Черданцев прокомментирует матч РПЛ «Спартак» – «Динамо»

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Комментатор Георгий Черданцев будет работать на матче «Спартак» – «Динамо».

Московское дерби в рамках 9-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 23 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». В паре с Черданцевым комментировать игру будет Александр Аксенов.

Другие комментаторские назначения выглядят следующим образом:

23 сентября (суббота)

«Крылья Советов» – «Сочи» – Генич, Коптев

«Балтика» – «Ахмат» – Меламед, Денисов

24 сентября (воскресенье)

«Пари НН» – «Оренбург» – Журавель, Быков

«Зенит» – «Локомотив» – Трушечкин, Богданов

«Краснодар» – «Урал» – Моссаковский, Дерунец

«Ростов» – ЦСКА – Нагучев

25 сентября (понедельник)

«Факел» – «Рубин» – Шмельков, Будлянский

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28 комментариев

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Dynamite
Такое мы смотрим! Но, разумеется, без звука
+19
-1
+18
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Ковш Сосновый
Отстой. Раньше его ругали за то что он орёт весь матч, но сейчас он комментирует как унылое г**но. Ему самому как-будто неинтересно.
+12
0
+12
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Сергей Жмыхов
Опять мясных облизывать будет
+15
-8
+7
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а ты смешной
Хоть фанайди оформляй и смотри на стадионе, честное слово
+7
-1
+6
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lovec23
Не хватает ещё Журавля в пару к Чердаку
+5
-1
+4
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Александр Фиц
в чем мы провинились?
+3
0
+3
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Артём Амирджанян
Ответ Ковш Сосновый
Отстой. Раньше его ругали за то что он орёт весь матч, но сейчас он комментирует как унылое г**но. Ему самому как-будто неинтересно.
А я любил, когда он кричал, а щас не интересно
+4
-1
+3
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Александр Быкович
Ответ Ковш Сосновый
Отстой. Раньше его ругали за то что он орёт весь матч, но сейчас он комментирует как унылое г**но. Ему самому как-будто неинтересно.
Не то что ему не интересно, он комментирует как буд-то он уснёт сейчас и нас к этому призывает.Самый отстойный комментатор,других неинтересно слушать,а его противно.Просто никчёмный,как его ещё держат досихпор непонятно)
+1
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Дмитрий9779
Кто судить будет?
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Серафима Кузьмина
Опять смотреть без звука
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ygcn5c2ty9
комментаторы на матч тв это давным-давно аналитики с собственным мнением уровня «ну это жёлтая, судья конечно проспал»
или «этот игрок просто проваливает матч»
это тяжело смотреть, они ничего не комментируют, а высказывают свое «безумно важное» мнение экспертное
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Konstantin Zorin
Только не это! Пожалейте наши уши!
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ygcn5c2ty9
а жаль…
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Filipp Gorski
Удивительно Геич комментирует не цска
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Честный контроль
По мне так Жора-ипотека на голову выше уровнем комментаторства чем не интересный и нудный в своей упоротости и в отсутствии знаний о футболе и клубах, Генич.
А признать этого недо... лучшим комментатором-плевок всему российскому футболу в лицо.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Redwhite heart
🤮🤮🤮
ладно приверать, не 3, а 90 мин блевоты:)))
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Евгений Драчёв
Ответ vfrc14
Когда ИИ начнет вести трансляции?
Иван Иваныч? 😄
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Rafael Yukhananov
Всю игру обосрали заранее. Хоть не смотри.
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pav11k
Зенит - Локомотив, Изидор - Дзюба, винлайн матч тура! Не покажет Матч ТВ :)
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Артур Межаков
Нашёл работу....
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Borz BZ
Не знаю, что сказать про остальных комментаторов, но мне приятно запомнился Михаил Меламед
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Никому_никабельный
Юра уже сделал свой прогноз на победу Динамо?
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Сергей Жарковский
Черданцев со своим комментарием - половина победы Спартака.
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vfrc14
Когда ИИ начнет вести трансляции?
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Игорь Пичугин
Не Геныч и Трушечкин, уже хорошо.
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