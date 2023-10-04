Экс-судья Федотов о 2-м голе «Динамо» в игре со «Спартаком»: «У Фомина очевидный офсайд. Помощник его не зафиксировал, ВАР не мог вмешаться»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Игорь Федотов видеоповторы Даниил Фомин Чемпионат.com Бителло Футбол

Экс-судья Игорь Федотов считает, что 2-й гол «Динамо» «Спартаку» засчитан ошибочно.

«Динамо» и «Спартак» встречаются в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В концовке первого тайма «Динамо» удалось забить дважды за две минуты.

«Повторы не дают 100% доказательств, что мяч попал в руку Бителло. Так что его гол засчитан верно. А второй гол «Динамо» засчитывать было нельзя, там был офсайд у Фомина, причем очевидный.

В матче «Краснодара» и «Урала» ВАР вмешался, а тут офсайд первый помощник не зафиксировал, поэтому ВАР вмешаться не мог, а линий у нас нет», – сказал Федотов.

Изображение: кадр трансляции «Матч ТВ»

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32 комментария

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Вован77
Второй гол явно из офсайда, но это не умоляет заслуги Динамо. На победу они наиграли. Спартачи явно не в ударе. Проигрыш заслужен
+30
0
+30
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Roman Araslanov
Когда там уже офсайдные линии подъедут? Или деньги уже распилены, и ждать чуда не надо?
+19
-5
+14
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mrJerico
Факт в том что Спартак выключился, а эти ошибки пусть лучще будут в кубке на груповой стадии.
+11
-1
+10
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Caniball
Ответ Вован77
Второй гол явно из офсайда, но это не умоляет заслуги Динамо. На победу они наиграли. Спартачи явно не в ударе. Проигрыш заслужен
Динамо было лучше - это факт.
Но давайте все-таки голы забивать по правилам!
+10
-3
+7
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alexman1996
И в каком месте этот оффсайд очевиден с данного ракурса?
+6
-1
+5
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Сергей Ефимов
Удивляет этот вар. Какая разница что там помощник поднял.
Почему гол то просто так проверить нельзя ?!?
Уберите вообще эти повторы тогда!
+6
-2
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Konstantin Zorin
Да какая разница, Динамо победило заслуженно. А Спартак вошёл в период абаскальщины, который надеюсь скоро закончится.
+3
0
+3
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Barcelona Forever
да там и без этого гола Спартак позор
+3
-1
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Александр Жердин
Если есть очевидное нарушение правил, а ВАР не может вмешиваться, то зачем тогда он вообще нужен?
+2
0
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КБ Сергей
Есть полное ощущение, что у Абаскаля с командой, полное взаимопонимание. Абаскаль хочет встретить Рождество в Европе и при деньгах, а команда может заниматься на поле в своё удовольствие. Пяточки, лёгкие пробежки и прочие атрибуты З.О.Ж. А как же болельщики? Да на хрен они нужны?)))
+2
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Albert58
Ответ Roman Araslanov
Когда там уже офсайдные линии подъедут? Или деньги уже распилены, и ждать чуда не надо?
Даже если эти линии и появятся, найдутся судейские отмазки. А вообще, кому больше нужна была победа, тот и выиграл. Москалёва с очередным цирком.
+2
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Дмитрий Агалаков
Второй гол забит из офсайда. Но даже хорошо, что его засчитали. Спартак в этом матче играет безобразно, так что поделом ему.
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dmtrlebedeff
0-7 за два матча! Оборона "топ", блин!
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ECB
Всех болельщиков Динамо с абсолютно заслуженной победой !!! Молодцы !!! Удачи динамовцам в следующих матчах !!!
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dmtrlebedeff
Ответ justbored
Подождем вердикта ЭСК.
Будет как всегда. Либо всё верно, либо всё неверно, но результат матча останется.
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Vera Berg
Ответ КБ Сергей
Есть полное ощущение, что у Абаскаля с командой, полное взаимопонимание. Абаскаль хочет встретить Рождество в Европе и при деньгах, а команда может заниматься на поле в своё удовольствие. Пяточки, лёгкие пробежки и прочие атрибуты З.О.Ж. А как же болельщики? Да на хрен они нужны?)))
Сочувствую тем болелам, которые на стадионе деньги тратят и нервы. А у всех игроков и тренеров всё в поряде. Без травм, без нервов, с зарплатой.
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Роман Цурканов
че за бред то когда поднимают потом засчитывают когда не поднимают на засчитывают клоуноуское детство вместе мажичем
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dmtrlebedeff
Ответ Александр Жердин
Если есть очевидное нарушение правил, а ВАР не может вмешиваться, то зачем тогда он вообще нужен?
У нас свой ВАР. Я это уже давно понял! Клоуны 🤡
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Василий Иосифович Крысак
Ответ alexman1996
И в каком месте этот оффсайд очевиден с данного ракурса?
⚽👍🤣
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Vera Berg
Ответ mrJerico
Факт в том что Спартак выключился, а эти ошибки пусть лучще будут в кубке на груповой стадии.
Предыдущий матч был не кубковый. И какой лучше? Где он был включен? К денисовым и максименко в первом матче, добавились зиньковский, пруцев, джикия во-втором. Какой - то срам.
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dmtrlebedeff
Ответ bedLaM
Победил тот кто больше хотел, очевидно что Спартаку победа в этой игре была не нужна.
Может им и не нужна была, а болельщикам уж точно была нужна
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bedLaM
Победил тот кто больше хотел, очевидно что Спартаку победа в этой игре была не нужна.
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Groznyi2024
Ага. А так бы Спартак победил с xG 0.15
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Rustam346orb
Спартак в ударе 😅😅😅
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ezheloko
Где он тут очевидный? Проекции плеч обоих будут на одной линии, всё решат сантиметры. Федотов как обычно)
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