Песселья о Месси: «Пришлось купить подписку на МЛС. Мы должны учиться у него не только обращению с мячом, но и тому, что он показывает за пределами поля»

Теги ПСЖ МЛС Бетис Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Херман Пеccелья Интер Майами Футбол

Херман Песселья начал смотреть МЛС после перехода Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Мне пришлось купить подписку на МЛС, потому что у меня ее не было.

[Месси] мотивирует – вы видите, чего он достиг, и он продолжает с тем же голодом и желанием соревноваться, где бы он ни играл. В сборной, в своем предыдущем клубе [«ПСЖ»], теперь и в США. Он всегда хочет большего. Мы должны учиться у него не только обращению с мячом на поле, но и тому, что он показывает за его пределами», – сказал защитник «Бетиса» и сборной Аргентины.

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7 комментариев

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damondiamond
зря купил, надо было у Матч ТВ узнать, как это делается
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Игорь Климов
Многие в в мире купили подписку, и ещё купят, эффект Лео Месси!🐐🇦🇷
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Кашшай Чакырович
Может ему ссылочку бесплатную из ВК кинуть )))
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OldRedWhite
За пределами - особенно , все свидетели !
Он голландскому дедушке только что Дзюбу на ЧМ не показал )))
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Гномович!
Лучше научился у Месси как работать в кабинетах Фифа и с судейскими бригадами - это дает изи ЧМ.
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