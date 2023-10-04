Хавбек «Динамо» Чавес об 1:4 от «Спартака»: «Личка был очень зол! Но я ничего не понял — тренер говорил на русском»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Луис Чавес Марцел Личка Футбол

Луис Чавес рассказал о своем дебюте за «Динамо» в матче со «Спартаком» (1:4).

Игра состоялась в конце августа в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России.

— Ты дебютировал в России в кубковом матче со «Спартаком». С какими мыслями смотрел со скамейки первый тайм, в котором «Динамо» пропустило четыре?

— Думал только о том, чтобы выйти на поле и помочь команде. В той игре мы совершили довольно простые ошибки. «Спартак» поверил в себя и воспользовался ими.

— Говорят, после игры Личка устроил разнос в раздевалке.

— Конечно, мистер был очень зол! Но, честно говоря, я ничего не понял — тренер говорил на русском, а перед этим попросил покинуть раздевалку весь персонал, включая переводчика. Эмоции-то я понял, но вот слова... – сказал полузащитник «Динамо».

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8 комментариев

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Локоть Артеста
Наверное эпичный газмяс устроил.
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justbored
Ответ Вячеслав Припузов
"далее следовала непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений." из бриллиантовой руки, если кто не в курсе... Только странно, Личка вроде поляк, когда успел обрусеть....
Он чех.
+5
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Дмитрий Посадский
Если будешь играть как сейчас, без эмоций научишься понимать недовольство тренера
+4
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justbored
Хаха. Ну прекрасно. "Чего-то там надрывался, на своём басурманском". Динамо всё же не легионерская команда, не в таких количествах.
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Вячеслав Припузов
Ответ justbored
Он чех.
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justbored
Ответ Вячеслав Припузов
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Мазать всех представителей нации одним миром - это ксенофобия в свою очередь.
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