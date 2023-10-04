Бельгия о допуске команд РФ U17: «Частичная отмена отстранения – знаковый выбор УЕФА, учитывая геополитический контекст»

В Бельгии оценили решение УЕФА о снятии бана с российских команд U17.

26 сентября разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам при условии, что они будут играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

«Мы понимаем позицию УЕФА о том, что детей не следует наказывать за действия взрослых, и считаем стремление привлечь как можно больше молодых людей к участию в нашем виде спорта похвальным.

Однако отстранение российских команд от международных соревнований стало четким сигналом УЕФА. Частичная отмена этого решения является знаковым выбором, учитывая геополитический контекст. Мы проконсультируемся с другими федерациями и УЕФА, прежде чем давать дальнейшие комментарии по этому вопросу», – заявили в Королевской футбольной ассоциации Бельгии.

Ранее федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

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