+7
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Пашка Донофф
Ответ Иван Лапин
а мне не нравится Саутгейт. Как же с ним позорно играет сборная
Англия всегда позорно играет. Разве что при Капелло проблеск был
+5
-1
+4
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Золотой Мяч 2020
🤡
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Михо
Вар не идеален, но с ним лучше. Сколько ошибок было исправлено, не сосчитать. Технология будет совершенствоваться, в теннисе тоже не всем нравился хокай сначала, сейчас трудно представить игру без него
И дело не в ВАР, а неадекватных кротах, которые продолжают работать в судейских корпусах. Вон, недавно же была история про «хорошую работу», когда толпой возле экрана не разглядели очевидные линии🤓
+3
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King_X
Пхахах
Конечно, он против ВАР
Стерлинг столько нырял и ВАР разбирался в эпизоде, а тут будут пенки за пенкой))
+3
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леннорыч-абрамович
"Мне не нравится ВАР, мне нравится Магвар"
Саутгейт
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jSH
а давайте ещё уберём всех помощников судей, а самого судью посадим на высокий стул с биноклем - "и будем просто принимать его решения".
Ведь дело во всех этих новых инструментах, а не в тех кто эти инструменты использует, да?
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113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
))))))))))))))))))))
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Savarona25
Технические возможности ВАР позволяют правильно трактовать практически любой эпизод, помогая арбитру в поле. Но этого не происходит. Причины: человеческий фактор и все те же закулисные договоренности, действующие в отношении определенных интересантов. В какой пропорции существуют эти проблемы каждый может определить сам.
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Talgat Ergeshov
особенное такие решения судей как в недавней игре ливерпуля и тотехема
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QWertY
Перец: полностью солидарен с этим гением!
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sema mixajlov
Давайте тогда принимать решения судей, которые сидят на ВАР) Я не понимаю эти абстрактные рассуждения про ВАР, будто это какая то магия, а не пару судей, которые сидят где то в кабинете за компами и смотрят запись матча. Те же самые судьи, которые завтра выйдут уже в поле
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rigobersong
ЛГБТ, БЛМщик он же полный неадекват, еще бы мнение пациента Кащенки спросили:))
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vals1702
что он несет - хочет чтобы судьи творили беспредел(привык заносить нал наверное)... Тут с ВАРом дичь у них происходит, а без ВАРа полный бардак будет.
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Raar
А еще есть люди, которым не нравится интернет.
У всех свои тараканы.
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134572784@vkontakte.ru
Ответ Иван Лапин
а мне не нравится Саутгейт. Как же с ним позорно играет сборная
До него лучше было ?
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