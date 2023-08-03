Судья Бенгоэчеа о расизме в адрес Винисиуса на «Месталье»: «Он хотел уйти с поля, и я понимаю его. Я пообещал прервать матч, если такое повторится»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Месталья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Судья Рикардо Бенгоэчеа высказался о расизме в адрес Винисиуса на «Месталье».

Во время матча 35-го тура между «Валенсией» и «Реалом» Винисиуса оскорбляли с трибун, называя его «обезьяной». Бенгоэчеа работал на этой игре.

«Это было очень неприятно. Такое поведение очень расстраивает. Я лишь хотел продолжить игру и не обращать внимания на группу людей, которые выкрикивали эти оскорбления, выразить Винисиусу мою максимальную поддержку и внести эти эпизоды в протокол. Надеюсь, такого больше не произойдет.

Винисиус хотел уйти с поля, и я понимаю это. Я попросил его довериться мне и пообещал, что мы уйдем в раздевалки на 10-15 минут, если что-то такое повторится. Если бы это случилось, я бы остановил игру. Я сказал, что буду защищать его всеми возможными способами. Он доверился мне, и я сделал то, что смог», – сказал Бенгоэчеа.

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18 комментариев

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Ответ S. A.
Интересно, а что ж это в адрес Рюдигера, Камавинги, Тчуамени, Родриго нет расизма? )
Есть. И на том матче было. И это даже официально зафиксировано в испанской прокуратуре. Но ты продолжай вбрасывать фейки, может даже плюсы соберешь)
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Ответ ZA.RMA
«Я тебе никогда не отвечаю, ты мне не интересна» часть 2* P.S. Следи за моими комментами почаще, мне нравится
Не я начал эту игру, ты можешь и дальше игнорировать, но я открою всем глаза на то, кто ты есть.
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Ответ ZA.RMA
Поднадоела вся эта история, если честно.. Просто хочется, чтобы люди не делили других на расу, нацию и религиозную принадлежность..
Именно поэтому ты делаешь акцент на нацию человека в комментариях:))

https://imageup.ru/img87/4457830/screenshot_20230803-151259_sportsru.jpg.html

Я говорю, я таких как ты насквозь вижу:)
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В Испании уже надоел всем этот негриосо, очевидно говорит так чтобы не поперли с работы
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Интересно, а что ж это в адрес Рюдигера, Камавинги, Тчуамени, Родриго нет расизма? )
+3
-3
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Герой нашего времени.
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Ответ ts_vlad
Есть. И на том матче было. И это даже официально зафиксировано в испанской прокуратуре. Но ты продолжай вбрасывать фейки, может даже плюсы соберешь)
В инфополе этого нет. А если и есть, то не так много, как с Винисиусом. И что значит "фейки"? Я лишь говорю, что вижу
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Ответ S. A.
В инфополе этого нет. А если и есть, то не так много, как с Винисиусом. И что значит "фейки"? Я лишь говорю, что вижу
Ну то есть человек, распространяющий фейки, которые появляются в его инфополе их не вбрасывает?
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Ответ ts_vlad
Ну то есть человек, распространяющий фейки, которые появляются в его инфополе их не вбрасывает?
Рюдигер и остальные не ноют , как этот
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Ответ rigobersong
Ты отвечай за конкретный поступок, кого ты хочешь своим уходом от ответа удивить. Почему ты делаешь акцент в комментариях на нацию человека, а потом говоришь, что бы люди не делили друг друга?:))
Он спросил почему я думаю, что он чеченец - я ответила, что только бы чеченца могло оскорбить слово «Дон»

Так и оказалось)

Я же не сказала, что он чеченец и поэтому становится плохим, потому что чеченцы ближайшее соседи мои - и достаточно хороши:)

А ты почему уходишь от ответа?)
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