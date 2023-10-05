Жулин о санкциях: «Когда весь этот маразм пройдет, все равно придет к тому, что русские вернутся»

Александр Жулин заявил, что российские спортсмены вернутся в мировой спорт.

«Будет ли сигналом для других спортивных европейских федераций, что УЕФА решила допустить юношеские сборные России по футболу к соревнованиям? Хоть какая-то сподвижка. Хотя я слышал, что уже чуть ли не 50 стран хотят бойкотировать то, где будут участвовать русские молодые спортсмены. Это плохо.

Когда весь этот маразм пройдет, все равно придет к тому, что русские вернутся. Без нас плохо. При чем тут вообще дети своих родителей, если так говорить? Они не должны за это отвечать. Я бы вообще не политизировал и вернулся к истории спорта на планете. Спортсменов нельзя было трогать», – цитирует Legalbet заслуженного тренера России Александра Жулина.

«Сейчас Томас Бах (глава Международного олимпийского комитета – Sports.ru) подстроился под власть имущих людей, и нас отовсюду повыгоняли. Это ужасно», – добавил Жулин.

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