«ПСЖ» пробежал на 9 км меньше «Ньюкасла». Они не заслужили большего». Гову об 1:4

Теги ПСЖ Сидней Гову Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

Сидней Гову считает, что «ПСЖ» не хватило мотивации в матче с «Ньюкаслом».

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:4.

«Если у вас недостаточно рвения в этом турнире, то у вас проблемы.

Вы можете быть лучшей командой индивидуально или технически, но если у вас нет желания, или оно меньше, чем у ваших соперников, вы поплатитесь за это.

Когда я услышал, что «ПСЖ» пробежал на девять километров меньше, чем «Ньюкасл», я сказал себе, что они не заслужили большего», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Canal+.

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13 комментариев

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Hans Castorp
У ПСЖ вероятно самая скоростная команда в Европе прямо сейчас : Мбаппе , Дембеле, Хакими, Нуну Мендеш , Коло-Муани- это все прям реактивные ребята , но при этом взяли ватоката- поперечника Энрике , хотя с таким составом напрашивается прям тренер ставящий вертикальный футбол и контр-атаки. В общем купить можно много чего, но мозги чтобы правильно выстроить стратегию команды увы не купишь )
+10
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+10
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Азамат Енух
Рад за ньюкасл, молодцы ребятки
+6
-2
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Газонокосильщик Хави
Ну зато в тикисраку играли. Это же ее тактика. Меньше бегаешь-меньше устаёшь. А то, что этот бред научились нивелировать лет как 10 назад. То то такое
+2
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+2
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За Валенсию с 1999
Гову сам унижал Париж не раз и не два в составе Лиона
+2
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kodgong
футбол превратился в лёгкую атлетику((. дожили.
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Сергей Перевалов
Трусливо играли, не боролись, не рвались, проигрывали единоборства
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Андрей Сергеев
Ответ Hans Castorp
У ПСЖ вероятно самая скоростная команда в Европе прямо сейчас : Мбаппе , Дембеле, Хакими, Нуну Мендеш , Коло-Муани- это все прям реактивные ребята , но при этом взяли ватоката- поперечника Энрике , хотя с таким составом напрашивается прям тренер ставящий вертикальный футбол и контр-атаки. В общем купить можно много чего, но мозги чтобы правильно выстроить стратегию команды увы не купишь )
Им нужен Клопп)))
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Андрей Сергеев
Ответ Hans Castorp
У ПСЖ вероятно самая скоростная команда в Европе прямо сейчас : Мбаппе , Дембеле, Хакими, Нуну Мендеш , Коло-Муани- это все прям реактивные ребята , но при этом взяли ватоката- поперечника Энрике , хотя с таким составом напрашивается прям тренер ставящий вертикальный футбол и контр-атаки. В общем купить можно много чего, но мозги чтобы правильно выстроить стратегию команды увы не купишь )
Им нужен Клопп
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<~Inter~>
Ответ Hans Castorp
У ПСЖ вероятно самая скоростная команда в Европе прямо сейчас : Мбаппе , Дембеле, Хакими, Нуну Мендеш , Коло-Муани- это все прям реактивные ребята , но при этом взяли ватоката- поперечника Энрике , хотя с таким составом напрашивается прям тренер ставящий вертикальный футбол и контр-атаки. В общем купить можно много чего, но мозги чтобы правильно выстроить стратегию команды увы не купишь )
95 процентов матчей ПСЖ играет против закрытых команд, которые сидят в своей штрафной. Им как раз таки нужен тренер способный ставить позиционную оборону, а убежать быстро в атаку эти игроки могут без тренера
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Universal1000
Ответ Hans Castorp
У ПСЖ вероятно самая скоростная команда в Европе прямо сейчас : Мбаппе , Дембеле, Хакими, Нуну Мендеш , Коло-Муани- это все прям реактивные ребята , но при этом взяли ватоката- поперечника Энрике , хотя с таким составом напрашивается прям тренер ставящий вертикальный футбол и контр-атаки. В общем купить можно много чего, но мозги чтобы правильно выстроить стратегию команды увы не купишь )
До сих пор бомбит шоль как Энрике поперек 4-0 рисовал на Бернабеу?
Создатель МСН оказывается ватокат вахахахах.
То что псж шарага - не проблема Энрике. Они даже с Месси проваливались. Слабый клуб хехe.
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