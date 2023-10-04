Филимонов о «Спартаке» при Абаскале: «Тренер уже ничего не сделает, думаю. Черчесов сможет, учитывая его победный опыт»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Александр Филимонов Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Филимонов оценил результаты «Спартака» в нынешнем сезоне.

– Как вам сейчас «Спартак»?

– Говорить особо нечего – люди все видят и понимают. Думаю, тренер уже ничего не сможет сделать с этой командой.

– Есть ли вина руководства за происходящее в клубе?

– Руководящий состав всегда несет ответственность за тех, кого назначает, кого приобретает и приглашает. Поэтому на нем точно лежит ответственность.

– Например, Черчесов смог бы исправить ситуацию?

– Да, он сможет. Особенно если учитывать его победный опыт с разными командами, который точно поможет. Черчесов сможет привнести что-то новое, стабильное и более весомое, – сказал бывший вратарь «Спартака».

«Спартак» проиграл 2 матча подряд с общим счетом 0:7. Дальше – дерби с ЦСКА

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19 комментариев

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Serg13s
🤮
+14
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+14
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R-WRashid
А давайте лучше Филимонова
+7
-2
+5
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Александр Зубков
Да ни фига Черчесов не поменяет. Вот если Саню Мостового попробовать. А вдруг попрет? Вот бы эпично было бы. Как Илья Муромец)
+3
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+3
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Fuji69
Усатый там всё разгонит . Кроме Маслова и Чернова никого не останется .
+3
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sergspartak
Да помним мы как Сатурн обыграть не могли, сделает он на полгода, а потом такая же хрень начнется, потом также команде он надоест своими высокими требованиями и будут пешком опять ходить и что он сделает? В дубль всех отправит, поставит из дубля игроков, а они на голову слабее и проиграют и его снимут, вот и все.
+3
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+3
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Андрей Петров
Надутый индюк,по моему худший вариант,он не лучше..
+2
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WelD
Ответ R-WRashid
А давайте лучше Филимонова
Вот Ребров обрадуется 😂
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melmi
Можно без этого салдофона
Будет мрак от усатого и преспешника его Агузарова
+1
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Буратино55
Ответ Serg13s
🤮
Не 🤮 а 💩
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Updated
Спасибо, но нет)
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Юрий Богданов
ждём Царя
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Ujin36
у черчесова только кнут и ни каких идей нет, кто у угодно только не он.
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Уся Ваткин
А учитывая победный опыт Романцева, нужно умолять вернуться Олегиваныча на тренерский мостик
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T622222
А что Черчесов выиграл в РПЛ?????
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Усатый КозлоБык ©
Филя, что ты мелешь???
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NIK7478
Не только Черчесов сможет! Сможет и Карпин, смогут и еще несколько человек, даже с начинающим (ну, представим себе на минуточку) Мостовым! Потому что Абаскаль - не уровень РПЛ, я считаю. Кто его привел в клуб? Испанец- креатура Салиховой. Видать, гадала на кофейной гуще ...
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Виктор Кульков
Саша ау,черчес это автобус.
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Андрей Петров
Ответ sergspartak
Да помним мы как Сатурн обыграть не могли, сделает он на полгода, а потом такая же хрень начнется, потом также команде он надоест своими высокими требованиями и будут пешком опять ходить и что он сделает? В дубль всех отправит, поставит из дубля игроков, а они на голову слабее и проиграют и его снимут, вот и все.
согласен это ведь он Титова и К отчислил.
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