Анчелотти про плотный календарь: «Согласен с Пепом. Выбирают количество вместо качества, чтобы заработать больше денег»

Карло Анчелотти поддержал Пепа Гвардиолу по поводу слишком плотного календаря.

На старте сезона тренер « » несколько раз критиковал календарь. Сперва он сказал: «С каждым годом все хуже и хуже, я не знаю, чем это закончится. Игроки измождены, получают травмы уже на предсезонке». Потом высказался о добавленном времени: «Мы уже играем по 110 минут, к Рождеству проведем не 38 матчей, а 43». И, наконец, связал график с тяжелыми травмами: «Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? Милитао и де Брюйне тоже кто-то заменит. Ведь шоу должно продолжаться!»

«Я согласен с тем, что говорит Гвардиола. Они пытаются увеличить количество игр, а мнение тренеров и игроков ничего не значит.

Они видят, что футбол не развлекает, и выбирают количество вместо качества, чтобы заработать больше денег. От этого страдают игроки», – сказал тренер «Реала».

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