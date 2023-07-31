Вела о Месси в МЛС: «Придется делать чуть больше, чем в «Барсе» и «ПСЖ». Там от форварда требуется лишь завершать атаки»
Карлос Вела высказался об адаптации Лионеля Месси в МЛС..
«Ему просто надо наслаждаться футболом и решить, что делать на поле, чтобы по-настоящему выделяться. Он много лет играл в Европе в составе «Барселоны» и «ПСЖ», где нападающих прекрасно обслуживают, и от них требуется лишь завершить атаку. В МЛС надо делать чуть больше.
Месси понравится здесь. У футболистов в этой стране отличное качество жизни. После матчей можно проводить время с семьей и посещать общественные места без особого стресса. Конечно, Месси всемирно известен, но здесь его жизнь будет спокойнее по сравнению с тем, к чему он привык», – сказал полузащитник «Лос-Анджелеса» в интервью The Athletic.
Напомним, в первых двух матчах за «Интер Майами» Месси отметился тремя голами и голевой передачей.
Да даже типичные нападающие как Бензема, Кейн, Левандовский делают на много больше чем просто "завершают атаки". Чтож говорить про Месси, который начинает атаки с центра поле.
Рики Пуч пришел и божит в этой лол лиге. Вела, Дос Сантос ранее. Средние игроки, выходцы из Ла Лиги.
ПС - персофан Криша...
точно подметил.
Месси расплющит МЛС если захочет)
97🇱🇺 Люксембург = 11.
154🇱🇹 Литва = 7.
23🇸🇪 Швеция = 7.
203🇦🇩 Андорра = 6.
36🇭🇺 Венгрия = 6.
95🇦🇲 Армения = 5.
153🇱🇻 Латвия = 5.
115🇪🇪 Эстония = 4.
59 🇮🇪 Северная Ирландия = 4.
145🇫🇴 Фарерские Острова = 4. (1)
37🇷🇺 Россия = 3.
18🇩🇰 Дания = 3.
193 🇱🇮 Лихтенштейн = 2.
110🇨🇾 Кипр = 2.
49🇸🇦 Аравия = 2.
121🇦🇿 Азербайджан = 2.
115🇰🇿 Казахстан = 2.
57🇧🇦 Босния = 2.
33🇨🇲 Камерун = 2.
58🇬🇭 Гана = 2.
39🇪🇬 Египет = 2.
48🇮🇪 Ирландия = 2.
38. Чехия = 2.
26🇺🇦 Украина = 1.
76🇮🇱 Израиль = 1.
60🇶🇦 Катар = 1.
51🇬🇷 Греция = 1.
54🇸🇰 Словакия = 1.
24🇮🇷 Иран = 1.
56🇫🇮 Финляндия = 1.
63🇮🇸 Исландия = 1.
61🇵🇦 Панама = 1.
41🇪🇨 Эквадор = 1.
28🏴 Уэльс = 1.
29🇷🇸 Сербия = 1.
11🇲🇦 Марокко = 1.
105🇳🇿 Новая Зеландия = 1.
22🇵🇱 Польша =1
112. КНДР = 1.
Жду ответа.