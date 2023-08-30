«Месси – лучший в истории. Когда его выгнали из «Барсы», мы стали планировать его приезд». Директор «Интер Майами» о Лео

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Интер Майами Хорхе Мас Футбол

Директор «Интер Майами» рассказал, как планировался трансфер Лионеля Месси.

– Когда вы начали работать над возможным подписанием Месси?

– Когда я приехал в Майами, я понял, что идея Хорхе Маса в том, чтобы стать эталоном футбола в Северной Америке. И хотя футбол это бизнес, он принадлежит в первую очередь игрокам. Если внутри все в порядке, бизнес становится крупнее.

Поэтому не было лучшего актива, чем Лео Месси, который является лучшим на все времена. Я сказал об этом Масу – это был едва ли не первый наш разговор с Хорхе в конце 2020 года.

– А дальше? Когда Лео не перешел в «Барсу» в 2023 году, многие уже видели его в Саудовской Аравии.

– Когда его выгнали из «Барсы» [в 2021 году], открылось окно. Если бы не это, он наверняка все еще был бы там. Но возможность была открыта, и именно здесь мы вступили.

Затем он уехал в Париж, и до июня 2023 года ничего нельзя было сделать. Действительно, все думали про Саудовскую Аравию, но мы продолжали работать самостоятельно, планируя его приезд.

Приведу факт: если присмотреться повнимательнее, то в Майами никто не играл под 5-м или 10-м номером, – сказал Хавьер Асенси.

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54 комментария

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blаncо
Это действительно главный позор Барселоны - то, что лучшему игроку в истории этой игры пришлось уходить вот так, в слезах.
+72
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+62
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Men77
Ответ WatrikVLZ
Комментарий скрыт
какие запросы? Его Лапорта попросил снизить ЗП в 2 раза, он согласился.
+47
-6
+41
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instasamka
Ответ WatrikVLZ
Комментарий скрыт
Какой компромисс? Он прошёл на двойное сокращение зарплаты! Ниже ла лига не разрешила (было официальное заявление тебаса) и? Что делать?
+31
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+28
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Aibek Roostemoff
Специально пошел читать оригинал, ничего про «выгнали». When he was let go by Barcelona. Правильно перевести: когда его отпустила Барса/позволила уйти. Ребята, вы просто переводите статьи, так делайте это чуть более ответственно. Хотя, может, в этом и вся задумка…
+20
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instasamka
Бездарное руководство по итогу потеряли лучшего игрока в истории.
Но самому Месси по итогу пошло ра пользу. Стал чемпионом мира. Приехал в США с четким планом. Красавец
+13
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instasamka
Ответ Aleksandr Dubovik
Выгнали из Барсы? Барса едва банкротом не стала из-за его запросов по зп
Не знаешь, молчи.
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Nikita_C47
Ответ Aibek Roostemoff
Специально пошел читать оригинал, ничего про «выгнали». When he was let go by Barcelona. Правильно перевести: когда его отпустила Барса/позволила уйти. Ребята, вы просто переводите статьи, так делайте это чуть более ответственно. Хотя, может, в этом и вся задумка…
Судя по самым заплюсованным постам задумка сработала)
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Under
Ответ instasamka
Бездарное руководство по итогу потеряли лучшего игрока в истории. Но самому Месси по итогу пошло ра пользу. Стал чемпионом мира. Приехал в США с четким планом. Красавец
и какой у него план на США?
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instasamka
Ответ Aibek Roostemoff
Специально пошел читать оригинал, ничего про «выгнали». When he was let go by Barcelona. Правильно перевести: когда его отпустила Барса/позволила уйти. Ребята, вы просто переводите статьи, так делайте это чуть более ответственно. Хотя, может, в этом и вся задумка…
Может это просто глупость и не профессионализм? Они имена правильно порой написать не могут.
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mantis123
Ответ blаncо
Это действительно главный позор Барселоны - то, что лучшему игроку в истории этой игры пришлось уходить вот так, в слезах.
спасибо Лапорте, выиграл выборы, обещая его оставить, в итоге оказался балаболом
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Он саМый
Ответ Under
и какой у него план на США?
Пешеходить до следующего мундиаля
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Он саМый
Ответ Игорь Климов
Это неоспоримый факт! 🐐🇦🇷
В истории сильнейшего турнира лучшим останется другой игрок
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koshaus
Команды, в которых играли лучшие, никогда не проигрывали 2:8. Лучшие не уходили из сборной после поражений. Лучшим не нужна помощь судей и 5 левых пенальти на одном ЧМ чтобы победить..
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Водяра
Барса выгнала Месси. Ну и позорище. 🤦🏼
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Aibek Roostemoff
Ответ BaltimoreRavens
Let to go - означает заставили уйти
Необязательно. И не let to go, а let go. «заставить» точно не подходит. Да даже включить простую логику без знания языка: ты действительно думаешь, что директор Майами будет унижать Месси (потому что заголовок унизительный), который тащит его клуб?
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Он саМый
Ответ Фаррух Касимов
Просто в Барсе его время истекло,его ждала французкая тропа которая вывела Лео на международную великую арену Чм22 где его ждал шикарнейший итог..
Месси о переходе в «ПСЖ»: «Это не то, чего я хотел
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Yhooo Yhooo
Ответ Зизуха
прям таки выгнали
«Попросили», если тебе так будет приятнее слышать.
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Rus Donskoy
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Ответ Он саМый
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что опять случилось??
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Фаррух Касимов
Ответ зак
Месси настолько ничтожен что позволяет так говорить о клубе который его вырастил, ни один спротДир ни разу не позволял такие разговоры про Роналду..
не нервничай,эти нервы тебе пригодятся когда ГоАт будет получать 8 ЗМ.😄😄
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Иван Лапин
Кто его выгнал? Меся за копейку удавится, родной клуб в долгах оставил, до сих пор ему зп платят
больницу
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
то что Месси действительно лучший игрок в истории футбола это факт, ну а директор интер майями тот ещё лис
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krealpmoney
Ответ Aibek Roostemoff
Специально пошел читать оригинал, ничего про «выгнали». When he was let go by Barcelona. Правильно перевести: когда его отпустила Барса/позволила уйти. Ребята, вы просто переводите статьи, так делайте это чуть более ответственно. Хотя, может, в этом и вся задумка…
перешел на сайт марки, там написано "lo echan", шо как бы переводится как выгнать или заставить уйти

видимо, так и перевели на русский здесь, так что задумка не спорца явно
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Aleksandr Danilov
Ответ blаncо
Это действительно главный позор Барселоны - то, что лучшему игроку в истории этой игры пришлось уходить вот так, в слезах.
Кто виноват, что человек доил свой клуб, из за него ещё всем остальным зарплаты до небес повысили
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Он саМый
Ответ Rus Donskoy
что опять случилось??
ХЗ
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Murad Muhtarov
Ответ Men77
какие запросы? Его Лапорта попросил снизить ЗП в 2 раза, он согласился.
проблема не в Лапорте надо как то правильно смотреть на ситуацию. бармалей всем в клубе полнял зп до фантастического уровня, а когда у клуба наступили проблемы то Лапорта не мог его подписать, даже после сокращения зарплаты в два раза. а больше уже Испанское законодательство запрещала. Просто так сложилось..
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