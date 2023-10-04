«Спартак» пропустил 2 гола от «Динамо» за 2 минуты в конце 1-го тайма. У команды Абаскаля 6 пропущенных за 3 тайма после 3 матчей на ноль

Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Даниил Фомин Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» пропустил от «Динамо» два гола за две минуты.

На 42-й минуте команда Марцела Лички открыла счет благодаря голу Федора Смолова с рикошетом от Бителло. На 45-й минуте «Динамо» увеличило счет – забил Даниил Фомин.

«Спартак» пропустил 6 голов за 3 тайма – в предыдущей игре команда пропустила четыре безответных мяча от «Крыльев Советов». При этом до этого красно-белые провели три матча на ноль: против «Динамо» (1:0) и «Сочи» (1:0) в РПЛ, а также против «Пари НН» (3:0) в Фонбет Кубке России.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Динамо» (0:2, перерыв).

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52 комментария

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Ебздрогыч
Пропустить 2 гола за 2 минуты? Да как два пальца Абаскаль!
+47
-8
+39
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Тралл из Питера
Показалось, что был офсайд и игра рукой, но нормальных повторов не хватает
+25
-4
+21
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Александр Сырчин
Ответ Данко Лазович
нормальный полет. правда вниз, но это мелочи.
Вниз? Так уже досрочно первое место в группе. Вниз не получится.
+17
-9
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wwwtema
Ответ Северный болельщик
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Пишите Личке!
+10
-2
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Данко Лазович
нормальный полет.
правда вниз, но это мелочи.
+13
-6
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Eugene88
Мелешин за тайм ни одного мяча не смог обработать))) почему это считается футболистом?!
+5
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Злобный Конь
Вы знаете,что-то мне подсказывает,наверное внутренний голос,что это больше не команда Абаскаля.
+4
0
+4
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Антон Белименко
Ответ AlKRD
Как там Джикия, кто смотрит?
Надеюсь, его агента после этого матча мы больше не услышим
+3
0
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Данко Лазович
Ответ Александр Сырчин
Вниз? Так уже досрочно первое место в группе. Вниз не получится.
так забавно что тебя волнует место в группе, а не та охинею что на поле показывают 11 богачей кривоногих))
+11
-8
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Ruslan-Spartakforever
Уже прошли в след раунд так что пофигу
+8
-5
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alexman1996
Ответ Данко Лазович
нормальный полет. правда вниз, но это мелочи.
Отрицательный рост!
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Alestern
Ответ Игорь Стукачев
у меня возникают сомнения, а тренеруется ли Спартак если даже угловой не могут подать.
похоже на слив (тренера)..
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Hawkeye77
Ответ Eugene88
Мелешин за тайм ни одного мяча не смог обработать))) почему это считается футболистом?!
это караул ваще, у парня техника даже ненулевая, а отрицательная. он ни принять, ни обработать не может. корпус ставит криво. как ЭТО вообще футболистом стать умудрилось
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Sunnyboy
Даёшь 10 за 4!
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-N-
Ответ Злобный Конь
Вы знаете,что-то мне подсказывает,наверное внутренний голос,что это больше не команда Абаскаля.
Сливают тренера?
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Антон Белименко
Динамо сполна отыграл ось за 1:4, ну и реакция Спартака после 0:4, которую обещал Абаскаль, налицо
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Eugene88
Показательно как команда борется за рыжего))) спойлер: никак 😂
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Северный болельщик
Ответ Ебздрогыч
Пропустить 2 гола за 2 минуты? Да как два пальца Абаскаль!
Пишите в личку!
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dmtrlebedeff
Ответ Тралл из Питера
Показалось, что был офсайд и игра рукой, но нормальных повторов не хватает
Не показалось 😊
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9черное
Глебчик, твой выход, бро!
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Gremlin
Ответ Alestern
Спартак не особо упирается в этом матче... Да и зачем, собственно... свою задачу он в группе уже выполнил..
А за что им тогда платить? Предлагаю клубу лишить их зарплаты за неделю.
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NIK7478
Спартаку еще везет, штук 5 могли пропустить, запросто! А вообще - такое впечатление, что игроки Спартака не хотят особо выкладываться, отбывают номер, выполняют, типа, контракт. Печально ...
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Антон Белименко
Вот так показали реакцию после 0:4
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Filipp Gorski
Да Спартаку пофиг на эту игру
Они вроде 1 место уже заняли досрочно
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Emirhan Amirov
Пилять если лашица то по крупному девиз Спартака 😱💩
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