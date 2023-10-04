Бельгия о допуске команд РФ U17: «Частичная отмена отстранения – знаковый выбор УЕФА, учитывая геополитический контекст»

Теги сборная России U-17 сборная Бельгии U-17 УЕФА Федерация футбола Бельгии Политика ТАСС Футбол

В Бельгии оценили решение УЕФА о снятии бана с российских команд U17.

26 сентября УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам при условии, что они будут играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

«Мы понимаем позицию УЕФА о том, что детей не следует наказывать за действия взрослых, и считаем стремление привлечь как можно больше молодых людей к участию в нашем виде спорта похвальным.

Однако отстранение российских команд от международных соревнований стало четким сигналом УЕФА. Частичная отмена этого решения является знаковым выбором, учитывая геополитический контекст. Мы проконсультируемся с другими федерациями и УЕФА, прежде чем давать дальнейшие комментарии по этому вопросу», – заявили в Королевской футбольной ассоциации Бельгии.

Ранее федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

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31 комментарий

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Rio de Janeiro
Удивительно что это прозвучало из самого логово Запада и евроатлантизма)
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Любезный Коссутий
молодцы. сперва консультации, а не поспешные заявления. так и надо.
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FilinMD
Ответ Любезный Коссутий
молодцы. сперва консультации, а не поспешные заявления. так и надо.
Проконсультируются, с кем надо, и скорее всего присоединятся к прибалтам и ко :)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ S1rAlex
Комментарий удален модератором
Дед телек давно не смотрит. Это вы всех этих Скабеевых лучше меня знаете, и в рот заглядываете.)))
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Любезный Коссутий
Ответ FilinMD
Проконсультируются, с кем надо, и скорее всего присоединятся к прибалтам и ко :)
по крайней мере, хоть кто-то делает попытки все взвесить и обдумать, а не сразу в отказ идти.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Шелупонь всякая с англичанкой, которая гадит всегда, повылазила. Ну а тяжеловесы Европы хоть подумать решили.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Богдан Бондарчук
Комментарий удален модератором
Это бан должен быть.
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Алекс
Это переломный момент, и УЕФА с ФИФА приняли сторону добра,кстати.Как и все здравомыслящие люди,особенно после конфуза в парламенте Канады.Мир изменился.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Богдан Бондарчук
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Проваливай.
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Anti-aliasing
Ответ Алекс
Это переломный момент, и УЕФА с ФИФА приняли сторону добра,кстати.Как и все здравомыслящие люди,особенно после конфуза в парламенте Канады.Мир изменился.
переломный момент будет когда бритишам и им подобным начнут технари за бойкоты впаивать. пока же лишь подачки в надежде отвлечь внимание от главного - бессрочного бана для взрослых
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Beasty Boy
Ответ Алекс
Это переломный момент, и УЕФА с ФИФА приняли сторону добра,кстати.Как и все здравомыслящие люди,особенно после конфуза в парламенте Канады.Мир изменился.
Не будьте наивны)
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Owen_the_Simple
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Это бан должен быть.
Ага... На спортсе таких берегут. Пылинки сдувают. Потрут тихонечко.
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Owen_the_Simple
Что геополитический контекст говорил Королевской футбольной ассоциации Бельгии, ФИФА или УЕФА во время интервенции Бельгии в Ливию?
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trashbox
Ответ Саша Пушкин
Прибирает к рукам - это списывает им гигантские кредиты за счет дорогих россиян и бесплатно отправляет ресурсы, чтобы потом получить от них копье в спину? И очередная ЮАР не пожелала видеть и не пустила нашего национального лидера к себе из-за того, что на его арест выписан ордер Международного суда, как уже было недавно. Доколе!?
ЮАР не поэтому Зеленского не пригласила, бгг
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Artem Piatkov
"Учитывая геополитический контекст 😄"

А как же спорт "ВНЕ Политики" или когда надо он в Политике, а когда не надо - ВНЕ :))
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Назар Игорь
А цыгане как попали в эту компанию? Тоже под европейцев косят.
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Owen_the_Simple
Ответ Богдан Бондарчук
Что , неприятно правду читать ? :)
Где проявляется твоя могучая воля, Шопенгауэр ? В комментах на футбольном сайте? Режим в ужасе, наверное.
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Owen_the_Simple
Ответ Богдан Бондарчук
У меня она хотя бы есть, в отличии от тебя. Беги смотреть выступление президента скорей. Не дай Бог пропустишь ещё :)
Эта твоя воля, она сейчас с тобой в одной комнате? Где? В заднем кармане штанов, поближе к источнику?
И чего ты с её помощью делаешь? Расскажи! Нам же безвольным интересно! Комментарии строчишь? Бутылки открываешь?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Owen_the_Simple
Ага... На спортсе таких берегут. Пылинки сдувают. Потрут тихонечко.
Потерли. И всех делов. Причём, не только на этой ветке он писал. Меня за меньшее в бессрочный бан отправляли.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Это бан должен быть.
А он живёт и здравствует. Молодцы, че.
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Owen_the_Simple
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А он живёт и здравствует. Молодцы, че.
Ну а как же...Вдруг будет новость со фамилией "Путин" в заголовке, а всех Митрофанушек побанили за выковыривание воли из носа на публике и гневный комментарий оставить некому? Разве можно такое допустить!?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Богдан Бондарчук
Что , неприятно правду читать ? :)
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Богдан Бондарчук
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
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Богдан Бондарчук
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Богдан Бондарчук
Жаль тебя, дед.
Себя пожалей.
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