Филимонов о «Спартаке» при Абаскале: «Тренер уже ничего не сделает, думаю. Черчесов сможет, учитывая его победный опыт»
Александр Филимонов оценил результаты «Спартака» в нынешнем сезоне.
– Как вам сейчас «Спартак»?
– Говорить особо нечего – люди все видят и понимают. Думаю, тренер уже ничего не сможет сделать с этой командой.
– Есть ли вина руководства за происходящее в клубе?
– Руководящий состав всегда несет ответственность за тех, кого назначает, кого приобретает и приглашает. Поэтому на нем точно лежит ответственность.
– Например, Черчесов смог бы исправить ситуацию?
– Да, он сможет. Особенно если учитывать его победный опыт с разными командами, который точно поможет. Черчесов сможет привнести что-то новое, стабильное и более весомое, – сказал бывший вратарь «Спартака».
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