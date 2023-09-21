Черданцев прокомментирует матч РПЛ «Спартак» – «Динамо»
Комментатор Георгий Черданцев будет работать на матче «Спартак» – «Динамо».
Московское дерби в рамках 9-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 23 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». В паре с Черданцевым комментировать игру будет Александр Аксенов.
Другие комментаторские назначения выглядят следующим образом:
23 сентября (суббота)
«Крылья Советов» – «Сочи» – Генич, Коптев
«Балтика» – «Ахмат» – Меламед, Денисов
24 сентября (воскресенье)
«Пари НН» – «Оренбург» – Журавель, Быков
«Зенит» – «Локомотив» – Трушечкин, Богданов
«Краснодар» – «Урал» – Моссаковский, Дерунец
«Ростов» – ЦСКА – Нагучев
25 сентября (понедельник)
«Факел» – «Рубин» – Шмельков, Будлянский
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или «этот игрок просто проваливает матч»
это тяжело смотреть, они ничего не комментируют, а высказывают свое «безумно важное» мнение экспертное
А признать этого недо... лучшим комментатором-плевок всему российскому футболу в лицо.