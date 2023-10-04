Радимов о «Спартаке»: «После 0:4 надо реабилитироваться, результат с «Динамо» необходим. Два поражения – и с ЦСКА будет матч жизни»

Теги Спартак ЦСКА Владислав Радимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов считает, что «Спартаку» нужна победа над «Динамо».

Команды сыграют в Фонбет Кубке России. Матч состоится сегодня и начнется в 16:45 по московскому времени.

Красно-белые после четырех туров набрали 12 очков и обеспечили себе выход в плей‑офф с первого места в группе D. Бело-голубые с 5 очками идут в группе вторыми.

«После 0:4 [с «Крыльями Советов»] «Спартаку» необходимо реабилитироваться перед болельщиками. Стартовый состав у них все равно не понять, Гильермо Абаскаль тасует футболистов, как хочет и когда хочет. Результат спартаковцам просто необходим. Потому что следующий матч с ЦСКА. Два поражения – и матч с ЦСКА будет матчем жизни, а фаворитами будут армейцы.

«Динамо» пора выигрывать уже. Новички пока не блещут. А результаты не те, что хочет руководство и главный тренер. Те игроки, которые есть в «Динамо», не всегда показывают свой уровень. Им надо пересматривать свое отношения. Они играют с такой эмблемой на груди.

В «Динамо» есть шикарные стадион и база, с болельщиками ведется работа – есть все необходимое. Мастерство футболистов мы тоже знаем, но проваливаться в некоторых матчах… Многие просто не выдерживают свой уровень», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России. 

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8 комментариев

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Алексей Ненахов
Какой толк от игры с Динамо ? Спартак уже вышел из группы , если только ради престижа , а вот с Цска игра будет важной прямой конкурент в таблице
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Caniball
Вообще без разницы на результат в игре с Динамо, если будет добыта победа над Цска.
Лучше проиграть Динамо 0:3 и обыграть Цска с любым счетом, чем обыграть Динамо 3:0 и сыграть с Цска 1:1, потому что в кубке все вопросы - решены!
Так что Владик чушь сморозил.
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+4
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Spartakus1984
Матч на кубок Спартаку вообще не нужен,причем тут реабилитация? Или он считает что зенит победив Балтику в кубке реабилитировался?
+2
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Красно-белое Сердце
Кто им сказал что для Спартака этот матч имеет значение, в кубке все решено, играть теми кто имеет мало игровой практики, на расслабление и без ответственности за результат! Лишь бы языком почесать!
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Валерий Сергеевич
Радимов уникум, Спартак нужно реабилитироваться, а Динамо не нужно что ли? Ещё футболку с литерой,, Д" одевал!
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Пашка Донофф
Чавес и Бителло так то уровень показывают. Карраскаль только непонятно приехал или нет
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