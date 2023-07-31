Вела о Месси в МЛС: «Придется делать чуть больше, чем в «Барсе» и «ПСЖ». Там от форварда требуется лишь завершать атаки»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Карлос Вела Интер Майами Лос-Анджелес Футбол

Карлос Вела высказался об адаптации Лионеля Месси в МЛС..

«Ему просто надо наслаждаться футболом и решить, что делать на поле, чтобы по-настоящему выделяться. Он много лет играл в Европе в составе  «Барселоны» и «ПСЖ», где нападающих прекрасно обслуживают, и от них требуется лишь завершить атаку. В МЛС надо делать чуть больше.

Месси понравится здесь. У футболистов в этой стране отличное качество жизни. После матчей можно проводить время с семьей и посещать общественные места без особого стресса. Конечно, Месси всемирно известен, но здесь его жизнь будет спокойнее по сравнению с тем, к чему он привык», – сказал полузащитник «Лос-Анджелеса» в интервью The Athletic.

Напомним, в первых двух матчах за «Интер Майами» Месси отметился тремя голами и голевой передачей.

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35 комментариев

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Flavius
Первый раз вижу профессионального футболиста, который не смотрел ни одной игры Месси
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+78
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vova123456
Он вообще видел как играет Месси?
Да даже типичные нападающие как Бензема, Кейн, Левандовский делают на много больше чем просто "завершают атаки". Чтож говорить про Месси, который начинает атаки с центра поле.
+39
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AlexKhokhlov
Спасибо, орнул)
+17
0
+17
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Aymammet Baylyyew
Ответ Flavius
Первый раз вижу профессионального футболиста, который не смотрел ни одной игры Месси
Наверно он прикалывается 😆
+14
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Месси в МЛС достаточно просто играть и несколько партнеров, которые будут успевать за его передачами и перемещениями. У Лео для этой лиги и соперников недостижимый уровень.
Рики Пуч пришел и божит в этой лол лиге. Вела, Дос Сантос ранее. Средние игроки, выходцы из Ла Лиги.
+11
-2
+9
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Tristan...
Так сказал, как будто это не Месси, а какой нибудь ограниченный и примитивный замыкальщик а-ля Криш...

ПС - персофан Криша...
+19
-11
+8
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barca1899messi
Ответ Flavius
Первый раз вижу профессионального футболиста, который не смотрел ни одной игры Месси
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
точно подметил.
+9
-2
+7
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Блуждающий странник
Ага, конечно, в ваших Европах нужно только ногу подставлять, а в жесточайшей МЛС придется стать вратарем-водилой. Читаешь порой комменты игроков из МЛС или Саудовской Аравии и кажется, что каждого из них ждет психиатр
+7
-2
+5
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zer
видели мы как в этой лиге всех топтал Ибрагимович престарелый и даже такой середняк как Атомный Муравей Джовинко

