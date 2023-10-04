«Спартак» пропустил 2 гола от «Динамо» за 2 минуты в конце 1-го тайма. У команды Абаскаля 6 пропущенных за 3 тайма после 3 матчей на ноль
«Спартак» пропустил от «Динамо» два гола за две минуты.
На 42-й минуте команда Марцела Лички открыла счет благодаря голу Федора Смолова с рикошетом от Бителло. На 45-й минуте «Динамо» увеличило счет – забил Даниил Фомин.
«Спартак» пропустил 6 голов за 3 тайма – в предыдущей игре команда пропустила четыре безответных мяча от «Крыльев Советов». При этом до этого красно-белые провели три матча на ноль: против «Динамо» (1:0) и «Сочи» (1:0) в РПЛ, а также против «Пари НН» (3:0) в Фонбет Кубке России.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Динамо» (0:2, перерыв).
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правда вниз, но это мелочи.
Они вроде 1 место уже заняли досрочно