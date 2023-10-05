Жулин о санкциях: «Когда весь этот маразм пройдет, все равно придет к тому, что русские вернутся»

Теги сборная России U-17 УЕФА сборная России МОК Александр Жулин Томас Бах Политика Фигурное катание

Александр Жулин заявил, что российские спортсмены вернутся в мировой спорт.

«Будет ли сигналом для других спортивных европейских федераций, что УЕФА решила допустить юношеские сборные России по футболу к соревнованиям? Хоть какая-то сподвижка. Хотя я слышал, что уже чуть ли не 50 стран хотят бойкотировать то, где будут участвовать русские молодые спортсмены. Это плохо. 

Когда весь этот маразм пройдет, все равно придет к тому, что русские вернутся. Без нас плохо. При чем тут вообще дети своих родителей, если так говорить? Они не должны за это отвечать. Я бы вообще не политизировал и вернулся к истории спорта на планете. Спортсменов нельзя было трогать», – цитирует Legalbet заслуженного тренера России Александра Жулина.

«Сейчас Томас Бах (глава Международного олимпийского комитета – Sports.ru) подстроился под власть имущих людей, и нас отовсюду повыгоняли. Это ужасно», – добавил Жулин.

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22 комментария

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Дмитрий
Я правильно понял, Жулин назвал сво маразмом?
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maks44
А маразм проходить не хочет, он еще в 2024 году баллотироваться будет.
+15
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brig_Mercury
То есть когда спортсмены - доверенные лица, участвуют в митингах, связываются с политикой, их все равно трогать нельзя?
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Michael1969
"Бах подстроился под власть имущих", а честный Жулин не обсуждает власть имущих, это не его ума дело, так надо понимать?
+2
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Olga.t
А Шойгу обещает воевать до 2025 года, а дальше как пойдёт...
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Девушка Безимени
но жить в эту пору прекрасную...
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sabina_katarina
Жулин перманентно оскорбляет импортных спортсменов, Европу и Америку, но продолжает мечтать вернуться в мировой спорт. Кто бы спросил у него, зачем он туда так рвётся.
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miladoc1
Ответ Дмитрий
Я правильно понял, Жулин назвал сво маразмом?
Да)
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VictorVallecano
При чем тут вообще дети своих родителей, если так говорить? Они не должны за это отвечать
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Хороший вопрос тем, кто вывозит украинских детей в рф.
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Ротен Роберт
Какой маразм? 10 лет колонии-поселения этому господину
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Koulmann
Как причем "дети" к "родителям"?
"Родители" с "детьми" как с писаной торблй носятся. На митинги с собой водят, дорогие подарки делают, учителей и репетировов очень дорогих нанимают, все хотелки оплачивают, медали и ордена государственные вручают, на тепленькие места потом устраивают. И много чего еще.

Были бы "дети" самостоятельные - был бы совсем другой разговор. И претензии к МОК и федерациям имели бы фундамент.
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Melnikov1968
Стало быть обычных людей, педагогов,врачей,ученых,рабочих, трогать можно,а спортсменов нельзя. А можно узнать почему? Это какая-то особая каста неприкасаемых?
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KMR
Россияне же...
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Pigmalion
Ответ maks44
А маразм проходить не хочет, он еще в 2024 году баллотироваться будет.
Звучит двусмысленно.
Можно собрать плюсы с обоих лагерей.
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maks44
Ответ Pigmalion
Звучит двусмысленно. Можно собрать плюсы с обоих лагерей.
Глобальная тенденция, однако.
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Uriy walmart
Ответ Pigmalion
Звучит двусмысленно. Можно собрать плюсы с обоих лагерей.
Токо если очень сильно хочешь натянуть сову на глобус, все включая тебя поняли о ком он
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