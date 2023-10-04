Луис Чавес рассказал о своем дебюте за «Динамо» в матче со «Спартаком» (1:4).

Игра состоялась в конце августа в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России.

— Ты дебютировал в России в кубковом матче со « ». С какими мыслями смотрел со скамейки первый тайм, в котором «Динамо» пропустило четыре?

— Думал только о том, чтобы выйти на поле и помочь команде. В той игре мы совершили довольно простые ошибки. «Спартак» поверил в себя и воспользовался ими.

— Говорят, после игры устроил разнос в раздевалке.

— Конечно, мистер был очень зол! Но, честно говоря, я ничего не понял — тренер говорил на русском, а перед этим попросил покинуть раздевалку весь персонал, включая переводчика. Эмоции-то я понял, но вот слова... – сказал полузащитник « ».

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