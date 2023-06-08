Генич и Моссаковский прокомментируют суперфинал Фонбет Кубка России «Краснодар» – ЦСКА
«Матч ТВ» назначил комментаторов на суперфинал Фонбет Кубка России.
Игру между «Краснодаром» и ЦСКА прокомментируют Константин Генич и Михаил Моссаковский. Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
20 комментариев