Судья Бенгоэчеа о расизме в адрес Винисиуса на «Месталье»: «Он хотел уйти с поля, и я понимаю его. Я пообещал прервать матч, если такое повторится»

Судья Рикардо Бенгоэчеа высказался о расизме в адрес Винисиуса на «Месталье».

Во время матча 35-го тура между «Валенсией» и « » оскорбляли с трибун, называя его «обезьяной». Бенгоэчеа работал на этой игре.

«Это было очень неприятно. Такое поведение очень расстраивает. Я лишь хотел продолжить игру и не обращать внимания на группу людей, которые выкрикивали эти оскорбления, выразить Винисиусу мою максимальную поддержку и внести эти эпизоды в протокол. Надеюсь, такого больше не произойдет.

Винисиус хотел уйти с поля, и я понимаю это. Я попросил его довериться мне и пообещал, что мы уйдем в раздевалки на 10-15 минут, если что-то такое повторится. Если бы это случилось, я бы остановил игру. Я сказал, что буду защищать его всеми возможными способами. Он доверился мне, и я сделал то, что смог», – сказал .