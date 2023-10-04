Пеп о календаре: «Я не тренер – тренировок на поле у меня нет, времени на анализ – тоже. Чтобы приготовить хорошую еду, нужно время. Микроволновка – не то же самое»

Пеп Гвардиола вновь раскритиковал насыщенный календарь.

«Я читаю газеты, а там пишут: «Оу, в следующем сезоне будет больше игр, смешанные турниры». Вы спрашиваете меня – я отвечаю. Но изменит ли что-то мой ответ? Совершенно ничего.

Здесь не любят жалобы, но Карло Анчелотти в Испании говорит то же самое. Сарри в Италии – тоже. Все говорят об этом.

У нас нет времени на анализ и перезагрузку, мы не можем подумать, хорошо или плохо играем. Стало сложнее. Сейчас, честно, я менеджер, а не тренер. Тренировок на поле, в ходе которых я мог бы улучшить команду, у меня нет. Думаете, мы даем Матео [Ковачичу] или Жереми [Доку] время понять, что мы хотим делать? Вы же хотите незамедлительного результата.

На приготовление хорошей еды нужно время. Время. Полчаса, час. Микроволновка – не то же самое. Сейчас все стало таким быстрым», – сказал главный тренер « ».

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