«ПСЖ» пробежал на 9 км меньше «Ньюкасла». Они не заслужили большего». Гову об 1:4
Сидней Гову считает, что «ПСЖ» не хватило мотивации в матче с «Ньюкаслом».
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:4.
«Если у вас недостаточно рвения в этом турнире, то у вас проблемы.
Вы можете быть лучшей командой индивидуально или технически, но если у вас нет желания, или оно меньше, чем у ваших соперников, вы поплатитесь за это.
Когда я услышал, что «ПСЖ» пробежал на девять километров меньше, чем «Ньюкасл», я сказал себе, что они не заслужили большего», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Canal+.
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Создатель МСН оказывается ватокат вахахахах.
То что псж шарага - не проблема Энрике. Они даже с Месси проваливались. Слабый клуб хехe.