«Месси – лучший в истории. Когда его выгнали из «Барсы», мы стали планировать его приезд». Директор «Интер Майами» о Лео

Директор «Интер Майами» рассказал, как планировался трансфер Лионеля Месси.

– Когда вы начали работать над возможным подписанием Месси?

– Когда я приехал в Майами, я понял, что идея Хорхе Маса в том, чтобы стать эталоном футбола в Северной Америке. И хотя футбол это бизнес, он принадлежит в первую очередь игрокам. Если внутри все в порядке, бизнес становится крупнее.

Поэтому не было лучшего актива, чем Лео Месси, который является лучшим на все времена. Я сказал об этом Масу – это был едва ли не первый наш разговор с Хорхе в конце 2020 года.

– А дальше? Когда Лео не перешел в «Барсу» в 2023 году, многие уже видели его в Саудовской Аравии.

– Когда его выгнали из «Барсы» [в 2021 году], открылось окно. Если бы не это, он наверняка все еще был бы там. Но возможность была открыта, и именно здесь мы вступили.

Затем он уехал в Париж, и до июня 2023 года ничего нельзя было сделать. Действительно, все думали про Саудовскую Аравию, но мы продолжали работать самостоятельно, планируя его приезд.

Приведу факт: если присмотреться повнимательнее, то в никто не играл под 5-м или 10-м номером, – сказал Хавьер Асенси.

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