Гвардиола о Суперкубке: «Никакого алкоголя, нам нужно восстановиться как можно быстрее. Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу»
Пеп Гвардиола после Суперкубка дал понять, что недоволен календарем АПЛ.
Вчера «Манчестер Сити» впервые в истории стал обладателем Суперкубка Европы, победив «Севилью» (1:1, по пенальти – 5:4) в Афинах.
19 августа клубу предстоит провести очередной матч в чемпионате Англии – против «Ньюкасла» дома.
«Завтра мы будем еще счастливее, чем сегодня. Но никакого алкоголя. Нам нужно восстановиться как можно быстрее.
Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу, а не в воскресенье или понедельник. Большое спасибо», – сказал главный тренер «Сити» с сарказмом.
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