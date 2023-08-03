Судья Бенгоэчеа о расизме в адрес Винисиуса на «Месталье»: «Он хотел уйти с поля, и я понимаю его. Я пообещал прервать матч, если такое повторится»
Судья Рикардо Бенгоэчеа высказался о расизме в адрес Винисиуса на «Месталье».
Во время матча 35-го тура между «Валенсией» и «Реалом» Винисиуса оскорбляли с трибун, называя его «обезьяной». Бенгоэчеа работал на этой игре.
«Это было очень неприятно. Такое поведение очень расстраивает. Я лишь хотел продолжить игру и не обращать внимания на группу людей, которые выкрикивали эти оскорбления, выразить Винисиусу мою максимальную поддержку и внести эти эпизоды в протокол. Надеюсь, такого больше не произойдет.
Винисиус хотел уйти с поля, и я понимаю это. Я попросил его довериться мне и пообещал, что мы уйдем в раздевалки на 10-15 минут, если что-то такое повторится. Если бы это случилось, я бы остановил игру. Я сказал, что буду защищать его всеми возможными способами. Он доверился мне, и я сделал то, что смог», – сказал Бенгоэчеа.
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Я говорю, я таких как ты насквозь вижу:)
Так и оказалось)
Я же не сказала, что он чеченец и поэтому становится плохим, потому что чеченцы ближайшее соседи мои - и достаточно хороши:)
А ты почему уходишь от ответа?)