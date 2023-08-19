Анчелотти про плотный календарь: «Согласен с Пепом. Выбирают количество вместо качества, чтобы заработать больше денег»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Пеп Гвардиола календарь Футбол

Карло Анчелотти поддержал Пепа Гвардиолу по поводу слишком плотного календаря.

На старте сезона тренер «Манчестер Сити» несколько раз критиковал календарь. Сперва он сказал: «С каждым годом все хуже и хуже, я не знаю, чем это закончится. Игроки измождены, получают травмы уже на предсезонке». Потом высказался о добавленном времени: «Мы уже играем по 110 минут, к Рождеству проведем не 38 матчей, а 43». И, наконец, связал график с тяжелыми травмами: «Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? Милитао и де Брюйне тоже кто-то заменит. Ведь шоу должно продолжаться!»

«Я согласен с тем, что говорит Гвардиола. Они пытаются увеличить количество игр, а мнение тренеров и игроков ничего не значит.

Они видят, что футбол не развлекает, и выбирают количество вместо качества, чтобы заработать больше денег. От этого страдают игроки», – сказал тренер «Реала».

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12 комментариев

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RealJon
Тут скоро появится комменты про ЗПты и призовые, чтобы Анчи меньше болтал. но дело в именно качестве игры с участием таких вот игроков как Беллингем или де Бруйне.
А вы будете посмотреть матчи резервистов когда основные отдыхают в некоторых из 60+ матчах
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Дворовый футболист
Красавчики
Давайте, давите эту мафию
Ошалели совсем
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blаncо
Подожди, в следующем сезоне ещё и еврокубки по новой системе подъедут, клубы Аравии в ближайшее время к ним подключат, а может и новый эксклюзивный турнирчик для них состряпают. Ещё и клубный чемпионат мира расширят.
И сегодняшний график будут вспоминать с улыбкой и ностальгией.
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Mr.Alien
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
А почему бы и нет, действительно давайте уберём плотный график и снизим зарплату Тренера и футболистов на 20-30процентов. Думаю они от этого не обеднеют, и футболисты будут целые и невредимые. А вообще Карло футбол это по большому не про спорт, это шоу для болельщиков и когда есть спрос должно быть и предложение. Если вас не устраивает такая политика клуба, выпускайте игроков Академии, молодых талантов заигрывайте. За эту работу вы получаете баснословные деньги, которые не получают 90 процентов остальных спортсменов в мире.
А тебе как зрителю хочется смотреть на то, как играют футболисты из академии? Карло абсолютно прав, от повышения количества страдает качество. Условно говоря, лучше посмотреть 20 матчей хорошего футбола, чем 40 унылого ватоката
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Шем
1. Отменил бы все товарняки сборных и непонятные турниры типа «лига наций». Оставшиеся матчи сборных перенёс на май-июнь. Без перерывов на игры сборных чемпионат можно в начале мая уже завершить. Эти перерывы сбивают темп игры клубов.

2. Вместо жалоб на ФИФА и УЕФА надо сперва отказаться от коммерческого турне.
И выпускать второй состав на кубковые игры (если команда заиграна в еврокубках). Думаю такую ротацию болельщики примут.
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Atash Yoldashow
Пеп + Хави + Анчелотти= рвите мафию
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