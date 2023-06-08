Генич и Моссаковский прокомментируют суперфинал Фонбет Кубка России «Краснодар» – ЦСКА

«Матч ТВ» назначил комментаторов на суперфинал Фонбет Кубка России.

Игру между « » и ЦСКА прокомментируют и . Об этом сообщил генеральный продюсер « » Александр Тащин.

Матч «Краснодар» – пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня. Начало – в 17:00 по московскому времени.

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