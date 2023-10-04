«Динамо» выиграло у «Спартака» впервые за 4 матча

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Футбол

«Динамо» обыграло «Спартак» впервые за 4 матча.

Команда Марцела Лички одержала победу со счетом 3:0 в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. 

«Динамо» обыграло «Спартак» впервые с 20 августа 2022 года – тогда бело-голубые победили со счетом 1:0. После этого две игры закончились победами красно-белых (4:1, 1:0), еще одна – ничьей (3:3). 

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29 комментариев

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Данко Лазович
Ответ Vatikan
Такое ощущение, что СПАРТАК просто вышел на поле, без каких-либо задач и желания. Типа, положено ведь сыграть, ну выйдем, посмотрим футбол
Джикия так уже несколько лет выходит играть))))
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Vatikan
Такое ощущение, что СПАРТАК просто вышел на поле, без каких-либо задач и желания. Типа, положено ведь сыграть, ну выйдем, посмотрим футбол
+13
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+13
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Philatelist79
Молодцы Динамовцы! С победой, братва!
+8
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Pok_Toholo
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Поэтому рыжий в страхе бросил всех основных во втором тайме?
+5
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Groznyi2024
Ответ Александр Сырчин
В смысле ничего не нужно было? Разгром Зенита был в первом круге группы. Всем все еще было нужно.
Хаха,у Зенита были домашние игры с Факелом и КС, вообще пофиг было на кубок, где в старте выходил Иван и Ерохин
+3
0
+3
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Suckmyrocket
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
для кого играют? для болельщиков!
так что важный, тем более дерби!
если матч ничего не значит, то могли вообще не выходить на поле, какая разница.
+4
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+3
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Александр Игнатов
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Да для них в общем никакой матч не значим, оно и видно)
+7
-5
+2
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Groznyi2024
Ответ Vatikan
Контекст не ясен? Выиграло впервые за 4 матча! И ранее написали , что "разнесло". Теперь доволен?
Разгромом для Спартака стала первая за 4 матча победа Динамо
+3
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Neclerque
Интересно, на сколько еще таких позорных матчей хватит руководство Спартака прежде чем уволят рыжего физрука?
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justbored
3:3 помним как же. Внаглую украденная любителями чаепитий победа.
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abdulakushev@yandex.ru
Рыжий поплыл или специально хочет уйти по неустойке.
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Recreated
Ставьте уже Мостового, он наведёт порядок в этом шапито!)
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T622222
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Егор Добрый
Что точно и великолепно умеют футболисты и тренерский штаб Спартака это в конце месяца зп на карточку получать! Без хребетная игра
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Катя.Х.
Ответ Suckmyrocket
для кого играют? для болельщиков! так что важный, тем более дерби! если матч ничего не значит, то могли вообще не выходить на поле, какая разница.
Так они в Тушино до сих пор
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Vatikan
Ответ Groznyi2024
Не выиграло, а разгромило. Вы же писали в ненужном матче с Зенитом, что спартак разгромил Зенит. Или вам про спартак так нельзя писать и это другое?
Контекст не ясен? Выиграло впервые за 4 матча! И ранее написали , что "разнесло". Теперь доволен?
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Pavelaznaurov
И Джикия требует новый контракт на 2 ляма——сверхнаглость называется
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БолельщикСоСтажем
Позор
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Данко Лазович
Ответ Мукунку хороший
Сегодня чисто со Смоловым потрещать вышел..)
ахааха))) тонко подмечено)
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arspurs9
Ответ Vatikan
Такое ощущение, что СПАРТАК просто вышел на поле, без каких-либо задач и желания. Типа, положено ведь сыграть, ну выйдем, посмотрим футбол
Чисто на бумаге так и было, уже с первого места то вышли
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