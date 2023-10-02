Сарри о календаре: «Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за сумасшедший график. Они отправляют парней на бойню – и никто не вмешивается»

Теги Лацио серия А Италия УЕФА ФИФА Маурицио Сарри календарь Футбол

Маурицио Сарри раскритиковал ФИФА и УЕФА за напряженный календарь.

Главный тренер «Лацио» ответил на вопрос о том, почему часто меняет линию полузащиты в текущем сезоне. 

«Это выбор, продиктованный сумасшедшим календарем. Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за этот сумасшедший график. Они отправляют парней на бойню – и никто не вмешивается. Это футбол. Бери деньги и беги.

В Серии С нет футбольных полей. Все футбольные деньги вкладываются в 30-40-50 игроков», – сказал Сарри после матча против «Милана» (0:2).

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58 комментариев

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Хызыр
Они отправляют парней на бойню – и никто не вмешивается🤔
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marco -81
Зауважал курильщика! Хочешь раз в неделю настоящее шоу - дай спортсменам восстановиться! Сарри, я за твое мнение!
+22
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+13
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vel
Ответ Nikolay Stavrogin
Теннисисты играют по 60-70-80 матчей в год, на разных континентах, в разных условиях и часовых поясах, иногда по 3-4-5 часов длится матч, а потом снова через день играть. Получают на уровне топ футболистов только 10 человек в мире. Никто не ноет про график, выходят и устраивают шоу. Сколько матчей играют в год в футболе, 50 максимум где-то? Почему так много нытья от игроков и тренеров на эту тему? Это не говоря про другие работы.
Ну и много единоборств у теннисистов? Я сыграл 14 матчей за лето - все ноги в синяках, поясницу в столкновении повредил.
Сколько пауз за игру берут теннисисты и сколько могут позволить себе футболисты?

Теннисист, если устал, может не участвовать. Футболист существует в коллективе и если есть игра - он не может подвести, конкуренция сумасшедшая, потеря очков скажется на перспективах большого количества людей, а не только на нем.
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Алекс 777
Ответ Хызыр
Они отправляют парней на бойню – и никто не вмешивается🤔
Бастрыкин готовит дело о дескридитации
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Alex Rhea
Ответ romankoucher
Прав абсолютно. Игр становится больше, вначале сезона уже много футболистов вылетело из-за травм. Действующие тренеры молчат, хотя явно не в восторге , что каждую неделю вылетают футболисты на которых они рассчитывают. Пора уже эти ФИФА и УЕФА опустить на землю
у этих команд по 25 человек в ростерах + молодёжные команды, академии, фарм-клубы, так что пусть играют, ротируют состав, нечего ныть, им и так уже по пять замен разрешили делать за матч
+7
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romankoucher
Прав абсолютно. Игр становится больше, вначале сезона уже много футболистов вылетело из-за травм. Действующие тренеры молчат, хотя явно не в восторге , что каждую неделю вылетают футболисты на которых они рассчитывают. Пора уже эти ФИФА и УЕФА опустить на землю
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Владимир Владимирович
Ну тут как говорится большие деньги роль играют, выживают сильнейшие, у кого по два равноценных состава плюс минус молодёжь. А так да, например лига нации никчёмный турнир, лучше как раньше, отборочные матчи и товарняки, ну и собственно сами турниры ЧЕ и ЧМ. Остальное шваль, футболисты постоянно возвращаются с травмами с той же Лиги наций
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Денис Давыдов
Ответ Хызыр
Они отправляют парней на бойню – и никто не вмешивается🤔
за дискредитацию Сарри впаять надо 😄
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jSH
у игроков же вроде есть профсоюз. почему он молчит?
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brace
Ответ marco -81
Зауважал курильщика! Хочешь раз в неделю настоящее шоу - дай спортсменам восстановиться! Сарри, я за твое мнение!
Просто он с таким графиком выкуривает не 1, а 2 пачки за игру. потому что на нервяке.
Какой организм такое выдержит?
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Kubinec_
Ответ vel
Ну и много единоборств у теннисистов? Я сыграл 14 матчей за лето - все ноги в синяках, поясницу в столкновении повредил. Сколько пауз за игру берут теннисисты и сколько могут позволить себе футболисты? Теннисист, если устал, может не участвовать. Футболист существует в коллективе и если есть игра - он не может подвести, конкуренция сумасшедшая, потеря очков скажется на перспективах большого количества людей, а не только на нем.
потому что в нормальный теннис играть надо - настольный )
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romankoucher
Ответ Alex Rhea
у этих команд по 25 человек в ростерах + молодёжные команды, академии, фарм-клубы, так что пусть играют, ротируют состав, нечего ныть, им и так уже по пять замен разрешили делать за матч
Вот именно. Теперь команды должны тратить больше бабок, чтобы иметь в обойме хотя бы 20 футболистов плюс-минус одного уровня и далеко не все могут себе такое позволить
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Дмитрий Потехин
Ответ Alex Rhea
у этих команд по 25 человек в ростерах + молодёжные команды, академии, фарм-клубы, так что пусть играют, ротируют состав, нечего ныть, им и так уже по пять замен разрешили делать за матч
а на кой мне смотреть на игроков из академии и глубокого запаса? я хочу топ матчи с топ игракаии видеть
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#SharkTeam
Больно громкие слова в то время, как ребят можно на настоящую бойню отправить через итальянский военкомакт
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angliiskiilion
Ответ romankoucher
Прав абсолютно. Игр становится больше, вначале сезона уже много футболистов вылетело из-за травм. Действующие тренеры молчат, хотя явно не в восторге , что каждую неделю вылетают футболисты на которых они рассчитывают. Пора уже эти ФИФА и УЕФА опустить на землю
в следующем сезоне в ЛЧ матчей станет ещё больше, + Клубный чемпионат мира ФИФА тоже расширяется на 32 команды, тут либо команды в лигах нужно уменьшать до 16, либо слать куда подальше УЕФА, ФИФА и прочих ненасытных
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Joey Ramone
За то второй состав, а значит и молодёжь можно наигрывать.
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Wiley Fox
Ответ Nikolay Stavrogin
Теннисисты играют по 60-70-80 матчей в год, на разных континентах, в разных условиях и часовых поясах, иногда по 3-4-5 часов длится матч, а потом снова через день играть. Получают на уровне топ футболистов только 10 человек в мире. Никто не ноет про график, выходят и устраивают шоу. Сколько матчей играют в год в футболе, 50 максимум где-то? Почему так много нытья от игроков и тренеров на эту тему? Это не говоря про другие работы.
А ещё есть идиоты, которые сравнивают футболистов с хоккеистами, которые 20 минут за матч катаются

