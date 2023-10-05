Клопп, Артета, Постекоглу, Эмери и Хау – претенденты на приз лучшему тренеру сентября в АПЛ

Теги Ливерпуль Ньюкасл Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал рейтинги Тоттенхэм Унаи Эмери Эдди Хау Эндж Постекоглу Футбол

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера сентября.

На награду претендуют пять тренеров:

Микель АртетаАрсенал») – 3 победы и 1 ничья в 4 матчах, разница забитых и пропущенных мячей – +7;

Унаи ЭмериАстон Вилла») – 3 победы и 1 поражение в 4 матчах, разница мячей – +5;

Эдди Хау («Ньюкасл») – 3 победы и 1 поражение в 4 матчах, разница мячей – +9;

Юрген Клопп («Ливерпуль») – 3 победы и поражение в 4 матчах, разница мячей – +6;

Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 3 победы и ничья в 4 матчах, разница мячей – +5.

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20 комментариев

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Joker17
а как же тен Хаг?
+11
-3
+8
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Buba
Микель Доминатор Артета.
+5
0
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porosenochek
Ответ Joker17
а как же тен Хаг?
У него отдельная номинация: "За рамсы со звёздами"
+5
0
+5
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RedMan31
Ответ А. Мостовой
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аж на три победы в четырех матчах
+6
-2
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Ronaldinho Gaúcho
Постекоглу тренер месяца, а игроком должен стать парень из Казахстана
+3
0
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Алина Наманова
Клопп👍🏾
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Firdavs Karakhonov
Это явно Артета не вижу другого конкурента в этом месяце
+2
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Keane09
Ответ llolishe
Клопп лучший тренер АПЛ в истории Как же он борется с коррупцией и судьями каждый сезон-любой другой тренер ушел бы если бы так засуживали клуб!
Плохому танцору всегда судьи мешают
+3
-2
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Keane09
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Постекоглу тренер месяца, а игроком должен стать парень из Казахстана
Согласен
+1
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Halid Abror
Хоть болею за Арсенал но думаю в сентябре лучше был Пастекоглу
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llolishe
Клопп лучший тренер АПЛ в истории
Как же он борется с коррупцией и судьями каждый сезон-любой другой тренер ушел бы если бы так засуживали клуб!
+2
-2
0
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Поклонник Заремы
Какой же бред. Гвардиола должен получать эту награду каждый месяц, ибо именно его команда находится на первом месте , а следовательно именно его работа как тренера самая качественная. Впихнули сюда даже физрука Клоппа
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