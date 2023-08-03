Диего Коста о расизме в Испании: «Мне говорили: «Вали в свою страну, дерьмовая обезьяна». Винисиус прав, что борется»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Валенсия Атлетико Ла Лига болельщики Вулверхэмптон Месталья Диего Коста Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Диего Коста высказался о расизме в испанском футболе и о борьбе Винисиуса против него.

«Очень сложно комментировать ситуацию с Винисиусом, понимаете? Помню, когда я приехал в Ла Лигу, слышал, как соперники говорят мне: «Вали в свою страну», «сдохни с голоду», «дерьмовая обезьяна»... Я понимал, что они делают это, чтобы вывести меня из игры, и понимаю, почему людям больно слышать что-то такое.

Винисиус – темнокожий. История здесь совершенно иная, расизм существует уже очень давно. Люди много страдали из-за этого, им очень больно. 

Многие говорят, что через это просто нужно пройти, но это не так. Это работает не для всех. Например, мне так было легче. Но никто не поймет, через что проходят они [темнокожие]. Собаки жили лучше. И только темнокожие понимают эту боль.

Есть люди, которые используют расизм, чтобы устроить шоу, но это не Винисиус. К счастью, он играет за «Реал», это важный игрок. У него есть силы и влияние.

Если бы такое случилось с игроком «Хетафе» или «Райо», то ему бы сказали: «Дурак, иди отсюда, тебе за это платят». Федерация и общество смягчили бы эту ситуацию.

Винисиус правильно делает, что борется. Он прошел через все – ему говорили, как он плох, что он не умеет работать с мячом... И посмотрите, кем он стал. Ему ничего не доставалось просто так. И у него есть все основания просить о равенстве», – сказал бывший нападающий «Атлетико», сейчас выступающий за «Вулверхэмптон».

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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49 комментариев

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И это он только с главным тренером познакомился!
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Ответ Russia_the_best
Только собаки понимают эту боль? Извините, я без злости.. просто непонятно написано
Ща объясню на своей примере, без обид. Получил я одно гражданство, на законных основаниях в одной полуеврейской, полуарабской стране, окда? Еду с работы, устал, до меня докапался какой-то пьяный кекс. Я ему без злости, но убедительно попросил меня не беспокоить. Ну могу же я до его расспросов сказать: «мужик, извини, но нет настроения с тобой болтать». И это чувырло как давай меня поливать, что вот какой я плохой, должен больше уважения проявлять и вообще-вали туда, откуда я приехал. И мне говорит явно не палестинец, и не еврей, а наше пьяное быдло. Честно-хотел ему ввалить, а потом решил-а нафиг он мне? Проблем только не оберусь. Лучше просто пройду мимо и проигнорирую. Как то так. Так что, будучи условным Диего Костой, могу его понять. Другое дело-кто называл его обезьяной? Видимо, такой же «яркий представитель испанской интеллигенции». Да и вообще-с такими деньгами как у Косты можно забить. Эта грязь дальше своего свинарника не поднимется
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Диего Коста можно понять, нравы в Испании 15 века сильно отличались от нынешних
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Только собаки понимают эту боль? Извините, я без злости.. просто непонятно написано
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Диего так и не понял, что его так называли не из-за расизма
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Ответ Домоседов
И это он только с главным тренером познакомился!
хахахах, я тут спорю про расизм и гуру, и опоздал с шуткой! держи плюс, я хочу тебя видеть в топе комментов
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Когда Диего Коста говорит что его называли обезьяной, вспоминается диалог из Джентльменов: "Тренер, он назвал меня чёрным уродом"
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Да никто не спорит, что расизм это страшное явления. Но какое отношение Винисиус имеет к борьбе с ним?
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Так это 100 лет назад было
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Ответ sanek_rabona
Ещё один индивид с образцовым поведением жалуется, что его гнобили.
мы гнобим человека за то что он жалуется на расизм в его сторону? 🤦‍♂️
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Ответ Yury Ozhegov
Ща объясню на своей примере, без обид. Получил я одно гражданство, на законных основаниях в одной полуеврейской, полуарабской стране, окда? Еду с работы, устал, до меня докапался какой-то пьяный кекс. Я ему без злости, но убедительно попросил меня не беспокоить. Ну могу же я до его расспросов сказать: «мужик, извини, но нет настроения с тобой болтать». И это чувырло как давай меня поливать, что вот какой я плохой, должен больше уважения проявлять и вообще-вали туда, откуда я приехал. И мне говорит явно не палестинец, и не еврей, а наше пьяное быдло. Честно-хотел ему ввалить, а потом решил-а нафиг он мне? Проблем только не оберусь. Лучше просто пройду мимо и проигнорирую. Как то так. Так что, будучи условным Диего Костой, могу его понять. Другое дело-кто называл его обезьяной? Видимо, такой же «яркий представитель испанской интеллигенции». Да и вообще-с такими деньгами как у Косты можно забить. Эта грязь дальше своего свинарника не поднимется
Лови релоканта
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Винисиусу не с расизмом нужно бороться,а продолжать прогрессировать и быть полезным на поле,поныл на эту тему и хватит,пора браться за голову если хочет стать лучшим игроком в мире
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как раз-таки Виня устроил какое-то шоу
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Ответ Нефанатик
Комментарий удален модератором
Проблемы есть у всех, просто не все готовы выставлять их на показ. Кому-то кинул банан с трибуны, он его открыл, укусил, скушал и пошел дальше играть под овации большинства. А кто-то от того, что какой-то дурачок ему банан кинул, устроит истерику, потребует остановить матч, уйдет с поля, и потом начнет строчить 100500 постов о расизме.
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Я не в курсе, может кто подскажет: а Рональдиньо оскорбляли на расовой почве (вроде ему фанаты Реала аплодирвоали)? Если нет, то вывод напрашивается сам собой...
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Есть люди, которые используют расизм, чтобы устроить шоу (c)

Туре икнул
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Ответ Cruel Snake
Собаки жили лучше думаю перебор
Смотря где, конечно. Проблема разговоров о расизме заключается в том, что в них любят все обобщать. Действительно, допускаю, что в некоторых странах и некоторые хозяева делали со своими рабами вещи настолько жесткие, что те завидовали собакам. Но это не массовая история в любом случае.
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Виннисиус прав будет если согласится что вы обезьяны ну или похожи на них больше чем белые люди , что есть то есть если вы черные че отрицать то,вы же не белые 🤷🏻‍♂️ 😁валите в свою страну и там качайте права , не зря вас раньше плетками гоняли , а теперь видите ли права качают еще свои,такие миллионы им платят еще и капризничают 😵‍💫
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Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
допустим, и что?
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Один из мерзейших игроков в 21 веке, всегда хотелось плюнуть в экран когда его показывали
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Ответ GuruFutbola
Пусть скажет спасибо, что не за лгбт🤣
🤦‍♂️
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Коста яркий пример, что обезьяной называют не из-за расизма или то африканского происхождения
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Собаки жили лучше думаю перебор
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Ответ Нефанатик
Для тебя винисиус истина последней инстанции? Он говорит что это расизм, на самом деле это ответ на его провокации.
нет, я что то сказал про вини?
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это было в 1867 году?
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