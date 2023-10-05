«ПСЖ» пробежал на 9 км меньше «Ньюкасла». Они не заслужили большего». Гову об 1:4

Сидней Гову считает, что «ПСЖ» не хватило мотивации в матче с «Ньюкаслом».

Во 2-м туре группового этапа « » уступил « » со счетом 1:4.

«Если у вас недостаточно рвения в этом турнире, то у вас проблемы.

Вы можете быть лучшей командой индивидуально или технически, но если у вас нет желания, или оно меньше, чем у ваших соперников, вы поплатитесь за это.

Когда я услышал, что «ПСЖ» пробежал на девять километров меньше, чем «Ньюкасл», я сказал себе, что они не заслужили большего», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Canal+.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline