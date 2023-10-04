Экс-судья Федотов о 2-м голе «Динамо» в игре со «Спартаком»: «У Фомина очевидный офсайд. Помощник его не зафиксировал, ВАР не мог вмешаться»

Экс-судья Игорь Федотов считает, что 2-й гол «Динамо» «Спартаку» засчитан ошибочно.

«Динамо» и « » встречаются в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В концовке первого тайма « » удалось забить дважды за две минуты.

«Повторы не дают 100% доказательств, что мяч попал в руку . Так что его гол засчитан верно. А второй гол «Динамо» засчитывать было нельзя, там был офсайд у , причем очевидный.

В матче «Краснодара» и «Урала» ВАР вмешался, а тут офсайд первый помощник не зафиксировал, поэтому ВАР вмешаться не мог, а линий у нас нет», – сказал .

Изображение: кадр трансляции «Матч ТВ»

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