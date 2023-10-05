Рамуш об 1:4 от «Ньюкасла»: «Не кошмар. «ПСЖ» играл в свой футбол, у нас были моменты, но дело в мелочах»
Гонсалу Рамуш не считает кошмаром поражение «ПСЖ» от «Ньюкасла» (1:4).
«Мы пытались играть в свой футбол, но у них хорошая команда. Не думаю, что это кошмар, даже если вышло крупное поражение.
У нас были моменты, но все дело в мелочах. Сегодня они на стороне «Ньюкасла».
Думаю, они были острее в единоборствах и использовали свои моментов. Поэтому они и победили», – сказал форвард «ПСЖ» после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в эфире Canal+.
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