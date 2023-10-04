Экс-судья Федотов о 2-м голе «Динамо» в игре со «Спартаком»: «У Фомина очевидный офсайд. Помощник его не зафиксировал, ВАР не мог вмешаться»
Экс-судья Игорь Федотов считает, что 2-й гол «Динамо» «Спартаку» засчитан ошибочно.
«Динамо» и «Спартак» встречаются в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В концовке первого тайма «Динамо» удалось забить дважды за две минуты.
«Повторы не дают 100% доказательств, что мяч попал в руку Бителло. Так что его гол засчитан верно. А второй гол «Динамо» засчитывать было нельзя, там был офсайд у Фомина, причем очевидный.
В матче «Краснодара» и «Урала» ВАР вмешался, а тут офсайд первый помощник не зафиксировал, поэтому ВАР вмешаться не мог, а линий у нас нет», – сказал Федотов.
Изображение: кадр трансляции «Матч ТВ»
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Но давайте все-таки голы забивать по правилам!
Почему гол то просто так проверить нельзя ?!?
Уберите вообще эти повторы тогда!