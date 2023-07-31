Вела о Месси в МЛС: «Придется делать чуть больше, чем в «Барсе» и «ПСЖ». Там от форварда требуется лишь завершать атаки»

Карлос Вела высказался об адаптации Лионеля Месси в МЛС..

«Ему просто надо наслаждаться футболом и решить, что делать на поле, чтобы по-настоящему выделяться. Он много лет играл в Европе в составе «Барселоны» и «ПСЖ», где нападающих прекрасно обслуживают, и от них требуется лишь завершить атаку. В МЛС надо делать чуть больше.

Месси понравится здесь. У футболистов в этой стране отличное качество жизни. После матчей можно проводить время с семьей и посещать общественные места без особого стресса. Конечно, Месси всемирно известен, но здесь его жизнь будет спокойнее по сравнению с тем, к чему он привык», – сказал полузащитник «Лос-Анджелеса» в интервью The Athletic.

Напомним, в первых двух матчах за «Интер Майами» Месси отметился тремя голами и голевой передачей.