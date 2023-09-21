Черданцев прокомментирует матч РПЛ «Спартак» – «Динамо»

Комментатор Георгий Черданцев будет работать на матче «Спартак» – «Динамо».

Московское дерби в рамках 9-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 23 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». В паре с Черданцевым комментировать игру будет Александр Аксенов.

Другие комментаторские назначения выглядят следующим образом:

23 сентября (суббота)

«Крылья Советов» – «Сочи» – Генич, Коптев

«Балтика» – «Ахмат» – Меламед, Денисов

24 сентября (воскресенье)

«Пари НН» – «Оренбург» – Журавель, Быков

«Зенит» – «Локомотив» – Трушечкин, Богданов

«Краснодар» – «Урал» – Моссаковский, Дерунец

«Ростов» – ЦСКА – Нагучев

25 сентября (понедельник)

«Факел» – «Рубин» – Шмельков, Будлянский

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