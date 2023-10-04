«Динамо» выиграло у «Спартака» впервые за 4 матча

«Динамо» обыграло «Спартак» впервые за 4 матча.

Команда Марцела Лички одержала победу со счетом 3:0 в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

« » обыграло « » впервые с 20 августа 2022 года – тогда бело-голубые победили со счетом 1:0. После этого две игры закончились победами красно-белых (4:1, 1:0), еще одна – ничьей (3:3).

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