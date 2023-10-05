Жулин о санкциях: «Когда весь этот маразм пройдет, все равно придет к тому, что русские вернутся»
Александр Жулин заявил, что российские спортсмены вернутся в мировой спорт.
«Будет ли сигналом для других спортивных европейских федераций, что УЕФА решила допустить юношеские сборные России по футболу к соревнованиям? Хоть какая-то сподвижка. Хотя я слышал, что уже чуть ли не 50 стран хотят бойкотировать то, где будут участвовать русские молодые спортсмены. Это плохо.
Когда весь этот маразм пройдет, все равно придет к тому, что русские вернутся. Без нас плохо. При чем тут вообще дети своих родителей, если так говорить? Они не должны за это отвечать. Я бы вообще не политизировал и вернулся к истории спорта на планете. Спортсменов нельзя было трогать», – цитирует Legalbet заслуженного тренера России Александра Жулина.
«Сейчас Томас Бах (глава Международного олимпийского комитета – Sports.ru) подстроился под власть имущих людей, и нас отовсюду повыгоняли. Это ужасно», – добавил Жулин.
«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага
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Хороший вопрос тем, кто вывозит украинских детей в рф.
"Родители" с "детьми" как с писаной торблй носятся. На митинги с собой водят, дорогие подарки делают, учителей и репетировов очень дорогих нанимают, все хотелки оплачивают, медали и ордена государственные вручают, на тепленькие места потом устраивают. И много чего еще.
Были бы "дети" самостоятельные - был бы совсем другой разговор. И претензии к МОК и федерациям имели бы фундамент.
Можно собрать плюсы с обоих лагерей.