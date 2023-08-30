«Месси – лучший в истории. Когда его выгнали из «Барсы», мы стали планировать его приезд». Директор «Интер Майами» о Лео
Директор «Интер Майами» рассказал, как планировался трансфер Лионеля Месси.
– Когда вы начали работать над возможным подписанием Месси?
– Когда я приехал в Майами, я понял, что идея Хорхе Маса в том, чтобы стать эталоном футбола в Северной Америке. И хотя футбол это бизнес, он принадлежит в первую очередь игрокам. Если внутри все в порядке, бизнес становится крупнее.
Поэтому не было лучшего актива, чем Лео Месси, который является лучшим на все времена. Я сказал об этом Масу – это был едва ли не первый наш разговор с Хорхе в конце 2020 года.
– А дальше? Когда Лео не перешел в «Барсу» в 2023 году, многие уже видели его в Саудовской Аравии.
– Когда его выгнали из «Барсы» [в 2021 году], открылось окно. Если бы не это, он наверняка все еще был бы там. Но возможность была открыта, и именно здесь мы вступили.
Затем он уехал в Париж, и до июня 2023 года ничего нельзя было сделать. Действительно, все думали про Саудовскую Аравию, но мы продолжали работать самостоятельно, планируя его приезд.
Приведу факт: если присмотреться повнимательнее, то в Майами никто не играл под 5-м или 10-м номером, – сказал Хавьер Асенси.
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Но самому Месси по итогу пошло ра пользу. Стал чемпионом мира. Приехал в США с четким планом. Красавец
видимо, так и перевели на русский здесь, так что задумка не спорца явно