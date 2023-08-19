Анчелотти про плотный календарь: «Согласен с Пепом. Выбирают количество вместо качества, чтобы заработать больше денег»
Карло Анчелотти поддержал Пепа Гвардиолу по поводу слишком плотного календаря.
На старте сезона тренер «Манчестер Сити» несколько раз критиковал календарь. Сперва он сказал: «С каждым годом все хуже и хуже, я не знаю, чем это закончится. Игроки измождены, получают травмы уже на предсезонке». Потом высказался о добавленном времени: «Мы уже играем по 110 минут, к Рождеству проведем не 38 матчей, а 43». И, наконец, связал график с тяжелыми травмами: «Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? Милитао и де Брюйне тоже кто-то заменит. Ведь шоу должно продолжаться!»
«Я согласен с тем, что говорит Гвардиола. Они пытаются увеличить количество игр, а мнение тренеров и игроков ничего не значит.
Они видят, что футбол не развлекает, и выбирают количество вместо качества, чтобы заработать больше денег. От этого страдают игроки», – сказал тренер «Реала».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
А вы будете посмотреть матчи резервистов когда основные отдыхают в некоторых из 60+ матчах
Давайте, давите эту мафию
Ошалели совсем
И сегодняшний график будут вспоминать с улыбкой и ностальгией.
2. Вместо жалоб на ФИФА и УЕФА надо сперва отказаться от коммерческого турне.
И выпускать второй состав на кубковые игры (если команда заиграна в еврокубках). Думаю такую ротацию болельщики примут.