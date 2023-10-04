ФИФА планирует допустить российские команды U17 на ЧМ, если они отберутся через Евро
ФИФА рассматривает возможность смягчения санкций в отношении сборных России.
Как сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис, ФИФА планирует допустить сборные России на чемпионаты мира U17. Это произойдет в случае, если российские национальные команды пройдут отбор через Евро, до которых Россию допустил УЕФА.
26 сентября УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам при условии, что они будут играть без гимна, флага и на нейтральной территории.
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Готовимся опять пить шампанское, в случае его победы? История ничему не учит?
Отказываются играть - технарь и штраф.
Причём всем без исключения.
А тут вон как.
Аааа, забыл, вы не понимаете, это другое.gif