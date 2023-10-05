Рамуш об 1:4 от «Ньюкасла»: «Не кошмар. «ПСЖ» играл в свой футбол, у нас были моменты, но дело в мелочах»

Теги ПСЖ Ньюкасл лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Гонсалу Рамуш Футбол

Гонсалу Рамуш не считает кошмаром поражение «ПСЖ» от «Ньюкасла» (1:4).

«Мы пытались играть в свой футбол, но у них хорошая команда. Не думаю, что это кошмар, даже если вышло крупное поражение.

У нас были моменты, но все дело в мелочах. Сегодня они на стороне «Ньюкасла».

Думаю, они были острее в единоборствах и использовали свои моментов. Поэтому они и победили», – сказал форвард «ПСЖ» после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в эфире Canal+.

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7 комментариев

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MVL
То как играл Рамуш - кошмар.
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За Валенсию с 1999
Рамуш с Коло-ебanи по воробьям - худшие трансферы сезона
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леннорыч-абрамович
В мелочах по 100+ млн?
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VuNePonimaete
Толи еще будет, Гонсальчик ☺
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Kalb Schulz
...единоборствах и использовали свои моментов.... (использовали свои моменты?)
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Сергей Перевалов
"острее в единоборствах и использовали свои моментов" (с). Это далеко не мелочи
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madaev
Ответ MVL
То как играл Рамуш - кошмар.
Ну это не выходить против мертвой Швейцарии и Люксембургом
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