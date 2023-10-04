Пеп о календаре: «Я не тренер – тренировок на поле у меня нет, времени на анализ – тоже. Чтобы приготовить хорошую еду, нужно время. Микроволновка – не то же самое»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола календарь Футбол

Пеп Гвардиола вновь раскритиковал насыщенный календарь.

«Я читаю газеты, а там пишут: «Оу, в следующем сезоне будет больше игр, смешанные турниры». Вы спрашиваете меня – я отвечаю. Но изменит ли что-то мой ответ? Совершенно ничего.

Здесь не любят жалобы, но Карло Анчелотти в Испании говорит то же самое. Сарри в Италии – тоже. Все говорят об этом.

У нас нет времени на анализ и перезагрузку, мы не можем подумать, хорошо или плохо играем. Стало сложнее. Сейчас, честно, я менеджер, а не тренер. Тренировок на поле, в ходе которых я мог бы улучшить команду, у меня нет. Думаете, мы даем Матео [Ковачичу] или Жереми [Доку] время понять, что мы хотим делать? Вы же хотите незамедлительного результата.

На приготовление хорошей еды нужно время. Время. Полчаса, час. Микроволновка – не то же самое. Сейчас все стало таким быстрым», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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20 комментариев

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Арман Мартиросян
Заголовок просто шедевр.
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munkz
Вот шарлатан и признался
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Ебздрогыч
Хотите получать миллионы евро, пиная мячик? Так играйте столько, сколько скажут те, кто вам столько платит.
Так себе логика
Ты хочешь смотреть на нормально отдохнувших и здоровых звёзд, или на лавочников и ребят из академии?
Спортсменам нужен отдых, что бы показывать максимум
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pq
я fizruck
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Cearvm
Ответ Ебздрогыч
Хотите получать миллионы евро, пиная мячик? Так играйте столько, сколько скажут те, кто вам столько платит.
Плюсики на теме денег кончились. Люди прекрасно понимают, о какой нагрузке говорят Гвардиола и другие тренеры)
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porosenochek
Лысый поваришка...
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Злобный Конь
Слышь! Ты ещё скажи что дошик хуже супа из черепахи!
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Олег Пирожков
Раньше было лучше? Интересно про какие времена он говорит? АПЛ, ЛЧ, 2 кубка, лет 20 уже в таком формате существуют. Мне кажется ситуацию просто испортил коронавирус и зимний чм в катаре, наверное еще лига наций (но она пришла вместо товарищеских матчей). А в след году в группе лч будет уже 8 матчей. На ЧМ 26 будет 48 команд. Бить тревогу начали запоздало на мой взгляд
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Виктор Никитин
я бы убрал все матчи сборных, было бы идеально
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Ильдар Аитов
Ответ Ilya Chistyakov
Все топы в таких же условиях, у тебя скамейка практически равнозначна основе, и столько нытья)
бесит такая позиция. Предлагаешь ничего им не делать? Тренеры пытаются повлиять на ситуацию как могут
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Typizza
Ты менеджер среднего звена тебе дорога строго на😆
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Саркастичный Чел
Ответ xQcoW
Дайте лысому физруку еще триллиард на трансферы, а то не перестает рыдать
и прибавку к зп
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Ilya Chistyakov
Все топы в таких же условиях, у тебя скамейка практически равнозначна основе, и столько нытья)
+5
-5
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zaebarca
С таким плотным календарём топ клубы вынуждены иметь реально по два состава, чтобы быть конкурентоспособными. Таким образом разрыв между бедными и богатыми увеличивается ещё сильней. Топы скупают всех, до кого могут дотянуться.
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sablyka
напрашивается - он просто не умеет микроволновкой пользоваться.. и еще - плохому повару микроволновка мешает..
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Лёха Жданчик
я не тренер а лысый шарлатан)
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