Гвардиола о Суперкубке: «Никакого алкоголя, нам нужно восстановиться как можно быстрее. Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу»

Пеп Гвардиола после Суперкубка дал понять, что недоволен календарем АПЛ.

Вчера « » впервые в истории стал обладателем Суперкубка Европы, победив «Севилью» (1:1, по пенальти – 5:4) в Афинах.

19 августа клубу предстоит провести очередной матч в чемпионате Англии – против « » дома.

«Завтра мы будем еще счастливее, чем сегодня. Но никакого алкоголя. Нам нужно восстановиться как можно быстрее.

Большое спасибо за то, что мы играем в субботу, а не в воскресенье или понедельник. Большое спасибо», – сказал главный тренер «Сити» с сарказмом.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?