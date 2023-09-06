Песселья о Месси: «Пришлось купить подписку на МЛС. Мы должны учиться у него не только обращению с мячом, но и тому, что он показывает за пределами поля»
Херман Песселья начал смотреть МЛС после перехода Лионеля Месси в «Интер Майами».
«Мне пришлось купить подписку на МЛС, потому что у меня ее не было.
[Месси] мотивирует – вы видите, чего он достиг, и он продолжает с тем же голодом и желанием соревноваться, где бы он ни играл. В сборной, в своем предыдущем клубе [«ПСЖ»], теперь и в США. Он всегда хочет большего. Мы должны учиться у него не только обращению с мячом на поле, но и тому, что он показывает за его пределами», – сказал защитник «Бетиса» и сборной Аргентины.
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Он голландскому дедушке только что Дзюбу на ЧМ не показал )))