Я бы посмотрел любого теннисиста из топ-10 на пике формы, сколько он протянет с графиком три матча а неделю в топ-чемпионатах

А так Джокович подал три эйса за гейм и сел пить водичку

И соперник ещё через сетку не перелазит, чтобы пнуть по ногам, как били того же Марадону всю карьеру
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KING_OF_RUSSIA
Ответ bykostya22
Бред сивой кобылы... Бойня точно не на футбольном поле, а в другом месте. Для кого существует дубль и молодежка? Все хотят играть лучшими игроками, а остальные футболисты, кроме этих 11, уже не в счёт? Ротация, играйте хоть U17, всем ваще похер на ваши страдания, зажравшиеся миллионеры.
Бред сивой кобылы это комменты тебе подобных. Любой тренер хочет играть максимально эффективным составом, глубина скамейки не у всех одинаковая, а то, что они миллионеры врод вообще не означает, что проблемы не существует. Крч, даже лень комментировать дичь которые ты и тебе подобные постоянно пишите по миллионеров. По твоей логике ты сам тут сидишь ноешь, что они миллионеры, можно сказать сидишь зажравшийся здоровый человек ноешь, что другие зарабатывают, так встань с дивана и заработай тоже
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a2wai
Ответ Андрей Тихонов
Дед против современного футбола. Ну так родной Эмполи ждёт с распростёртыми объятиями. Оттуда и до любой Серии С ближе.
Скорее ФИФА и УЕФА против современного футбола)
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vel
Ответ Nikolay Stavrogin
"Я бы посмотрел любого теннисиста из топ-10 на пике формы, сколько он протянет с графиком три матча а неделю в топ-чемпионатах" Нормально протянут, но не сразу, придётся перестраиваться, другая подготовка, пример того же Джордана баскетбол/бейсбол. А вообще прикольно, что у футболистов 3 матча в неделю. Они же играют с конца августа по конец мая? Это получается 12 матчей в месяц на протяжении 9 месяцев, что-то порядка 108 матчей в году?) Упс, что-то не сходится) Причем тут Марадона и современный латентный футбол, где от касания падают?) Про эйсы и пошёл отдыхать без комментариев, посмотри матча надаль-джокович на ао12, например, интересно, за раз сможешь посмотреть, ничего не отвалится?) А они столько играли) с ралли по 20-30 ударов на 6м часу)
Ну, так чего с единоборствами? Синяками, ушибами переломами?

Теннисист может сыграть один длинный матч, с равным себе, и десять коротких. Футболисты всегда 90 минут с постоянным контактом.

Любой футболист предпочтет играть, а не тренироваться. И если даже при этом они сетуют, на измотанность, то значит так и есть.

Мы же как потребители, желаем наблюдать качественный продукт. А как продукт будет качественным если футболисты играют на фоне сильной усталости, и многие именно из-за этого фона получают необязательные травмы, на ровном месте. И мы, и команды, не досчитываемся в решающих матчах многих звезд. Организм у парней не выдерживает нагрузок и подвержен травмам.
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a2wai
ФИФА и УЕФА мафия, так и есть.
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Ovsyankin
Бедненькие, не окоп конечно, но тоже дело серьезное
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last_guard
Почему то это нытье идет всегда от тренеров, в качестве оправданий их неудач. Иногда ноют какие-то средничковые футболисты, чтобы привлечь к себе внимание. Ни разу не слышал, чтобы Месси или Роналду жаловались на график. Почему? Потому что они кайфуют от футбола.
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Mr Бордец
Так и статус ИА получить можно
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Direct free kick
Ответ llolishe
Радоваться Клоппу в Ливерпуле ,который проигрывает финалы Реалу так себе утешение Который не видит что Гомез каждый матч что-то напридумывает в обороне
Витян и это тоже правда. Только с Сарри даже 1/8 еврокубков это даже не программа минимум, а скорее потолок
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