Генич и Моссаковский прокомментируют суперфинал Фонбет Кубка России «Краснодар» – ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России телевидение Константин Генич Краснодар Михаил Моссаковский Александр Тащин Матч ТВ Футбол

«Матч ТВ» назначил комментаторов на суперфинал Фонбет Кубка России.

Игру между «Краснодаром» и ЦСКА прокомментируют Константин Генич и Михаил Моссаковский. Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня. Начало – в 17:00 по московскому времени. 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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20 комментариев

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jqzn88xn6n
Кринжанем)
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Один живой
Генич и блатота, стандартно.
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psycho
всадники апокалипсиса
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Александр Коларов
В че не суперпупергиперфинал?
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Forte Live
Нужно подобрать хороший плейлист на 11 июня
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Игорь Пичугин
О Боже! За что нам это?
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Честный контроль
Опять этот "лучший комментатор" будет портить своим словесным поносом просмотр матча.
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Джиза
Единственный плюс комментатора Моссаковского - в кадре не будет его и модных очков, совершенно не подходящих его колхозному лицу)))))
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kulik13
Хорошо, что буду на стадионе и не буду этого слышать.
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Игорь Пичугин
И ещё желательно, чтоб этот матч потом в программе обсуждали Яна Ромашкина и Евгений Ебневич.
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Шухрат Казыев
Главное, чтобы не каркали и не несли разную чушь. Удачи Краснодару.
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Roman
А суперпуперфинал кто прокомментирует?
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Andrey Yaroslavtsev
Два красавчика-душнилы.
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вот куда Генича определили вместо ЛЧ, заслужил!
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Filipp Gorski
Ну то что Генич будет комментировать поняшек это уже вошло в привычку
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Игорь М.
Ответ Александр Коларов
В че не суперпупергиперфинал?
это название уже забито за матчем Енисей - Факел
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