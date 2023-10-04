Хавбек «Динамо» Чавес об 1:4 от «Спартака»: «Личка был очень зол! Но я ничего не понял — тренер говорил на русском»
Луис Чавес рассказал о своем дебюте за «Динамо» в матче со «Спартаком» (1:4).
Игра состоялась в конце августа в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России.
— Ты дебютировал в России в кубковом матче со «Спартаком». С какими мыслями смотрел со скамейки первый тайм, в котором «Динамо» пропустило четыре?
— Думал только о том, чтобы выйти на поле и помочь команде. В той игре мы совершили довольно простые ошибки. «Спартак» поверил в себя и воспользовался ими.
— Говорят, после игры Личка устроил разнос в раздевалке.
— Конечно, мистер был очень зол! Но, честно говоря, я ничего не понял — тренер говорил на русском, а перед этим попросил покинуть раздевалку весь персонал, включая переводчика. Эмоции-то я понял, но вот слова... – сказал полузащитник «Динамо».
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