ФИФА планирует допустить российские команды U17 на ЧМ, если они отберутся через Евро

ФИФА рассматривает возможность смягчения санкций в отношении сборных России.

Как сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис, планирует допустить сборные России на чемпионаты мира U17. Это произойдет в случае, если российские национальные команды пройдут отбор через Евро, до которых Россию допустил УЕФА.

26 сентября УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам при условии, что они будут играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

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