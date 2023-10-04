Владислав Радимов считает, что «Спартаку» нужна победа над «Динамо».

Команды сыграют в Фонбет Кубке России. Матч состоится сегодня и начнется в 16:45 по московскому времени.

Красно-белые после четырех туров набрали 12 очков и обеспечили себе выход в плей‑офф с первого места в группе D. Бело-голубые с 5 очками идут в группе вторыми.

«После 0:4 [с «Крыльями Советов»] « » необходимо реабилитироваться перед болельщиками. Стартовый состав у них все равно не понять, тасует футболистов, как хочет и когда хочет. Результат спартаковцам просто необходим. Потому что следующий матч с ЦСКА. Два поражения – и матч с ЦСКА будет матчем жизни, а фаворитами будут армейцы.

«Динамо» пора выигрывать уже. Новички пока не блещут. А результаты не те, что хочет руководство и главный тренер. Те игроки, которые есть в «Динамо», не всегда показывают свой уровень. Им надо пересматривать свое отношения. Они играют с такой эмблемой на груди.

В « » есть шикарные стадион и база, с болельщиками ведется работа – есть все необходимое. Мастерство футболистов мы тоже знаем, но проваливаться в некоторых матчах… Многие просто не выдерживают свой уровень», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

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