Сарри о календаре: «Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за сумасшедший график. Они отправляют парней на бойню – и никто не вмешивается»
Маурицио Сарри раскритиковал ФИФА и УЕФА за напряженный календарь.
Главный тренер «Лацио» ответил на вопрос о том, почему часто меняет линию полузащиты в текущем сезоне.
«Это выбор, продиктованный сумасшедшим календарем. Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за этот сумасшедший график. Они отправляют парней на бойню – и никто не вмешивается. Это футбол. Бери деньги и беги.
В Серии С нет футбольных полей. Все футбольные деньги вкладываются в 30-40-50 игроков», – сказал Сарри после матча против «Милана» (0:2).
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Сколько пауз за игру берут теннисисты и сколько могут позволить себе футболисты?
Теннисист, если устал, может не участвовать. Футболист существует в коллективе и если есть игра - он не может подвести, конкуренция сумасшедшая, потеря очков скажется на перспективах большого количества людей, а не только на нем.
Какой организм такое выдержит?
Я бы посмотрел любого теннисиста из топ-10 на пике формы, сколько он протянет с графиком три матча а неделю в топ-чемпионатах
А так Джокович подал три эйса за гейм и сел пить водичку
И соперник ещё через сетку не перелазит, чтобы пнуть по ногам, как били того же Марадону всю карьеру
Теннисист может сыграть один длинный матч, с равным себе, и десять коротких. Футболисты всегда 90 минут с постоянным контактом.
Любой футболист предпочтет играть, а не тренироваться. И если даже при этом они сетуют, на измотанность, то значит так и есть.
Мы же как потребители, желаем наблюдать качественный продукт. А как продукт будет качественным если футболисты играют на фоне сильной усталости, и многие именно из-за этого фона получают необязательные травмы, на ровном месте. И мы, и команды, не досчитываемся в решающих матчах многих звезд. Организм у парней не выдерживает нагрузок и подвержен травмам.