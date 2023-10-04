ФИФА планирует допустить российские команды U17 на ЧМ, если они отберутся через Евро

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Футбол

ФИФА рассматривает возможность смягчения санкций в отношении сборных России.

Как сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис, ФИФА планирует допустить сборные России на чемпионаты мира U17. Это произойдет в случае, если российские национальные команды пройдут отбор через Евро, до которых Россию допустил УЕФА.

26 сентября УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам при условии, что они будут играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

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53 комментария

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Отец Абду
Получается, Россия уже на ЧМ... Раз уж европейские сборные отказались поиграть с ней:)
+51
-6
+45
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i.ivanov...russia.dca......
Ответ Leon Betov
ФИФА всё-таки ставит на победу Трампа?
Ставит на дравый смысл
+38
-11
+27
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Вечно в бане
Ответ Leon Betov
ФИФА всё-таки ставит на победу Трампа?
А что там с Трампом?

Готовимся опять пить шампанское, в случае его победы? История ничему не учит?
+28
-6
+22
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Всё знаю
Тогда уефа и фифа надо идти до конца.
Отказываются играть - технарь и штраф.
Причём всем без исключения.
+21
-6
+15
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Leon Betov
ФИФА всё-таки ставит на победу Трампа?
+19
-9
+10
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Rio de Janeiro
Как бедные украинцы справляются с такой лавиной зрады начиная с лета?
+9
-2
+7
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Фут.Боль
Собаки лают (уаф) , караван идет.
+8
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Дмитрий Пичугин
Ответ Фут.Боль
Собаки лают (уаф) , караван идет.
Смысл выражения в том, что именно собаки гонят караван. Без собак он бы и не шёл. Или, например, своим лаем они выражают радость каравану. Всё зависит от интерпретации.
+2
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Дмитрий Рыженков
Ответ Бене Гессерит
Комментарий скрыт
только все прекрасно будут знать, что это Россия ))
+7
-5
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Leon Betov
Ответ Вечно в бане
А что там с Трампом? Готовимся опять пить шампанское, в случае его победы? История ничему не учит?
Но почему-то все украинцы считают Трампа и его сторонников вроде Илона агентами РФ
+3
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Бене Гессерит
Ответ Leon Betov
ФИФА всё-таки ставит на победу Трампа?
На победу России ставит 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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Один живой
на олимпиады противно смотреть где наши без флага и гимна были, такое унижение. А тут пацанам с юношества это будут внушать. Игнорировать нужно эти подачки и думать над адекватной реакцией на такие предложения.
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& Co1366
Щас мелко-бритты & нагло-саксы снова в позу встанут.
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Максим Артамонов
конечно отберемся мы всех технарями пройдем.
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dimitrii63
в ожидании стона иных с соседней стороны, скажу одно, всё вернётся, и флаг, и гимн
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Спорт вне политики, говорили они. Даже на олимпийских играх при гитлере в 1936 в берлине был побит рекорд посещаемости странами.

А тут вон как.
Аааа, забыл, вы не понимаете, это другое.gif
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алексей любовь
Ответ Leon Betov
ФИФА всё-таки ставит на победу Трампа?
Будет опять трам-пам-пам по губам 😂
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Russ Ivan
Уже у всех здоровых есть понимание, что надо возвращать Россию. Удачи нашей молодёжи!
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Антон Провоторов
Ответ Marcus-light
Снимите со стены футболку Титова, всем плевать
Титова?)))) хахах
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tolobas
УЕФА и ФИФА что-то знают по срокам окончания СВО...
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dimitrii63
Ответ Антон Провоторов
Не смотрел, не болел, не видел
а здесь всё увидел, так в чем смысл то, можешь не отвечать
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Антон Провоторов
Ответ dimonivanov
Олимпиаду в Пекине смотрел? За наших болел? Флаг видел?
Не смотрел, не болел, не видел
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Антон Провоторов
а без гимна, флага и на нейтральной территории - это все еще российская команда? нафиг это все надо. ногомяч точно не пострадает наш
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Marcus-light
Ответ Антон Провоторов
а без гимна, флага и на нейтральной территории - это все еще российская команда? нафиг это все надо. ногомяч точно не пострадает наш
Снимите со стены футболку Титова, всем плевать
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-1
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Rio de Janeiro
Ответ Вечно в бане
А что там с Трампом? Готовимся опять пить шампанское, в случае его победы? История ничему не учит?
Не имеет значение при ком все хотелки украины провалятся–Трампе или Байдене
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