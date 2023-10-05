Клопп, Артета, Постекоглу, Эмери и Хау – претенденты на приз лучшему тренеру сентября в АПЛ

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера сентября.

На награду претендуют пять тренеров:

(« ») – 3 победы и 1 ничья в 4 матчах, разница забитых и пропущенных мячей – +7;

(« ») – 3 победы и 1 поражение в 4 матчах, разница мячей – +5;

(«Ньюкасл») – 3 победы и 1 поражение в 4 матчах, разница мячей – +9;

Юрген Клопп («Ливерпуль») – 3 победы и поражение в 4 матчах, разница мячей – +6;

Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 3 победы и ничья в 4 матчах, разница мячей – +5.

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