Месси расплющит МЛС если захочет)
+4
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Marina_Greta
Ответ Tristan...
Так сказал, как будто это не Месси, а какой нибудь ограниченный и примитивный замыкальщик а-ля Криш... ПС - персофан Криша...
Что Месси, что Роналду - оба великие и в нынешнем времени, два самых лучших игрока последних 15 лет, но ввиду любви к одному, в голове теряется объективность к другому, у таких, как вы, уважение не в приоритете, лучше нагадить.
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фанат Ска хабаровска
Ответ Tutto Putto
Месси у которого больше голевых чем матчей у Велы в карьере:🗿🗿🗿
Это ложь, которую очень легко опровергнуть, если человек умеет пользоваться интернетом
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василий иванов
учитывая прекрасные передачи от Бускетса и товарищей по команде в прошлом матче, делать придется меньше чем в ПСЖ.
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Greatest Of All Time
Ответ фанат Ска хабаровска
Доказательства?
Ок, посчитай тут сколько голов.
97🇱🇺 Люксембург = 11.
154🇱🇹 Литва = 7.
23🇸🇪 Швеция = 7.
203🇦🇩 Андорра = 6.
36🇭🇺 Венгрия = 6.
95🇦🇲 Армения = 5.
153🇱🇻 Латвия = 5.
115🇪🇪 Эстония = 4.
59 🇮🇪 Северная Ирландия = 4.
145🇫🇴 Фарерские Острова = 4. (1)
37🇷🇺 Россия = 3.
18🇩🇰 Дания = 3.
193 🇱🇮 Лихтенштейн = 2.
110🇨🇾 Кипр = 2.
49🇸🇦 Аравия = 2.
121🇦🇿 Азербайджан = 2.
115🇰🇿 Казахстан = 2.
57🇧🇦 Босния = 2.
33🇨🇲 Камерун = 2.
58🇬🇭 Гана = 2.
39🇪🇬 Египет = 2.
48🇮🇪 Ирландия = 2.
38. Чехия = 2.
26🇺🇦 Украина = 1.
76🇮🇱 Израиль = 1.
60🇶🇦 Катар = 1.
51🇬🇷 Греция = 1.
54🇸🇰 Словакия = 1.
24🇮🇷 Иран = 1.
56🇫🇮 Финляндия = 1.
63🇮🇸 Исландия = 1.
61🇵🇦 Панама = 1.
41🇪🇨 Эквадор = 1.
28🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс = 1.
29🇷🇸 Сербия = 1.
11🇲🇦 Марокко = 1.
105🇳🇿 Новая Зеландия = 1.
22🇵🇱 Польша =1
112. КНДР = 1.

Жду ответа.
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Marina_Greta
Ответ TDB
Кассано вообще отдельная история)
Потому, великих всегда будут хаить, такова плата за величие)
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Даниил Гутин
Ответ Aymammet Baylyyew
Наверно он прикалывается 😆
да скорее всего, всё ж таки 7 сезонов за Сосьедад
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Lindeman
Ответ Marcus-light
Да уж, об этом только Карлосе Веле рассуждать. Что-то в Арсенале у него "только замыкать" не получалось.
Зато в Сосьедаде был неплох
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Marina_Greta
Ответ TDB
Человек прокакал свою карьеру, не смог выдержать уровень Арсенала, и даже в МЛС его затмил Златан, который лет на 10 его старше
Ну это как Кассано про Роналду... Собака лает, караван идёт.
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TDB
Ответ Marina_Greta
Ну это как Кассано про Роналду... Собака лает, караван идёт.
Кассано вообще отдельная история)
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фанат Ска хабаровска
Ответ Greatest Of All Time
Ну конечно, 80% своих голов забил сборным по рейтингу 50+, 100+ , 150+, 200+.
Доказательства?
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Greatest Of All Time
Ответ фанат Ска хабаровска
Чувак, не позорься, у Роналду рекорд по голам за сборную, вряд ли "ограниченный и примитивный замыкальщик", смог бы установить этот рекорд
Ну конечно, 80% своих голов забил сборным по рейтингу 50+, 100+ , 150+, 200+.
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Tristan...
Ответ фанат Ска хабаровска
Чувак, не позорься, у Роналду рекорд по голам за сборную, вряд ли "ограниченный и примитивный замыкальщик", смог бы установить этот рекорд
Если регулярно выводить на пустые ворота - почему нет?...
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FNT
Я очень не люблю культ Месси и мессибоев, но это абсурдное заявление. Игровой интеллект Месси настолько выше, чем у большинства игроков МЛС, что он там может хоть ЦЗ играть в 42 года и не выглядеть нелепо.
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Пинающий Достоинства
Месси замыкалдо))
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TDB
Человек прокакал свою карьеру, не смог выдержать уровень Арсенала, и даже в МЛС его затмил Златан, который лет на 10 его старше
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Shikari
Да Месси будет по полю ходить голевые раздавать, 2 раза по минуте включаться и забивать 1-2 мяча этим любителям.
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