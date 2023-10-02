Маурицио Сарри раскритиковал ФИФА и УЕФА за напряженный календарь.

Главный тренер « » ответил на вопрос о том, почему часто меняет линию полузащиты в текущем сезоне.

«Это выбор, продиктованный сумасшедшим календарем. Я ужасно зол на , , Серию А и всю эту банду за этот сумасшедший график. Они отправляют парней на бойню – и никто не вмешивается. Это футбол. Бери деньги и беги.

В Серии С нет футбольных полей. Все футбольные деньги вкладываются в 30-40-50 игроков», – сказал после матча против «Милана» (0:2).

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