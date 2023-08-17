Гвардиола о Суперкубке: «Никакого алкоголя, нам нужно восстановиться как можно быстрее. Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Суперкубок Европы Пеп Гвардиола календарь алкоголь и спорт Футбол

Пеп Гвардиола после Суперкубка дал понять, что недоволен календарем АПЛ.

Вчера «Манчестер Сити» впервые в истории стал обладателем Суперкубка Европы, победив «Севилью» (1:1, по пенальти – 5:4) в Афинах. 

19 августа клубу предстоит провести очередной матч в чемпионате Англии – против «Ньюкасла» дома. 

«Завтра мы будем еще счастливее, чем сегодня. Но никакого алкоголя. Нам нужно восстановиться как можно быстрее.

Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу, а не в воскресенье или понедельник. Большое спасибо», – сказал главный тренер «Сити» с сарказмом.

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4 комментария

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ТрактоПоктер
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Грилиш : 🗿🗿🗿
Уже пивком закинувшись....
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Amroyan
Грилиш : 🗿🗿🗿
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Артем Гладских
Всё таки, с победой ! Чуть матч не проиграли , но все таки справились !Восхищает Палмер !Будущий талант!
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Док163
Ответ ТрактоПоктер
Уже пивком закинувшись....
И раздевшись
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